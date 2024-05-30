النصر والهلال يتجاذبان لقب كأس خادم الحرمين الشريفين

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الرياض- يبحث فريقا النصر والهلال عن التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك عندما يلتقيان في النهائي عند الساعة 9 من مساء اليوم في ملعب الجوهرة المشعة في قمة جماهيرية منتظرة.ولم يتمكن النصر من هزيمة الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين منذ 37 عاما، وتحديدا منذ العام 1987، ما يعني أن المباراة تشكل فرصة لفريق النصر، الذي يضم في صفوفه البرتغالي كريستيانو رونالدو للتخلص من هذه العقدة، خصوصا وأن الفريق لم يتوج باللقب أمام الهلال أو غيره منذ العام 1990، قبل أن تستأنف البطولة العام 2008 بعد تجميدها لنحو 18 عاما.ويلتقي النصر والهلال في نهائي كأس خادم الحرمين للمرة السادسة في تاريخ البطولة، علما بأن العالمي توج مرتين، مقابل 3 مرات للزعيم، حيث كان أول نهائي يجمعهما في العام 1981 وحسمه النصر لصالحه بنتيجة 3-1، فيما كرر "الأصفر" تفوقه على الغريم في النهائي الثاني العام 1987 عندما فاز 1-0. لكن النصر لم يعرف طعم الانتصار في ديربي النهائي منذ تلك المباراة، إذ توج الهلال بـ3 ألقاب على حساب غريمه.ونجح الهلال العام 1989 في خطف أول لقب من أنياب النصر بعدما فاز في النهائي بثلاثية دون رد، وانتظر الهلال 26 عاما وتحديدا حتى العام 2015 حتى تجدد اللقاء مع النصر في النهائي، ليحقق ثاني ألقابه على حساب الجار، حين انتصر بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، وكان هذا أول نهائي بين الفريقين في البطولة بشكلها الحالي. وجدد الهلال تفوقه على النصر للمرة الثالثة على التوالي في نهائي نسخة العام 2020 بفوزه عليه بنتيجة 2-1.ويسعى "الدون" كريستيانو رونالدو إلى الفوز ببطولته الثانية مع النصر بعد تحقيقه كأس الملك سلمان للأندية العربية في آب (أغسطس) الماضي على حساب الهلال بهدفين سجلهما صاروخ ماديرا مقابل هدف وحيد سجله البرازيلي ميشائيل. كما يسعى النجم البرتغالي ورفاقه إلى تعويض خسارة الدوري وتعويض أنصار الفريق مرارة الدوري، وكذلك إيقاع الخسارة المحلية الأولى بفريق مواطنه جيسوس.وفي المقابل، يسعى المدرب البرتغالي وحارسه الأفضل ياسين بونو إلى جانب بقية الكتيبة، إلى تتويج موسمهم المحلي ذهبيا بتحقيق الثلاثية وإغلاق صفحة الموسم دون خسارة محلية في 39 مباراة.رونالدو هدافا وبونو أفضل حارسوتسلم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر، جائزة هداف الدوري السعودي لكرة القدم لموسم 2023-2024، حيث سجل رونالدو 35 هدفا مع النصر، ليكسر الرقم القياسي للمغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد حاليا والنصر سابقا.ونشر حساب النصر عبر منصة "إكس" صورة لرونالدو نجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي السابق، حاملا الحذاء الذهبي لهداف الدوري، مرفقا تعليقا: "لا غرابة في الأمر، لقد اعتاد حصد الجوائز وكسر الأرقام، الإعجازي الهداف التاريخي نجمنا في النصر كريستيانو رونالدو".وتوج البرتغالي جورجي جيسوس (69 عاما) بجائزة مدرب الموسم 2023-2024، بعد أن قاد الهلال إلى تحقيق لقب الدوري من دون خسارة للمرة الثانية في تاريخ النادي (الأولى في 2010-2011).كما قاد جيسوس مدرب فنربهتشه التركي السابق "الزعيم" للفوز بلقب الكأس السوبر السعودي في الإمارات، وحصد البرتغالي جائزة مدرب الشهر 5 مرات متتالية خلال الموسم، في إنجاز غير مسبوق، خلال الأشهر بين تشرين الأول (اكتوبر) 2023 وآذار (مارس) 2024.وظفر المغربي ياسين بونو حارس مرمى فريق الهلال بجائزة أفضل حارس، وشارك بونو مع الهلال في 31 مباراة، تصدى خلالها لـ62 تسديدة بنسبة تصد بلغت 75 في المائة، واستقبلت شباك الحارس المغربي خلال تلك الفترة 20 هدفا بنسبة 0.64 % في المباراة.-(وكالات)