النني يأمل الصعود بناديه الجديد إلى مصاف فرق "البريمير ليج"

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مدن- أكد لاعب وسط آرسنال محمد النني، إن حلمه هو أن يتمكن نادي النني الذي تأسس حديثًا، من الوصول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.وأعلن اللاعب المصري عن إطلاق النادي الأسبوع الماضي، ويأمل من خلاله أن يمنح فرصة للاعبين الذين سقطوا في شقوق الأندية الموجودة هذه الأيام.وتم التخطيط لعدد من التجارب في شمال لندن وإسيكس، على أمل العثور على عدد كافٍ من اللاعبين بالجودة المطلوبة للتدريب واللعب في المباريات الودية للعام المقبل.وقال النني في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "لقد أخبرت الكثير من الناس عن حلمي وهم يضحكون علي لأنه عندما أقول إنني أريد اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يومًا ما، يقولون كيف؟ الدوري الإنجليزي الممتاز هو الأفضل في العالم وأنت تريد ذلك.. الوصول إلى هناك من الصفر؟وأضاف: "بعض الناس لا يفهمون الفكرة، لكن بالنسبة لي، أحب أن أحلم، ولهذا السبب أحتاج إلى أشخاص طيبين من حولي، أعتقد أن اللاعبين الذين نتعاقد معهم سيكونون متحمسين، وبعد ذلك سأطرح الفكرة في كل مرة عندما ندربهم.. نريد أن نكون في الدوري الإنجليزي الممتاز يومًا ما".وتابع: "بالطبع قد يستغرق الأمر 15 أو 20 عامًا، لكن لدينا الهدف حيث نريد أن نكون، أنا أحب الحلم. ما الذي سأخسره؟ سأعمل كل يوم من أجل هذا (نادي النني)".اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا ليس غريبًا على ملاحقة طموحاته ويتذكر أيام اللعب في مصر عندما أخبر أحد الصحفيين، الذي ابتعد وهو يشعر بالاشمئزاز من إجابته، أنه يريد اللعب على ملعب "كامب نو" في برشلونة.وبعد فترة قضاها في بازل، انضم النني إلى أرسنال وسجل هدفا في مباراة بدوري أبطال أوروبا ضد برشلونة على الملعب الشهير.وأردف النني: "أقسم لك أنه خرج سريعا ولم يكمل المقابلة معي، لا شكرًا، لا وداعًا أو أي شيء، لقد رحل سريعا، قال لي صديقي انظر أين أنت في منتصف الترتيب في مصر، كيف ستصل إلى أحد أفضل الفرق في العالم؟".وواصل: "إذا لم يكن لديك حلم كبير في كرة القدم فلن تحصل على أي شيء. إذا كان لديك حلم كبير على الأقل فسوف تكون قريبًا. هذا ما أؤمن به حقًا".لاعب تشيلسي على ردار برشلونةيتعين على تشيلسي تأمين مستقبل الهولندي إيان ماتسن سريعًا، أو المخاطرة بفقدانه مجانًا في نهاية الموسم، في ظل اهتمام برشلونة بخدماته.وفي الصيف الماضي، قدم بيرنلي عرضًا بقيمة 13.5 مليون جنيه إسترليني للمدافع، بعد فترة إعارة ناجحة في "تيرف مور"، لكن ماتسن رفض العرض لصالح البقاء في "ستامفورد بريدج".ومع ذلك، لعب ماتسن (21 عامًا)، 83 دقيقة فقط حتى الآن بعد أن عانى من أجل التوافق مع خطط المدرب ماوريسيو بوكيتينو، وينتهي عقد اللاعب الهولندي تحت 21 عامًا مع البلوز في نهاية الموسم.وأفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية، بأن برشلونة يستكشف إمكانية التعاقد مع ماتسن عندما يصبح وكيلًا مجانيًا في حزيران (يونيو)، كبديل محتمل للاعب تشلسي السابق الآخر ماركوس ألونسو.وسيتخذ فريق المدرب تشافي هرنانديز قراره النهائي بشأن هذه المسألة في كانون الثاني (يناير)، عندما يكون للمدافع الحرية في التحدث إلى الأندية الأخرى حول خطوته التالية في صيف 2024، ويكون لدى برشلونة فكرة أكبر عن متطلباتهم المستقبلية.وذكرت تقارير صحفية سابقة، أن ماتسن رفض عرضين لتمديد عقده مع تشيلسي، قبل أن يقدم بيرنلي عرضًا بقيمة 13.5 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي.