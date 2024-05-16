الخميس 16 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الهداف التاريخي لمنتخب الهند يعتزل دوليا

Sunil_Chhetri_Celebration
قائد ​منتخب الهند​ ​سونيل تشيتري

أعلن سونيل تشيتري قائد منتخب الهند والهداف التاريخي للبلاد اعتزاله اللعب دوليا بعد مواجهة الكويت في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، في السادس من حزيران/يونيو المقبل.

وكان شيتري الذي سجل 94 هدفا مع منتخب بلاده ثالث أفضل هداف دولي حالي بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

اضافة اعلان


قال شيتري في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي: "لم يكن الأمر أنني أشعر بالتعب. عندما جاءت لحظة النهاية، كان من المفترض أن تكون هذه مباراتي الأخيرة، وقد فكرت في الأمر كثيرا وفي النهاية توصلت إلى هذا القرار".

وأضاف: "هل سأشعر بالحزن بعد ذلك؟ بالطبع.. الطفل بداخلي لا يريدني التوقف أبدًا إذا حصل على فرصة اللعب مع منتخب بلاده. حان الوقت لكي ترى بلادنا رقم تسعة القادم".


وخاض شيتري مع الهند ب 150 مباراة دولية منذ ظهوره الأول ضد باكستان عام 2005.


وقال الاتحاد الهندي لكرة القدم عبر حسابه على منصة "إكس": "سيظل إرثك داخل وخارج الملعب في الذاكرة دائما. شكرا سونيل شيتري على قيادتك وتفانيك والتزامك تجاه كرة القدم الهندية

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
ضصض

اصابة اندريك مهاجم بالميراس يثير قلق ريال مدريد (فيديو)

منذ 48 دقيقة
بنزيما

تفاعل بنزيما على انباء اقالة غاياردو

منذ 51 دقيقة
صصصص

اعتراف رسمي بأخطاء تحكيمية في مباريات ريال مدريد وبرشلونة

29 نيسان 2024
4d9b48475e

بشكل نهائي.. حسم مصير أردا غولر مع ريال مدريد

27 نيسان 2024
اقرأ أيضا
ضصض

اصابة اندريك مهاجم بالميراس يثير قلق ريال مدريد (فيديو)

منذ 51 دقيقة
بنزيما

تفاعل بنزيما على انباء اقالة غاياردو

منذ 54 دقيقة
مدرب برينتفورد توماس فرانك -(من المصدر)

فرانك مرشح بارز لتدريب يونايتد.. ونيفيل يرفض تشبيه هويلوند بهالاند

14 أيار 2024
لاعبو برشلونة يحتفلون بهدف في مرمى سوسييداد أول من أمس -(من المصدر)

تشافي بعد تخطي سوسييداد: لا مفر من الرد بعد عثرة جيرونا

14 أيار 2024
كيليان مبابي بعد تسلمه جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي أول من أمس -(من المصدر)

مبابي: أرحل عن سان جيرمان بقلب مكسور

14 أيار 2024
لاعب مانشستر سيتي جوسكو جفارديول -(من المصدر)

آرسنال ينتظر تعثر مانشستر سيتي أمام توتنهام في مباراة مؤجلة

13 أيار 2024
افكار و مواقف

حل العودتين (5)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

استحداث ألوية.. أمر مستغرب

محمود خطاطبة |اليوم

عصر الشباب الحر

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

"موديز" وجلد الذات

سلامة الدرعاوي |اليوم

هل يستفيقون في المنامة؟

نضال المجالي |اليوم

كم مقعدا للإخوان في المجلس القادم؟

سميح المعايطة |اليوم

الكويت.. نموذج الدولة الراسخ بهدوء

مالك العثامنة |اليوم

مخالفات السير تتصدر من جديد

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
حديث بين زعيمي "فتح" و"حماس"، محمود عباس وإسماعيل هنية - (أرشيفية)

‏هل تؤسس الجماعات الفلسطينية مشروعا سياسيا فلسطينيا جديدا؟‏

ترجمات | منذ17 ساعة
‏ناشطون في مخيم احتجاج في جامعة جورج واشنطن في واشنطن دعمًا للفلسطينيين في غزة الشهر الماضي - (أرشيفية)‏

على السياسيين عدم الضغط على الجامعات لتقمع الاحتجاجات الطلابية

ترجمات | منذ18 ساعة
‏ جنود مسلحون يسيرون بين المتسوقين في سوق "محاني يهودا" في القدس، 5 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر) ‏

نهاية الازدهار في إسرائيل‏

ترجمات |14 أيار 2024
لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

هل تقطع تركيا علاقاتها مع إسرائيل؟

ترجمات |14 أيار 2024
1715601165121087500

النضال من أجل السودان‏ (2-2)

ترجمات |13 أيار 2024
1715601165201087700

هل تتجه إيران ومصر إلى عودة العلاقات الثنائية؟

ترجمات |13 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!

المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!

لما تعب وكبر 14 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- لما تعب وكبر

المتسول والمواطن 13 أيار 2024

hajjaj copy

كاريكاتير- حمزة حجاج 12 أيار 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy
 
 