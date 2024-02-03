السبت 03 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"النشامى" يضمن مليون دولار جائزة الوصول للدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا

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النشامى
ضمن المنتخب الوطني لكرة القدم، الحصول على مبلغ مليون دولار، جائزة الوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.
وكان المنتخب الوطني بلغ الدور نصف النهائي بعد فوزه امس على منتخب طاجكستان بنتيجة 1-0 في مباراة دور الثمانية من البطولة التي تستمر في الدوحة حتى العاشر من الشهر الحالي.اضافة اعلان
ويعتبر وصول المنتخب الوطني لكرة القدم إلى هذا الدور انجازا غير مسبوق في البطولة القارية التي سبق وان وصل فيها المنتخب الوطني لكرة القدم في سنوات ماضية إلى دور الثمانية قبل أن ينجح في هذه النسخة من بلوغ الدور نصف النهائي في انجاز جديد بانتظار مواصلة البحث عن النهائي.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس آسيا في رحلة البحث عن الوصول للمباراة النهائية.
وعاش لاعبو المنتخب الوطني فرحة كبيرة ليلة امس بعد الفوز على طاجكستان، حيث احتفل نجوم المنتخب في غرفة الملابس باستاد احمد بن علي، قبل أن يكملوا الاحتفالات في الفندق الذي يقيمون فيه، بمشاركة عدد من الجماهير التي عبرت عن فرحتها بهذا الانجاز.
ومنح المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة لاعبيه فرصة الخروج من الفندق والتجول في الدوحة لعدة ساعات تقديرا لما بذلوه من جهد في سبيل تحقيق الوصول إلى هذه المرحلة من البطولة.
كما خصص اتحاد الكرة مكافآت مالية للاعبين نظير هذا الانجاز، اذ حصل نجوم المنتخب على مكافأة التأهل إلى الدور الثاني ودور الثمانية بانتظار مكافآت الفوز على طاجكستان.
كما خصص اتحاد الكرة مكافآت مالية أكبر في حال الفوز يوم الثلاثاء المقبل على المنتخب الكوري الجنوبي.
وكان سوق واقف في الدوحة قد شهد ليلة امس احتفالات أردنية كبيرة نظمها أبناء الجالية الأردنية في قطر، والجمهور الأردني القادم من الاردن احتفالا بالإنجاز التاريخي المتمثل ببلوغ الدور نصف النهائي من البطولة القارية.-(بترا)
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