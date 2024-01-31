اليابان إلى ربع النهائي.. ومانشيني سعيد بلاعبيه رغم خروج السعودية

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تأهل منتخب اليابان إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على البحرين 3-1 أمس على ستاد الثمامة في الدوحة، ضمن دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023 المقامة حاليا في قطر.وسجل ريتسو دوان (31) وتاكيفوسا كوبو (49) واياسي اويدا (72) أهداف اليابان، في حين أحرز حارس مرمى اليابان زيون سوزوكي (64 بالخطأ في مرماه) هدف البحرين.ويلتقي المنتخب الياباني في الدور ربع النهائي يوم السبت، مع الفائز من مباراة إيران وسورية التي أقيمت أمس.فرض المنتخب الياباني أفضليته منذ بداية الشوط الأول حينما امتلك زمام السيطرة على مجريات اللعب بفضل تحركات ريو هاتاتي وتاكيفوسا كوبو ومن خلفهم واتارو ايندو في خط الوسط، وهدد اياسي اويدا مرمى إبراهيم لطف الله بكرة رأسية من داخل منطقة الجزاء أبعدها الأخير إلى ركلة ركنية (9).في المقابل حاول المنتخب البحريني الحد من خطورة نظيره الياباني عبر تشكيل الزخم العددي المطلوب في منطقة خط الوسط، واعتمد على تحركات جاسم الشيخ وكميل الأسود ومحمد الحردان، في حين تولى علي مدن مهام المساندة في حال فقدان الكرة، تشكيل ثلاثي هجومي مع محمد المرهون وعبدالله في حال الهجوم.مع مرور الوقت، بدأ منتخب البحرين في اكتساب الثقة أكثر عبر التقدم إلى المناطق الأمامية، وتسلم علي مدن كرة من خارج منطقة الجزاء وسددها قوية باتجاه المرمى لكن الحارس زيون سوزوكي تصدى لها بنجاح (29).في الجهة المقابلة سدد أياسي اويدا كرة ارتدت من القائم الأيمن لتعود إلى ريتسو دوان الذي سيطر عليها بهدوء داخل منطقة الجزاء، وأسكنها في شباك إبراهيم لطف الله هدف السبق الأول لصالح المنتخب الياباني عند الدقيقة (31).وافتقد المنتخب الياباني جهود لاعبه ريو هاتاتي الذي خرج بسبب الإصابة وحل بدلاً عنه هيديماسا موريتا (36)، ولم تأت الدقائق التي تلت ذلك بأي جديد على مستوى النتيجة وسط سيطرة يابانية على مجريات اللعب.وظهر منتخب اليابان بذات الصورة التي كان عليها في الشوط الأول، حينما سدد كو ايتاكورا كرة رأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر (47)، قبل أن يستغل تاكيفوسا كوبو خطأ الدفاع البحريني في إبعاد الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها في الزاوية اليسرى هدف التعزيز الثاني (49).ثم بحث البحرينيون هذه المرة عن تقليص النتيجة وكان لهم ما أرادوا حينما ارتقى سيد مهدي باقر لكرة كميل الأسود التي جاءت من ركلة ركنية، وحولها برأسه نحو المرمى، حيث تصدى لها الحارس زيون سوزوكي في المرة الأولى قبل أن يرتطم بزميله ويودع الكرة بالخطأ في مرمى فريقه (64).وعوض أياسي أويدا الخطأ الذي ارتكبه ووقع على الهدف الثالث لمنتخب بلاده حينما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية مرت أسفل الحارس لطف الله إلى داخل الشباك (72)، ليؤمن على تقدم "الأزرق" مرة أخرى.ودفع أنتونيو بيتزي مدرب البحرين بالثلاثي مهدي حميدان وعبدالله الحشاش وموزيس أتيدي أملاً في العودة بالنتيجة من جديد، ومجاراة نظيره الياباني الذي بسط أفضليته ونجح في تسيير الدقائق لصالحه عبر الاستحواذ على الكرة.وحرم الحارس البحريني إبراهيم لطف الله نظيره مهاجم اليابان تاكوما أسانو من زيادة الغلة حينما تصدى لتسديدته التي جاءت من داخل منطقة الجزاء بعد انفراد (90+4)، لتبقى النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية التي أعلنت عن فوز مستحق لليابان.وكان منتخب البحرين تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 5 نقاط لجمهورية كوريا الجنوبية، و4 للمنتخب الوطني، ونقطة لماليزيا.