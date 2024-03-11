الهلال يستعيد الدوسري قبل مواجهة الاتحاد

تلقى الهلال السعودي دفعة مهمة قبل موقعة الكلاسيكو أمام الاتحاد في اياب ربع نهائي دوري ابطال آسيا يوم الثلاثاء حيث شارك نجمه سالم الدوسري في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة.



وعاد الدوسري للمشاركة في التدريبات بعد شفائه من إصابة هي عبارة عن كدمة في الركبة تعرض لها خلال لقاء الذهاب ورافق بعثة الفريق التي غادرت إلى جدة بعد نهاية التدريبات مما يؤكد انه سيكون ضمن حسابات البرتغالي خورجي جيسوس مدرب الفريق في موقعة الإياب.

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ويدخل الهلال مباراة الاياب بأفضلية فوزه بنتيجة 2-0 في لقاء الذهاب الثلاثاء الماضي إذ يحتاج إلى الفوز بأي نتيجة او التعادل أو الخسارة بفارق هدف واحد من أجل حجز مقعده في نصف نهائي البطولة الآسيوية.



في المقابل يحتاج الاتحاد للفوز بفارق 3 أهداف على الهلال وفي حال فوزه بفارق هدفين يتم اللجوء أولًا للأشواط الاضافية على أن يحتكم الفريقان لركلات الترجيح حال استمرار النتيجة على وضعها.