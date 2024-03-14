النصرالسعودي يخسر صفقة المدير الرياضي الجديد

اعتذر البرتغالي ميغيل روبيرو من مسؤولي شركة نادي النصر السعودي عن عدم العمل في منصب المدير الرياضي خلال الفترة المقبلة وفقا لما كشفته صحيفة الرياضية .

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واشارت الصحيفة الى ان نادي النصر تفاجأ من اعتذار البرتغالي خاصة ان الاتفاق النهائي تم بينهما وانه كان مقررا حضوره للرياض لمشاهدة العمل عن قرب ثم توقيع العقد بشكل رسمي.



واضافت ان مفاوضات شركة نادي النصر مع ميغيل جاءت بتوصية من مواطنيه نجم الفريق كريستيانو رونالدو، قائد الفريق والمدرب لويس كاسترو .



وسبق لميغيل أن عمل مديرا رياضيا في نادي مارتيميو البرتغالي عام 2015 قبل أن يتحوَّل إلى رئاسة نادي فامليكاو ويصعد به من الدرجة الثانية إلى الدوري البرتغالي الممتاز موسم 2019 حتى الآن.