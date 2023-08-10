اليابان تتربص بالسويد.. وقمة واعدة بين إسبانيا وهولندا

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تنطلق، اليوم، منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للسيدات بكرة القدم، بإقامة مواجهتين؛ حيث تلتقي اليابان مع السويد في أوكلاند، فيما يحتضن "ستاد ويستباك" مباراة القمة بين منتخبي إسبانيا وهولندا.ولأول مرة في تاريخ النهائيات التي انطلقت العام 1991، سيكون المنتخب الأميركي غائبا عن الدور ربع النهائي، بعدما ذهب ضحية ركلات الترجيح أمام السويد في ثمن النهائي (0-0 في الوقتين الأصلي والإضافي).وتبقى اليابان، المنتخب الوحيد الذي يدافع عن لواء الأبطال في هذه النهائيات، وتبدو فنيا مرشحة للفوز باللقب الثاني، بعد الذي أحرزته العام 2011 في ألمانيا على حساب الولايات المتحدة آنذاك.برونز: نتعامل مع تحديات المونديالواعترفت لوسي برونز، لاعبة منتخب إنجلترا، بأن الفريق ليس سعيدا بالأداء في كأس العالم للسيدات حتى الآن، لكنها تعهدت بتأهل الفريق للدور قبل النهائي.ويلعب المنتخب الإنجليزي للسيدات ضد نظيره الكولومبي، غدا، ضمن الدور ربع النهائي للبطولة المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا.وباستثناء فوز الإنجليز الكاسح (6-1) على الصين في ختام مبارياته بدور المجموعات، ظهر الفريق بمستوى باهت خلال فوزه الصعب (1-0) على كل من هاييتي والدنمارك في الجولتين الأولى والثانية للمجموعة.واحتاج منتخب إنجلترا، الفائز بكأس الأمم الأوروبية للسيدات العام الماضي، إلى ركلات الترجيح لاجتياز عقبة نظيره النيجيري بدور الـ16، عقب تعادلهما السلبي.ويفتقد في مباراته أمام كولومبيا خدمات نجمته لورين جيمس، التي تقرر إيقافها مباراة واحدة على الأقل، عقب حصولها على البطاقة الحمراء خلال مواجهة نيجيريا.ونقلت وكالة الأنباء البريطانية تصريحات برونز، التي قالت فيها: "يمكننا أن نبذل مزيدا من الجهد، نحن فريق رائع يضم مجموعة من اللاعبات الموهوبات للغاية، لكن الشيء المهم هو صعودنا إلى الدور التالي".وأوضحت: "لا جدوى من تقديم أفضل مستوياتنا في المباريات الأولى، لكن الأهم هو أن نظهر بوجهنا الحقيقي في دور ربع النهائي أو أبعد من ذلك".وتابعت: "نأخذ كل مباراة على حدة، لقد أخذنا شيئا من كل مباراة، كانت مباراة هاييتي بدنية، وأمام الدنمارك فقدنا نجمة الفريق كيرا بعد تعرضها لإصابة بالغة، وفي مواجهة الصين قمنا بتغيير طريقة اللعب تماما، وفي لقاء الاثنين تلقينا بطاقة حمراء".وشددت لاعبة المنتخب الإنجليزي: "كل العراقيل التي واجهتنا تعاملنا معها بشكل جيد ومضينا قدما في البطولة، لا أرى أن هناك الكثير من الفرق الأخرى عانت من تلك الظروف الصعبة، وإذا تعرضوا لمثل هذه المواقف فلا أعتقد أنهم تغلبوا عليها مثلنا، ورغم ذلك، لسنا سعداء بأدائنا".وشهدت النسخة الحالية من المونديال، التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 منتخبا، مجموعة من النتائج الدرامية والمفاجئة في كثير من الأحيان.