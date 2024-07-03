 
الأربعاء 03 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الهلال ينقض على صفقة الاتحاد السعودي

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نجم وست هام يونايتد محمد قدوس

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الهلال السعودي تقدم بعرض لضم محمد قدوس، نجم وست هام يونايتد، في الميركاتو الصيفي الحالي.


وتأتي هذه التقرير في ظل ما كشفت عنه صحف سابقة بأن الاتحاد أيضًا يريد ضم قدوس، وقدم عرضًا بالفعل للاعب مقابل 150 مليون دولار.

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ومؤخرًا قالت جنيفر مندليويتش، مديرة أعمال، محمد قدوس، في تصريحات إعلامية "تلقينا عرضًا مغريا من أحد أندية القمة في الدوري السعودي، من أجل انضمام قدوس إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكننا لا نزال نفكر في الأمر جيدًا قبل اتخاذ القرار النهائي".


وأضافت "النادي السعودي قدم عرضًا ماليًّا ضخمًا يصعب رفضه، ويخضع حاليًّا لدراسة مستقبل اللاعب مع ناديه الحالي في الدورى الإنجليزى، قبل اتخاذ أي قرار بشأن الانتقال إلى الشرق الأوسط"


من جانبه، نصح لاعب كرة القدم الغاني المعتزل بافور جيان محمد قدوس باستشارة دائرته المقربة
بشأن العرض المغري الذي قدم إليه من نادي الهلال السعودي.

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