النعيمات يكشف حقيقة انتقاله إلى نادي آخر

تداولت صفحات غير رسمية صورة للاعب المنتخب الأردني ونادي الأهلي القطري يزن نعيمات بقميص باير ليفركوزن الألماني، مما أثار التساؤلات حول حقيقة الأمر.

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وكشف نعيمات للإعلام الرياضي مستقبله الكروي في سؤال له عن صحة الإشاعات التي تداولتها الصفحات بعد مباريات كأس آسيا 2023 وقال:

"أحد الأشخاص قام بتصميم هذا البوستر لي، وهو مجرد تصميم ولا يوجد أي شيء رسمي بخصوص انتقالي إلى الفريق الألماني".

وبخصوص مستقبله، أكد النعيمات: "حالياً أنا مركز على مسيرتي مع النادي الأهلي، ولا يوجد تواصل رسمي مع أي فريق آخر في اللحظة الراهنة".