وتحطمت آمال منتخب الولايات المتحدة، حامل اللقب في النسختين الماضيتين، من أن يصبح أول فريق في تاريخ البطولة يحتفظ بلقب مونديال السيدات في 3 نسخ متتالية، عقب خسارته دور الـ16 بركلات الترجيح على يد نظيره السويدي، الذي يواجه منتخب اليابان في دور الثمانية.وجاء ذلك في أعقاب مرحلة المجموعات التي شهدت إقصاء 3 منتخبات من ضمن المنتخبات الـ10 الأفضل حاليا، حيث يتعلق الأمر بمنتخبات كندا والبرازيل وألمانيا، فيما تمثلت كبرى المفاجآت بتأهل منتخب المغرب لدور الـ16، ليصبح أول منتخب عربي يصعد للأدوار الإقصائية في المسابقة التي انطلقت نسختها الأولى قبل 32 عاما.الاتحاد الألماني يطالب بهيكل احترافيودعت سيليا ساسيتش، نائبة رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، لمزيد من الهياكل الاحترافية بشأن منتخب السيدات، في أعقاب خروجه المبكر من دور المجموعات بنهائيات كأس العالم، المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا.وصرحت ساسيتش، التي سبق لها تمثيل منتخب ألمانيا للسيدات، في مقابلة مع صحيفة (دي تسايت) الأسبوعية، بأنه ينبغي أن يكون لمنتخب السيدات مدير رياضي، مثلما هو حال منتخب الرجال، مشيرة إلى أن دور المدرب بحاجة لإعادة تعريف، كما أضافت أن هناك حاجة للدفع بمزيد من المدربات.وودع المنتخب الألماني للسيدات، بطل العالم مرتين، من مرحلة المجموعات للمونديال الأسبوع الماضي، ليواجه نفس مصير منتخب الرجال، الذي عانى أيضا الخروج من الدور الأول لنسختي كأس العالم العامين 2018 و2022.وتقرر تعيين رودي فولر، المدير الفني الأسبق لمنتخب الرجال كمدير رياضي للفريق، فيما أوضحت ساسيتش أنه "ينبغي أن يكون للنساء أيضا مدير رياضي".وقالت ساسيتش: "ينبغي على المدير الرياضي القادم لمنتخب ألمانيا للسيدات، سواء كان رجلا أم سيدة أن يقوم بتدعيم مدرب الفريق وأن يتولى تعليم المدربات الجدد وأن يكون على اتصال بالأندية".وأضافت: "ما نزال متأخرين عن الركب في كرة القدم النسائية"، مشددة على أن الخروج من دور المجموعات بكأس العالم "لم يكن كافيا" للاتحاد الألماني لكرة القدم، الذي يعد أحد أكبر الاتحادات الرياضية في العالم.وكشفت المسؤولة الألمانية: "تتمتع كرة القدم الألمانية بإمكانات هائلة، خصوصا بالنسبة للرجال، لأن البنية التحتية لكرة القدم للسيدات تبدو أضعف، هذا هو الوضع الذي نحتاج فيه بشكل عاجل للبدء والتعليم بشكل أفضل. أعتقد أنه لم تشارك أي امرأة في دورة التدريب الاحترافية هذا العام".وأشارت ساسيتش إلى أنه يجب على هانز فليك، مدرب المنتخب الألماني للرجال، ومارتينا فوس-تكلنبورج مدربة فريق السيدات، أن تكون لهما مسؤولية خاصة، مؤكدة: "بالنسبة للمستقبل، أود أن أرى فهما جديدا لدور مدربي المنتخب الألماني الأول للرجال والسيدات".واختتمت ساسيتش تصريحاتها: "يجب أن يجسدوا شيئا مختلفا عن المدربين النجوم في الأندية.. بصفتهم أفضل مدربي كرة القدم في ألمانيا، ينبغي أن يكونوا العقول المدبرة التي تنظر إلى الصورة الكبيرة وتعمل من أجل الصالح العام".-(وكالات)