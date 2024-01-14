اليابان تفتتح رصيد انتصاراتها أمام فيتنام.. والعراق يسعى لتجاوز إندونيسيا

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حقق منتخب اليابان فوزاً مثيراً على فيتنام بنتيجة 4-2 أمس على ستاد الثمامة في الدوحة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا 2023 لكرة القدم.وسجل تاكومي مينامينو (11 و45) وكيتو ناكامورا (45+4) واياسي اويدا (85) أهداف اليابان، في حين أجرز نجوين دينه باك (16) وفام توان هاي (33) هدفي فيتنام.وتقام المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حيث تلتقي إندونيسيا مع العراق على ستاد أحمد بن علي في الريان.وسيطر الحذر على الدقائق الأولى من بداية اللقاء، مع أفضلية نسبية للمنتخب الياباني الذي حاول الاستحواذ على الكرة خصوصا منطقة وسط الميدان.ونجح المنتخب الياباني في استغلاله سيطرته بافتتاحه باب التسجيل مبكراً، بعد ركلة ركنية مرسلة من الجهة اليمنى داخل المنطقة، وصلت إلى يوكيناري سوجاوارا الذي سددها مباشرة قبل أن ترتد من الدفاع الفيتنامي، لتصل أمام تاكومي مينامينو الذي صوبها بدوره مباشرة داخل الشباك (11).ولم ينتظر المنتخب الفيتنامي طويلاً حتى نجح في تعديل النتيجة، حينما أرسل دو هونج دونج كرة عالية من ركلة ركنية من الجهة اليسرى باتجاه القائم القريب حوّلها نجوين دينه باك برأسه مباشرة باتجاه القائم البعيد فشل الحارس زيون سوزوكي في التصدي لها لتسكن الشباك (16).وأهدر المنتخب الياباني فرصة خطيرة عندما استلم مينامينو كرة على مشارف منطقة الجزاء ليسددها قوية بقدمه اليسرى مرت قريبة بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس نجوين فيليب (23).في المقابل، فاجأ المنتخب الفيتنامي منافسه بإحرازه هدف التقدم الثاني إثر كرة مرسلة من ركلة حرة مباشرة من الجانب الأيسر داخل منطقة الجزاء حوّلها بوي هوانج فيت انه برأسه قبل أن تصل إلى القادم من الخلف فان توان هاي الذي سددها بدوره مباشرة من مسافة قريبة باتجاه الزاوية اليسرى داخل الشباك (33).عاد المنتخب الياباني ليتمكن من معادلة النتيجة بعد تبادل لاعبوه الكرة على مشارف منطقة الجزاء، قبل أن يمررها واتارو إندو بينية باتجاه مينامينو الذي سددها بدوره أرضية متقنة باتجاه الزاوية اليمنى بعيدا عن متناول الحارس الفيتنامي فيليب داخل الشباك محرزاً الهدف الثاني له ولفريقه (45).استمر المنتخب الياباني في ضغطه على مرمى منافسه، لينجح في إحراز هدف التقدم الثالث بعد أن استلم كيتو ناكامورا كرة على الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء راوغ من خلالها الدفاع الفيتنامي قبل أن يسدد الكرة بطريقة جميلة لتستقر في أعلى الزاوية اليمنى داخل الشباك (45+4).مع بداية الشوط الثاني، سعى المنتخب الفيتنامي إلى السيطرة على الكرة في محاولة للعودة في النتيجة، لكن دون أن يصنع فرصاً حقيقة على مرمى المنتخب الياباني الذي أحكم إغلاق مناطقه الدفاعية.وسنحت فرصة خطيرة لليابان بعد توغل جونيا ايتو من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء قبل أن يمرر الكرة باتجاه هيديماسا موريتا الذي سددها قوّية باتجاه المرمى، أبعدها المدافع الفيتنامي برأسه في اللحظة الأخيرة إلى ركنية (63).