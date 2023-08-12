انتصار شاق لآرسنال في الجولة الافتتاحية.. وجوارديولا يفسر حادثة هالاند

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حقق آرسنال فوزا صعبا في مستهل مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز، بتغلبه على ضيفه نوتنجهام فورست 2-1 أمس السبت، ضمن الجولة الأولى.وأحرز هدفي آرسنال كل من إيدي نكيتياه (26) وبوكايو ساكا (32)، فيما سجل نايوو أوونيي هدف نوتنجهام في الدقيقة 82.وقص حامل اللقب مانشستر سيتي، شريط الافتتاح أول من أمس الجمعة، بفوزه على ضيفه بيرنلي 3-0.واعتمد مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، على طريقة اللعب 3-4-3، حيث وقف يورين تيمبر إلى جانب ويليام صليبا وبن وايت في الخط الخلفي، وكان توماس بارتي يعود للخط الخلفي للمساندة، ثم يتقدم لوسط الملعب عند الاستحواذ على الكرة، لمساندة لاعب الارتكاز ديكلان رايس، فيما تحرك الثنائي مارتن أوديجارد وكاي هافيرتز، خلف ثلاثي الهجوم المكون من بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي وإيدي نكيتياه.في الناحية المقابلة، لجأ مدرب نوتنجهام ستيف كوبر، إلى طريقة اللعب 3-4-3، حيث تكون الخط الخلفي من ويلي بولي وجو وورال وسكوت ماكينا، وتمركز الثنائي رايان ياتس وأوريل مانجالا في وسط الملعب، وتحرك على طرفي الملعب كل من سيرج أورييه وأولا أينا، وتشكل الخط الأمامي من دانيلو وبرينان جونسون ومورجان جيبس وايت.وجاءت أول فرص اللقاء من جانب الفريق الضيف في الدقيقة 11، عندما تلقى جونسون على غفلة من دفاع آرسنال تمريرة رأسية من بولي، ليجتاز الحارس أرون رامسديل، دون أن يتمكن من وضع الكرة في الشباك.وكاد الحارس مات تيرنر يرتكب خطأ مكلفا، عندما حاول تشتيت الكرة، ليضغط عليه نكيتياه، لكن الكرة ابتعدت عن مرمى نوتنجهام في الدقيقة 21.وترجم نكيتياه سيطرة فريقه على الكرة إلى تقدم في الدقيقة 28، عندما مرر مارتينيلي بأناقة إلى نكيتياه الذي سيطر على الكرة قبل التسديد بعيدا عن متناول الحارس.وتمكن ساكا من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 32، عندما تلقى كرة من المدافع صليبا، ليتقدم بها من الجناح الأيمن، قبل أن يطلق تسديدة يسارية مقوسة عانقت الشباك.وواصل آرسنال تفوقه الميداني رغم الهدفين، وأطلق نكيتياه تسديدة من بعيد ضلت طريقة المرمى في الدقيقة 38، وحذا رايس حذو زميله بتسديدة بعيدة أبعدها الحارس تيرنر في الدقيقة 44.وأرغمت الإصابة لاعب آرسنال الجديد تيمبر على الخروج من الملعب بعد 3 دقائق على انطلاق الشوط الثاني، ليدخل مكانه الياباني تاكيهيرو تومياسو.وهدد فورست مرمى مضيفه في الدقيقة 64، عبر ركلة حرة أحدثت دربكة داخل منطقة جزاء آرسنال، ووصلت إلى وورال الذي فشل في توجيه الكرة نحو المرمى.ودخل لياندرو تروسارد إلى تشكيلة آرسنال مكان نكيتياه قبل 17 دقيقة على نهاية اللقاء، وعاد رايس ليطلق تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، تألق تيرنر في إبعادها إلى ركنية بالدقيقة 76.وحرم حارس نوتنجهام، رايس من تدوين اسمه على لائحة المسجلين، عندما أبعد باقتدار تسديدته "على الطاير" من داخل منطقة الجزاء، ما أسفر عن ركنية، قطعها نوتنجهام في الوقت المناسب، لينطلق البديل انتوني إيلانجا بالكرة سريعا، ويقتحم منطقة الجزاء، قبل التمرير إلى البديل الآخر تايوو أوونيي الذي وضعها في الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة 82.وأحكم أرتيتا دفاع آرسنال بإشراك جابرييل ماجالهاييس بدلا من مارتينيلي، وأضاع أوونيي فرصة هدف التعادل في الدقيقة 86 عندما سدد من حدود منطقة الجزاء فوق المرمى.إلى ذلك، تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن الفوز الذي حققه فريقه على مضيفه بيرنلي (3-0)، في افتتاح الدوري أول من أمس.وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة نقلها موقع "بي بي سي": "بدأنا المباراة بصورة مميزة. سجلنا الهدف وعانينا بعده بعض الشيء. فرطنا في الكرة، وتسببت تمريراتنا في المشاكل، لكن بعدها لعبنا بصورة أفضل".وتطرق للحديث عن إصابة كيفين دي بروين وخروجه في الشوط الأول، قائلا: "أصيب مرة أخرى لسوء الحظ، في نفس المكان والمركز كما حدث في دوري الأبطال، وسيغيب لفترة من الوقت".وعن حديثه الغاضب مع إيرلينج هالاند، عقب نهاية الشوط الأول، قال: "نحن نحب بعضنا البعض. لم يكن محبطا وأنا كذلك، هذه أمور تحدث في كرة القدم، لا تكن دراميا".وأضاف: "كان يريد الحصول على بعض التمريرات المباشرة، لكن في بعض الأحيان لا تصله الكرة لحاجتنا للحفاظ عليها. أراد الحصول على تمريرات أكثر وأخبرته بضرورة التحلي بالصبر كي يمنحه زملاؤه كرات جيدة".وأتم: "المباراة الأولى أمام فريق صاعد حديثا تكون دائما صعبة، قدموا كل شيء ولكن تحلينا بالحظ بإيجاد الهدف سريعا، منحناهم الفرصة وعلينا التطور".من جهته، أعرب هالاند عن سعادته بفوز فريقه على حساب بيرنلي، بعدما سجل هدفين في اللقاء.وقال هالاند في تصريحات عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورتس": "بداية جيدة (سجل هدفين) مرة أخرى بعد شهرين دون كرة قدم، من الجيد أن نبدأ بانتصار".وأضاف: "أعتقد أننا تحكمنا في الأمور، بالنسبة للمباراة الأولى في الموسم، أرى أننا أبلينا البلاء الحسن، ما نزال في بداية الماراثون، والأمر يتعلق بعدم التوتر والاسترخاء والتركيز على أنفسنا".وعن إمكانية تكرار التتويج بلقب هداف البريميرليج للموسم الثاني تواليا، علق: "سنرى، أحتاج لمواصلة العمل والاسترخاء وعدم التفكير كثيرا وعدم التركيز على السلبيات".وتحدث عن هدفه الثاني في المباراة قائلا: "كان لدى جوليان (ألفاريز) مساحة كبيرة داخل المنطقة، وبالتالي كنت أعرف أنه إذا حصلت على الكرة، فسأسدد مباشر لقربي الشديد من المرمى، وبالتالي حاولت التفكير في الإنهاء عند الحصول على الكرة، وسارت الأمور بشكل جيد.. أليس كذلك؟". -(وكالات)