الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

باريس سان جيرمان يستهدف ضم لويس دياز

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الكولومبي لويس دياز

يستهدف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضم الدولي الكولومبي لويس دياز، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، وفقًا لما أكدته تقارير صحفية.

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ويملك اللاعب صاحب الـ27 عامًا عقدًا مع الريدز حتى يونيو عام 2027، وارتبط بالانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني.


ووفقًا لصحيفة “إل باييس”، فإن باريس سان جيرمان يستهدف ضم لويس دياز، من ليفربول، لتعويض الرحيل المحتمل للدولي الفرنسي كيليان مبابي، جناح الفريق الباريسي.

 

وتابعت الصحيفة أنه مع مغادرة الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، عقب نهاية الموسم الحالي، هناك علامات استفهام حول مستقبل النجم الكولومبي.


وواصلت إل باييس أن الريدز يسعى للحصول على مبلغ يتراوح بين 120 إلى 145 مليون يورو، من أجل الموافقة على بيع اللاعب الكولومبي.


ومن المتوقع أن ينضم مبابي إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال صيف عام 2024.

 

وشارك دياز في 38 مواجهة مع الريدز، منذ بداية الموسم الحالي، بكل المسابقات، حيث سجل 11 هدفًا، وصنع 5 آخرين.

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