وعاد منتخب "الساموراي الأزرق" ليهدد مرمى منافسه مرة أخرى، عندما سدد مينامينو كرة قوية بقدمه اليسرى من على مشارف منطقة الجزاء تصدى لها الحارس الفيتنامي بنجاح (68).أجرى كلا المدربين مجموعة التبديلات في صفوف الفريقين خصوصا على مستوى خطي الوسط والهجوم، حيث سعى المنتخب الياباني لتعزيز تقدمه، في حين حاول المنتخب الفيتنامي معادلة النتيجة من جديد.ونجح منتخب اليابان في توسيع الفارق بإحرازه الهدف الرابع، حينما تبادل لاعبوه الكرة على مشارف منطقة الجزاء قبل أن يمرر البديل تاكيفوسا كوبو الكرة إلى البديل الآخر اياسي اويدا الذي سددها بدوره من منتصف الصندوق قوية داخل الشباك (85).ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.العراق يتطلع للفوز على إندونيسيايتطلع منتخب العراق لتحقيق بداية قوية عندما يتقابل مع إندونيسيا اليوم على ستاد أحمد بن علي في الريان، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.ويتطلع المنتخب العراقي لتأكيد تفوقه على إندونيسيا قبل شهرين في التصفيات الآسيوية المشتركة، وتحقيق بداية إيجابية في المنافسة.وقال جيسوس كاساس مدرب العراق: "المباراة ستكون صعبة للغاية بالنسبة لنا، لأن هذه المباراة الافتتاحية، وأنا أريد أن نبدأ بتحقيق الفوز، ولكن منتخب إندونيسيا يريد تحقيق الفوز أيضاً".وأضاف: المباريات في هذه البطولة مختلفة، حيث تقابلنا مع إندونيسيا قبل شهرين في البصرة، ولكن الأجواء كانت مختلفة، حيث كانت أكثر أريحية بالنسبة لنا، أما غداً فإن الوضع مختلف لأنه في مثل هذه البطولات المجمعة هنالك عدة عوامل تؤثر على المباراة، فأي حالة طرد أو توتر لدى اللاعبين تجعل كل شيء يتغير، وأنا واثق أن هذه المباراة ستكون مختلفة".وأردف بالقول: "في كرة القدم لا يوجد مباريات سهلة، نحن لعبنا بصورة جيدة في المواجهة الماضية مع إندونيسيا، ولكنهم في ذات الوقت حصلوا على فرص كثيرة، في حين أننا كنا أكثر دقة أمام المرمى.. المنتخب الإندونيسي مثلنا في مرحلة التطور، ولديهم لاعبون محترفون في أوروبا، منتخب إندونيسيا وفيتنام فريقين قادرين على المنافسة، وبالتأكيد فإن منتخب اليابان هو الأفضل في المجموعة".وأكد كاساس أن لاعبه سعد ناطق سيكون قادراً على المشاركة، رغم تعرضه للإصابة قبل أربعة أيام، مضيفا: "يجب أن نقوم بتقييم حالته من جديد.. هنالك عدة عوامل تؤثر على اختيار التشكيلة الأساسية، ولكن بالتأكيد اللاعبين الذين شاركوا في المباريات الودية لديهم فرصة أكبر باللعب، ولكن هذا ليس العامل الوحيد".وشدد: "طموحنا هو تحقيق الفوز في هذه المباراة، ولكن يجب أن نلعب بذكاء، نحن نتواجد في قطر منذ 12 يوم بعيداً عن عائلاتنا، ونحن نقوم ببذل أقصى مجهود ممكن، وأنا عندي ثقة كبيرة باللاعبين، ونأمل أن نحقق نتائج جيدة".في الجهة المقابلة، قال شين تاي-يونج مدرب إندونيسيا: كانت استعداداتنا جيدة لغاية الآن، وسوف نواجه فريقا واجهناه مؤخراً في التصفيات الآسيوية، ونحن ندرك أنهم أقوياء، ولكنني واثق من قدرتنا على تجاوز الخسارة السابقة أمام العراق".