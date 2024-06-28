 
الجمعة 28 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

النجم الإسباني لامين جمال يجتاز امتحان المرحلة الثانوية

النجم الإسباني لامين جمال
النجم الإسباني لامين جمال

لم يهمل لامين جمال (16 عاما) واجباته المدرسية خلال مشاركته مع إسبانيا في بطولة أوروبا لكرة القدم ومساعدة الفريق في بلوغ دور الستة عشر، إذ أعلن جناح برشلونة اجتيازه لامتحانات المرحلة الثانوية.

وأصبح جمال، الذي حجز مكانه في التشكيلة الأساسية لبرشلونة وإسبانيا هذا الموسم، أصغر لاعب يشارك في بطولة أوروبا حين شارك في فوز بلاده على كرواتيا في مستهل مشوارها في المجموعة الثانية في وقت سابق من هذا الشهر.

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وقال لامين جمال لإذاعة (أوندا سيرو) الإسبانية "لقد اجتزت الامتحانات وحصلت على الشهادة. درجاتي الدراسية؟ رأيتها على الهاتف لأكون صادقا وكانت تشير إلى أنني قد نجحت لذلك أغلقت التطبيق واتصلت بوالدتي وأخبرتها".

 وتًعد إسبانيا أحد المرشحين للفوز باللقب بعد أن أصبحت المنتخب الوحيد الوحيد الذي فاز في جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات، بعدما تغلبت على إيطاليا حاملة اللقب وكرواتيا وألبانيا.
وستلعب إسبانيا مع جورجيا في دور الستة عشر وربما تواجه ألمانيا صاحبة الأرض في دور الثمانية.
وأضاف جمال "كل ما فعلناه في دور المجموعات سيكون بلا قيمة إذا أطاحت (جورجيا) بنا يوم الأحد. لعبنا ضدها بالفعل (في التصفيات)، لكننا نعلم أنها لن تكون نفس المباراة".
وفي الوقت الذي تسعى فيها إسبانيا لحصد لقب أوروبا للمرة الرابعة والانفراد بالرقم القياسي، يأمل جمال في أن يتمكن الفريق من المضي قدما مع حلول عيد ميلاده 17 عشية المباراة النهائية.

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