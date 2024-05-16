الهداف التاريخي لمنتخب الهند يعتزل دوليا

أعلن سونيل تشيتري قائد منتخب الهند والهداف التاريخي للبلاد اعتزاله اللعب دوليا بعد مواجهة الكويت في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، في السادس من حزيران/يونيو المقبل.



وكان شيتري الذي سجل 94 هدفا مع منتخب بلاده ثالث أفضل هداف دولي حالي بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

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قال شيتري في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي: "لم يكن الأمر أنني أشعر بالتعب. عندما جاءت لحظة النهاية، كان من المفترض أن تكون هذه مباراتي الأخيرة، وقد فكرت في الأمر كثيرا وفي النهاية توصلت إلى هذا القرار".



وأضاف: "هل سأشعر بالحزن بعد ذلك؟ بالطبع.. الطفل بداخلي لا يريدني التوقف أبدًا إذا حصل على فرصة اللعب مع منتخب بلاده. حان الوقت لكي ترى بلادنا رقم تسعة القادم".



وخاض شيتري مع الهند ب 150 مباراة دولية منذ ظهوره الأول ضد باكستان عام 2005.



وقال الاتحاد الهندي لكرة القدم عبر حسابه على منصة "إكس": "سيظل إرثك داخل وخارج الملعب في الذاكرة دائما. شكرا سونيل شيتري على قيادتك وتفانيك والتزامك تجاه كرة القدم الهندية