بالمثلث الأحمر.. احتفال بنكهة فلسطينية للنعيمات (فيديو)

احتفل يزن النعيمات، نجم منتخب الأردن، بالتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم لأول مرة في تاريخ "النشامى"، بإظهار المثلث الأحمر المقلوب، وعبارة "المسافة صفر" اللذين باتا رمزين للمقاومة الفلسطينية، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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وحقق منتخب الأردن إنجازاً تاريخياً بتأهله لقبل نهائي كأس آسيا، بعدما تغلب 1-صفر على منتخب طاجيكستان في دور الثمانية من البطولة المقامة في قطر، يوم، الجمعة 2 فبراير/شباط 2024.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66، عندما استغل عبد الله نصيب ركلة ركنية ليلعب ضربة رأس اصطدمت بوحدات حانونوف، لاعب طاجيكستان إلى داخل شباكه.







ويواجه منتخب الأردن في الدور المقبل، يوم الثلاثاء المقبل، منتخب كوريا الجنوبية الذي تأهل بفوزه على أستراليا، وسيكون اللقاء الثاني بينهما بعد تعادلهما في دور المجموعات.





احتفال يزن النعيمات بشعار المثلث الأحمر المقلوب والمسافة صفر



بعد مباراة الأردن وطاجيكستان، نشر نجم منتخب الأردن يزن النعيمات عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك" صورتين، حرص من خلالهما على التضامن مع الشعب الفلسطيني، عبر إبراز رمزي المثلث الأحمر المقلوب و"المسافة صفر".



النعيمات ظهر في الصورة الأولى حاملاً الشماغ الأردني الأحمر الشهير، وقد طواه على شكل مثلث مقلوب، بينما وقف إلى جانبه زميله علي علوان في الصورة الثانية، وكتب تعليقاً جاء فيه: "المسافة صفر" مع رمزين تعبيريين لمثلث أحمر وعلم الأردن.



يُذكر أن المثلث الأحمر المقلوب اتخذه النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية التقدم البري لجيش الاحتلال الإسرائيلي لبعض مناطق قطاع غزة، رمزاً للأهداف التي تدمرها الفصائل الفلسطينية.





قصة شعار المثلث الأحمر المقلوب والمسافة صفر



مع بداية عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي، يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شرعت هيئة الإعلام العسكري لكتائب القسام، بنشر فيديوهات خاصة بعمليات استهداف الدبابات والجرافات وناقلات الجنود، وأفراد من جيش دولة الاحتلال.



وكان القاسم المشترك بين كل هذه الفيديوهات، بعيداً عن عمليات استهداف العدو، هو المثلث الأحمر المقلوب، الذي يحدد الهدف قبل قصفه، والذي يتم تضمينه داخل الفيديو عن طريق عملية التوضيب (المونتاج)، قبل نشره.



إلا أن هذا الرمز أصبح حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، بعد أول فيديو نشرته كتائب القسام، التي وثّقت فيه عملياتها في استهداف دبابة من المنطقة صفر.



ثم زادت شعبيته بعد إعلان "أبو عبيدة"، الناطق الرسمي باسم كتائب القسام، في أحد خطاباته، أنه تم تدمير 136 آلية عسكرية في المواجهات البرية التي شهدها قطاع غزة، منذ بداية "طوفان الأقصى"، الشيء الذي أدى إلى خروجها عن الخدمة.



وحظي منشور النعيمات بتفاعل كبير من متابعي اللاعب الأردني، الذي برز في كأس آسيا الحالة وسجل هدفين، الأول في مرمى كوريا الجنوبية في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات (2-2) والثاني أمام العراق (3-2) في دور الـ16. -عربي بوست

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