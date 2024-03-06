الأربعاء 06 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انشيلوتي مهدّد بالسجن بسبب التهرّب الضريبي

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كارلو أنشيلوتي

يواجه مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، خطر السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وفقًا لتقارير شبكة "ريليفو" الإسبانية.


فقد طالب مكتب المدعي العام في مدريد بسجن أنشيلوتي لمدة تصل الى 4 سنوات و9 أشهر، بتهمة التهرب الضريبي، حيث اتهم بعدم دفع مبلغ يتجاوز مليون يورو للضرائب الإسبانية خلال السنتين الماليتين 2014 و2015، أثناء فترة توليه المسؤولية في ريال مدريد.

وتفيد التقارير بأن أنشيلوتي قام بالتهرب من دفع الضرائب عن دخله الحاصل من حقوق الصور، حيث قام بنقل هذه الحقوق إلى كيانات وهمية خارج إسبانيا، مما جعله لا يتحمل الضرائب على هذه المبالغ الكبيرة.

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جدير بالذكر أن أنشيلوتي عاد لتدريب ريال مدريد في صيف العام 2021، وقد جدد عقده مؤخرًا حتى العام 2026، ويستعد الفريق لمواجهة لايبزيغ في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، مساء اليوم على ملعب سانتياغو برنابيو.

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