من المحتمل أن يحاول تشيلسي إجراء المزيد من المفاوضات، لتجنب السماح لخريج الأكاديمية الموهوب بالمغادرة مجانًا.لعب ماتسن 39 مباراة مع بيرنلي حيث ساهم في صعود الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل عشرة أهداف.ومع ذلك، فضل بوكيتينو اللعب بليفي كولويل في مركز الظهير الأيسر، ما ترك ماتسن بمشاركات قليلة خلال الشهرين الأولين من موسم تشيلسي.ويحتل تشيلسي المركز 11 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد ثلاثة انتصارات فقط من أصل ثماني مباريات في الدوري حتى الآن.شيرر انتقد فان دايكانتقد أسطورة الكرة الإنجليزية آلان شيرر، قائد ليفربول فيرجيل فان دايك، بسبب ادعاءاته بأن لاعبي كرة القدم في العصر الحديث يلعبون الكثير من المباريات.وفي الأسبوع الماضي، أصر فان دايك على أن أولئك الذين يلعبون في إنجلترا شهدوا زيادة غير مقبولة في عبء العمل، ودعا زملاءه اللاعبين إلى التحدث علنًا ضد الجداول الزمنية المزدحمة، حيث ألمح إلى وجود تهديد لصحتهم.وبينما كان قائد هولندا قلقًا بشأن أعباء العمل المتزايدة المطلوبة، أصر على أنه غير مهتم بالتخلي عن جزء من أجره مقابل تخفيف العبء.وانتقد شيرر هذه الادعاءات ووصفها بأنها "هراء"، وأصر على أن لاعبي كرة القدم لم يسبق لهم أن حصلوا على وضع أفضل، واعترف أسطورة نيوكاسل بأن جداول المباريات الدولية أصبحت مزدحمة للغاية، لكنه يعتقد أنه لا ينبغي تغيير قوائم المباريات المحلية.وقال شيرر لبودكاست The Rest Is Football عندما سئل عن تعليقات فان دايك: "هراء.. هراء.. اللاعبون يلعبون الكثير من كرة القدم؟".وأضاف: "أعلم أنه لا ينبغي عليك ذكر المال أبدًا، لكن لديك فرق أكبر من أي وقت مضى، وبدائل أكثر من أي وقت مضى، وتحصل على أموال أكثر من أي وقت مضى، ولديك أفضل أطباء العلاج الطبيعي، وأفضل التكنولوجيا، والأفضل من كل شيء".وتابع: "ألم يقل إن إنجلترا هي التي تلعب كرة قدم أكثر من اللازم؟ كرة القدم الدولية أفهمها. نعلم جميعًا لماذا يفعلون ذلك، إنهم يفعلون ذلك لأسباب مالية. ولكن هنا في إنجلترا، لا أتفق حقا مع ذلك".اهتمام كبير بجرينوودأفادت تقارير صحفية أمس، أن مايسون جرينوود مرشح لترك مانشستر يونايتد يشكل نهائي، مع تزايد الاهتمام به في إسبانيا.وانضم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى خيتافي على سبيل الإعارة في خطوة مثيرة للجدل في اليوم الأخير من الموعد النهائي، بعد أن أشار إلى أنه "سيواصل مسيرته بعيدًا عن أولد ترافورد".وتم إيقاف جرينوود العام الماضي بعد اتهامه بمحاولة الاغتصاب والانخراط في سلوك مسيطر وقسري والاعتداء الذي تسبب في أذى جسدي فعلي، وأسقطت النيابة العامة التهم في شباط (فبراير)، وأعلنت وقف القضية.وشارك جرينوود، الذي نفى كل هذه الاتهامات، في خمس مباريات مع خيتافي، وافتتح رصيده مع النادي في التعادل 2-2 خارج ملعبه مع سيلتا فيجو الأسبوع الماضي.ووفقًا لصحيفة "ميرور"، فإن عروضه مع خيتافي لفتت انتباه عدد من أندية الدوري الإسباني، وعلى رأسها إشبيلية.ويقال إن الفائز بالدوري الأوروبي سبع مرات يراقب جرينوود، الذي ينتهي عقده مع يونايتد في يونيو/حزيران العام 2025.لكن صحيفة "ذا صن"، أكدت في الوقت ذاته، أن إشبيلية قد يواجه منافسة من خيتافي، حيث يقال إن اللاعب الدولي الإنجليزي السابق عازم على جعل انتقاله إلى النادي الذي يتخذ من مدريد مقراً له دائمًا.وسجل جرينوود، وهو خريج الأكاديمية، 35 هدفًا في 129 مباراة مع يونايتد، وكان آخر ظهور له أمام وست هام في 22 كانون الثاني (يناير) من العام الماضي.-(وكالات)