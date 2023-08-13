بالفيديو.. هكذا احتفل أطفال رونالدو بفوز النصر السعودي

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أبناء كريستيانو فخورين بوالدهم 😍💛.

pic.twitter.com/XuQvaTVhnF — Gorgeous (@gorgeous4ew) August 12, 2023

وعبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فخره بتحقيق لقبه الأول بقميص النصر السعودي بعد أن قاده للفوز على غريمه الهلال 2-1 في نهائي كأس الأندية العربية لكرة القدم.وقال "الدون" هداف البطولة العربية برصيد 6 أهداف، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "فخور للغاية بمساعدة فريقي في تحقيق هذا اللقب المهم ولأول مرة".وأضاف رونالدو صاحب ثنائية الفوز: "أشكر الجميع في النادي للمساهمة في هذا الإنجاز العظيم وشكرا لعائلتي وأصدقائي لمؤازرتي دائما. دعم رائع من الجمهور، هذا اللقب لكم أيضا".وسجل رونالدو هدفين قاد بهما فريقه إلى لقبه الأول في كأس الملك سلمان للأندية (بطولة الأندية العربية)، بعد نهائي سعودي مثير.وتوج رونالدو قائد النصر هدافا للبطولة، برصيد 6 أهداف.