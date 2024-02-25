الأحد 25 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

النعيمات يكشف حقيقة انتقاله إلى نادي آخر

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لاعب المنتخب الأردني ونادي الأهلي القطري يزن نعيمات

تداولت صفحات غير رسمية صورة للاعب المنتخب الأردني ونادي الأهلي القطري يزن نعيمات بقميص باير ليفركوزن الألماني، مما أثار التساؤلات حول حقيقة الأمر. 

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وكشف نعيمات للإعلام الرياضي مستقبله الكروي في سؤال له عن صحة الإشاعات التي تداولتها الصفحات بعد مباريات كأس آسيا 2023 وقال: 

"أحد الأشخاص قام بتصميم هذا البوستر لي، وهو مجرد تصميم ولا يوجد أي شيء رسمي بخصوص انتقالي إلى الفريق الألماني".

 

وبخصوص مستقبله، أكد النعيمات: "حالياً أنا مركز على مسيرتي مع النادي الأهلي، ولا يوجد تواصل رسمي مع أي فريق آخر في اللحظة الراهنة".

 

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