واستهل الفريق مشوار المنافسة بالخسارة أمام كوريا الجنوبية 1-3، ثم فاز على ماليزيا 1-0، قبل أن يتغلب في الجولة الثالثة على المنتخب الوطني 1-0.في المقابل حصل المنتخب الياباني على المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق ثلاث نقاط خلف العراق المتصدر، مقابل 3 نقاط لإندونيسيا، ولا شيء لفيتنام.ونجح الفريق في تحقيق الفوز بالجولة الأولى على فيتنام 4-2، ثم خسر أمام العراق 1-2، قبل أن يفوز في الجولة الثالثة على إندونيسيا 3-1.كلينسمان يشيد بلاعبيهمن ناحية ثانية، أشاد يورجن كلينسمان مدرب منتخب كوريا الجنوبية، بالقوة الذهنية للاعبي فريقه الذي تأهلوا إلى الدور ربع النهائي عقب فوزهم على السعودية بفارق ركلات الترجيح 4-2، بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي أول من أمس على ستاد المدينة التعليمية في الريان.وتقدم المنتخب السعودي عبر هدف عبدالله رديف في الدقيقة 46، قبل أن تدرك كوريا الجنوبية التعادل في الرمق الأخير عن طريق تشو جوي-سونج (90+9).واستمر التعادل في الشوطين الإضافيين، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث سجل المنتخب الكوري الجنوبي أربع ركلات بنجاح، في حين سجلت السعودية هدفين من 4 محاولات.وتأهل منتخب كوريا الجنوبية ليتقابل في الدور ربع النهائي يوم غد، مع منتخب أستراليا الذي تغلب على إندونيسيا 4-0 يوم الأحد.وقال كلينسمان بعد انتهاء اللقاء: ""كانت مواجهة صعبة للغاية ارتكبنا فيها بعض الأخطاء خلال الشوط الأول، لكننا أظهرنا جودة عالية في الشوط الثاني ورفعنا من نسق المنافسة، حتى استطعنا العودة بالنتيجة في الرمق الأخير من المباراة".وأضاف: "كان المنتخب السعودي نداً قوياً، وقد نجح المدرب روبرتو مانشيني في تطويره كثيراً خلال المرحلة الماضية، حيث سبق أن لعبنا ضدهم في مباراة ودية قبل عدة أشهر، ونحن نقدم لهم الاحترام والتقدير على ما قاموا به في اللقاء".وتابع: "أنا سعيد باللاعبين، لقد استطاعوا المحافظة على آمالهم حتى النهاية وهذا يدل على القوة الذهنية التي لديهم، وحينما ذهبنا إلى ركلات الترجيح كان لدينا إعداد جيد للغاية لهذه المرحلة المهمة وقد تدربنا كثيرا على هذا الصعيد".وأردف: "الآن علينا التفكير في المباراة المقبلة، نعم ليس لدينا الوقت الكافي للراحة لكن المجموعة التي لدي قادرة على تجاوز هذا التحدي، فالمنتخب الأسترالي قوي للغاية ومنظم ويجب أن نصل إلى مواجهته بأقصى جاهزية ممكنة".من جهته، قال مدرب المنتخب السعودي روبرتو مانشيني: "أشكر جميع اللاعبين على الجهود الكبيرة التي قدموها في البطولة حتى الآن، هذه هي كرة القدم بإمكانك الفوز أو الخسارة، لكننا الليلة خرجنا من المنافسة بركلات الترجيح، وأنا حزين من السيناريو الذي حدث".واستطرد: "المنتخب الكوري قوي جداً ومنظم، ليس من السهل مقارعته في الكثير من لحظات اللقاء، لقد نجحوا بالفوز في نهاية الأمر، نتطلع الآن للمضي قدماً للأمام حيث المستقبل وإعداد الفريق للاستحقاقات المقبلة".واسترسل: "قررت استبدال سالم الدوسري لأنه لعب مباراة كبيرة وبذل فيها مجهودا لا يُوصف وكان الهدف إعادة التنشيط، لدينا مهاجمين على مستوى عالي أيضاً، فهناك عبدالرحمن غريب وعبدالله رديف وكلاهما سجل في البطولة".وختم: "أنا سعيد بوصول المنتخب إلى هذه الحالة التنافسية وبتطوره أكثر في المرحلة الماضية، علينا أن نتحد الآن وأن نعمل بجدّ على تطوير أنفسنا أملاً بظهور أفضل في البطولات المقبلة حيث المستقبل بانتظار هذه المجموعة من اللاعبين".وكان منتخب السعودية تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 5 نقاط لتايلاند، ونقطتين لعمان، ونقطة لقرغيزستان.واستهل الفريق مشوار المنافسة بتحقيق الفوز على عمان 2-1، ثم تغلب على قرغيزستان 2-0، قبل أن يتعادل في الجولة الثالثة مع تايلاند 0-0.في المقابل حصل المنتخب الكوري الجنوبي على المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق نقطة خلف البحرين المتصدرة، مقابل 4 نقاط للمنتخب الوطني، ونقطة لماليزيا. -(وكالات)