وأوضح: "لعبنا مع المنتخب العراقي قبل شهرين على أرضهم، ولم نكن جيدين، حيث تأثرنا بالسفر الطويل وعدم الاستعداد المناسب، ولكن يجب أن نتقبل تلك النتيجة، والآن نحن في وضع أفضل ويمكن أن نحقق نتيجة أفضل".وختم: "نحن أقل من العراق في كل الجوانب الفنية والبدنية والتكتيكية، وهذا أمر واقع، ولكننا لا نخشى مواجهتهم، وسوف نلعب بأقوى ما بوسعنا لإظهار نقاط القوة لدينا في هذه المباراة. التأهل إلى دور الـ16 سيكون صعباً بالنسبة لنا، ولكننا لن نستسلم، فمنتخب اليابان أقوى فريق في آسيا، والعراق من أفضل المنتخبات في غرب آسيا، كما أن منتخب فيتنام قوي أيضاً، ولكننا سنحاول تقديم أفضل ما بوسعنا، ورغم أننا الفريق الأقل تصنيفاً في المجموعة، إلا أننا لن نكتفي بالدفاع فقط وسنحاول لعب كرة قدم حديثة وعمل كل شيء كي نتطور".وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الجمعة المقبل، حيث يلتقي العراق مع اليابان، وفيتنام مع إندونيسيا.كوبر راض عن أداء سوريةأعرب هيكتور كوبر مدرب منتخب سورية، عن سعادته بأداء فريقه وتماسكه، بعد المباراة التي تعادل خلالها مع أوزبكستان 0-0 أول من أمس على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.وتبادل الفريقين المحاولات الهجومية، مع أفضلية لمنتخب أوزبكستان من ناحية الضغط والاستحواذ، لكن لم يتمكن أي من الفريقين من الوصول إلى المرمى.وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم السبت أيضاً، فوز أستراليا على الهند 2-0 على ستاد أحمد بن علي في الريان.وتصدرت أستراليا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة واحدة لكل من سورية وأوزبكستان، في حين بقي رصيد الهند خالياً من النقاط.زقال كوبر في مؤتمر صحفي بعد انتهاء اللقاء: "كان الفريق مستعداً جيداً، وقام اللاعبون بتطبيق خطة المباراة كما تناقشنا من قبل، وأنا سعيد جداً بمستوى اللاعبين، وأعتقد أن هذه النتيجة ستكون دافعاً معنوياً لنا، منتخب أوزبكستان قوي ويمتلك مزيجاً من لاعبي الخبرة واللاعبين الشباب، وكذلك استعد لاعبوهم مع بعض طوال ثلاث سنوات، وأنا سعيد لأننا قدمنا عرضاً قوياً أمامهم".وأضاف: "من الناحية النظرية، سيكون من الجيد أن تتمكن من وضع خطة مختلفة لكل فريق تواجهه، ولكن في ظل الفترة القصيرة التي عملنا بها معاً، فقد توجب علينا وضع نظام معين نقوم من خلال بعمل تعديلات بسيطة قبل كل مباراة".وتابع: ""مع وجود أربعة أيام قبل المباراة المقبلة أمام أستراليا، فإنني أعتقد أننا سنكون مستعدين جيداً لمواجهتهم".من جانبه، صرح سريشكو كاتانيتش مدرب منتخب أوزبكستان: "بالتأكيد أنا محبط بهذه النتيجة، ولكن لا يمكن وضع أي لوم على الفريق، فقد حاول اللاعبون في مواجهة 10 لاعبين أقوياء بدنياً في منتخب سورية الذي كان يلعب بطريقة دفاعية".وأردف: "نحن نفتقد في هذه البطولة للمهاجم ايلدور شامرادوف، وهو هداف الفريق، وعندما يفقد أي فريق أهم هداف لديه فإنه يعاني من مشاكل، حتى منتخب الأرجنتين سيعاني إذا غاب عنه ليونيل ميسي، لكن يجب ألا نتعذّر بغياب شامرادوف، ونأمل أن نتمكن من معالجة أخطائنا قبل خوض المباراة الثانية".وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الخميس المقبل، حيث تلتقي سورية مع أستراليا، والهند مع أوزبكستان. -(وكالات)