بايرن يستهل المشوار بلقاء بريمن.. ودورتموند يبدأ حملته بمواجهة كولن

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كشفت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم عن برنامج مباريات البوندسليجا للموسم 2023-2024.ويستهل حامل لقب المسابقة، بايرن ميونيخ، مشواره في الموسم الجديد بمواجهة مضيفه فيردر بريمن يوم 18 آب (أغسطس) المقبل.في المقابل يستضيف الوصيف، بوروسيا دورتموند، في المرحلة الافتتاحية للمسابقة المحلية كولن.وبالنسبة للموقعة المرتقبة بين بوروسيا دورتموند وغريمه بايرن ميونيخ، فستقام بملعب الأول ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الألماني بين الثالث والخامس من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.وستقام مباراة العودة لقمة الكرة الألمانية على أرض بايرن ضمن الجولة السابعة والعشرين من المنافسة، التي تختتم في الثامن عشر من أيار (مايو) 2024.وفيما يلي البرنامج الكامل لمباريات الدوري الألماني للموسم الجديد، علما بأن المواعيد النهائية لمباريات بقية جولات المسابقة باليوم والتوقيت، يتم الإعلان عنها قبل أسبوعين أو ثلاثة من انطلاق كل جولة.الجولة 1 (18-8)فيردر بريمن - بايرن ميونيخ8-19باير ليفركوزن - لايبزجفولفسبورج - هايدنهايمهوفنهايم - فرايبورجأوجسبورج - مونشنجلادباخشتوتجارت - بوخومبوروسيا دورتموند - كولن8-20يونيون برلين - ماينتسآينتراخت فرانكفورت - دارمشتاتالجولة 2 (25-8)لايبزج - شتوتجارت8-26فرايبورج - فيردر بريمنكولن - فولفسبورجبوخوم - بوروسيا دورتموندهايدنهايم - هوفنهايمدارمشتات - يونيون برلينمونشنجلادباخ - باير ليفركوزن8-27ماينتس - آينتراخت فرانكفورتبايرن ميونيخ - أوجسبورجالجولة 3 (1-9)بوروسيا دورتموند - هايدنهايم9-2باير ليفركوزن - دارمشتاتهوفنهايم - فولفسبورجفيردر بريمن - ماينتسأوجسبورج - بوخومشتوتجارت - فرايبورجمونشنجلادباخ - بايرن ميونيخ9-3آينتراخت فرانكفورت - كولنيونيون برلين - لايبزجالجولة 4 (15-9)بايرن ميونيخ - باير ليفركوزن9-16لايبزج - أوجسبورجفرايبورج - بوروسيا دورتموندفولفسبورج - يونيون برلينماينتس - شتوتجارتكولن - هوفنهايمبوخوم - آينتراخت فرانكفورت9-17هايدنهايم - فيردر بريمندارمشتات - مونشنجلادباخالجولة 5 (22-9)شتوتجارت - دارمشتات9-23بايرن ميونيخ - بوخومبوروسيا دورتموند - فولفسبورجيونيون برلين - هوفنهايممونشنجلادباخ - لايبزجأوجسبورج - ماينتسفيردر بريمن - كولن9-24باير ليفركوزن - هايدنهايمآينتراخت فرانكفورت - فرايبورجالجولة 6 (29-9)هوفنهايم - بوروسيا دورتموند9-30فولفسبورج - آينتراخت فرانكفورتماينتس - باير ليفركوزنكولن - شتوتجارتبوخوم - مونشنجلادباخهايدنهايم - يونيون برلينلايبزج - بايرن ميونيخ10-1دارمشتات - فيردر بريمنفرايبورج - أوجسبورجالجولة 7 (6-10)مونشنجلادباخ - ماينتس10-7بوروسيا دورتموند - يونيون برلينشتوتجارت - فولفسبورجأوجسبورج - دارمشتاتلايبزج - بوخومفيردر بريمن - هوفنهايم10-8باير ليفركوزن - كولنبايرن ميونيخ - فرايبورجآينتراخت فرانكفورت - هايدنهايمالجولة 8 (20-10)بوروسيا دورتموند - فيردر بريمن10-21فولفسبورج - باير ليفركوزنفرايبورج - بوخومهوفنهايم - آينتراخت فرانكفورتيونيون برلين - شتوتجارتدارمشتات - لايبزجماينتس - بايرن ميونيخ10-22كولن - مونشنجلادباخهايدنهايم - أوجسبورجالجولة 9 (28-10)باير ليفركوزن - فرايبورجبايرن ميونيخ - دارمشتاتمونشنجلادباخ - هايدنهايمشتوتجارت - هوفنهايمبوخوم - ماينتسفيردر بريمن - يونيون برلينآينتراخت فرانكفورت - بوروسيا دورتموندأوجسبورج - فولفسبورجلايبزج - كولنالجولة 10 (4-11)بوروسيا دورتموند - بايرن ميونيخفولفسبورج - فيردر بريمنفرايبورج - مونشنجلادباخكولن - أوجسبورجماينتس - لايبزجهوفنهايم - باير ليفركوزنيونيون برلين - آينتراخت فرانكفورتدارمشتات - بوخومهايدنهايم - شتوتجارتالجولة 11 (11-11)باير ليفركوزن - يونيون برلينبايرن ميونيخ - هايدنهايممونشنجلادباخ - فولفسبورجشتوتجارت - بوروسيا دورتموندبوخوم - كولنفيردر بريمن - آينتراخت فرانكفورتأوجسبورج - هوفنهايمدارمشتات - ماينتسلايبزج - فرايبورجالجولة 12 (25-11)بوروسيا دورتموند - مونشنجلادباخفيردر بريمن - باير ليفركوزنفولفسبورج - لايبزجفرايبورج - دارمشتاتآينتراخت فرانكفورت - شتوتجارتكولن - بايرن ميونيخهوفنهايم - ماينتسيونيون برلين - أوجسبورجهايدنهايم - بوخومالجولة 13 (2-12)باير ليفركوزن - بوروسيا دورتموندبايرن ميونيخ - يونيون برلينمونشنجلادباخ - هوفنهايمشتوتجارت - فيردر بريمنبوخوم - فولفسبورجماينتس - فرايبورجأوجسبورج - آينتراخت فرانكفورتدارمشتات - كولنلايبزج - هايدنهايمالجولة 14 (9-12)بوروسيا دورتموند - لايبزجشتوتجارت - باير ليفركوزنفيردر بريمن - أوجسبورجفولفسبورج - فرايبورجآينتراخت فرانكفورت - بايرن ميونيخكولن - ماينتسهوفنهايم - بوخوميونيون برلين - مونشنجلادباخهايدنهايم - دارمشتاتالجولة 15 (16-12)باير ليفركوزن - آينتراخت فرانكفورتبايرن ميونيخ - شتوتجارتمونشنجلادباخ - فيردر بريمنبوخوم - يونيون برلينفرايبورج - كولنماينتس - هايدنهايمأوجسبورج - بوروسيا دورتمونددارمشتات - فولفسبورجلايبزج - هوفنهايمالجولة 16 (19-12)باير ليفركوزن - بوخومبوروسيا دورتموند - ماينتسشتوتجارت - أوجسبورجفيردر بريمن - لايبزجفولفسبورج - بايرن ميونيخآينتراخت فرانكفورت - مونشنجلادباخهوفنهايم - دارمشتاتيونيون برلين - كولنهايدنهايم - فرايبورجالجولة 17 (13-1)بايرن ميونيخ - هوفنهايممونشنجلادباخ - شتوتجارتبوخوم - فيردر بريمنفرايبورج - يونيون برلينكولن - هايدنهايمماينتس - فولفسبورجأوجسبورج - باير ليفركوزندارمشتات - بوروسيا دورتموندلايبزج - آينتراخت فرانكفورتالجولة 18 (20-1)بايرن ميونيخ - فيردر بريمنمونشنجلادباخ - أوجسبورجبوخوم - شتوتجارتفرايبورج - هوفنهايمكولن - بوروسيا دورتموندماينتس - يونيون برليندارمشتات - آينتراخت فرانكفورتهايدنهايم - فولفسبورجلايبزج - باير ليفركوزنالجولة 19 (27-1)باير ليفركوزن - مونشنجلادباخبوروسيا دورتموند - بوخومشتوتجارت - لايبزجفيردر بريمن - فرايبورجفولفسبورج - كولنآينتراخت فرانكفورت - ماينتسهوفنهايم - هايدنهايميونيون برلين - دارمشتاتأوجسبورج - بايرن ميونيخالجولة 20 (3-2)بايرن ميونيخ - مونشنجلادباخبوخوم - أوجسبورجفولفسبورج - هوفنهايمفرايبورج - شتوتجارتكولن - آينتراخت فرانكفورتماينتس - فيردر بريمندارمشتات - باير ليفركوزنهايدنهايم - بوروسيا دورتموندلايبزج - يونيون برلينالجولة 21 (10-2)باير ليفركوزن - بايرن ميونيخبوروسيا دورتموند - فرايبورجمونشنجلادباخ - دارمشتاتشتوتجارت - ماينتسفيردر بريمن - هايدنهايمآينتراخت فرانكفورت - بوخومهوفنهايم - كولنيونيون برلين - فولفسبورجأوجسبورج - لايبزجالجولة 22 (17-2)بوخوم - بايرن ميونيخفولفسبورج - بوروسيا دورتموندفرايبورج - آينتراخت فرانكفورتكولن - فيردر بريمنماينتس - أوجسبورجهوفنهايم - يونيون برليندارمشتات - شتوتجارتهايدنهايم - باير ليفركوزنلايبزج - مونشنجلادباخالجولة 23 (24-2)باير ليفركوزن - ماينتسبايرن ميونيخ - لايبزجبوروسيا دورتموند - هوفنهايممونشنجلادباخ - بوخومشتوتجارت - كولنفيردر بريمن - دارمشتاتآينتراخت فرانكفورت - فولفسبورجيونيون برلين - هايدنهايمأوجسبورج - فرايبورجالجولة 24 (2-3)بوخوم - لايبزجفولفسبورج - شتوتجارتفرايبورج - بايرن ميونيخكولن - باير ليفركوزنماينتس - مونشنجلادباخهوفنهايم - فيردر بريمنيونيون برلين - بوروسيا دورتمونددارمشتات - أوجسبورجهايدنهايم - آينتراخت فرانكفورتالجولة 25 (9-3)باير ليفركوزن - فولفسبورجبايرن ميونيخ - ماينتسمونشنجلادباخ - كولنشتوتجارت - يونيون برلينبوخوم - فرايبورجفيردر بريمن - بوروسيا دورتموندآينتراخت فرانكفورت - هوفنهايمأوجسبورج - هايدنهايملايبزج - دارمشتاتالجولة 26 (16-3)بوروسيا دورتموند - آينتراخت فرانكفورتفولفسبورج - أوجسبورجفرايبورج - باير ليفركوزنكولن - لايبزجماينتس - بوخومهوفنهايم - شتوتجارتيونيون برلين - فيردر بريمندارمشتات - بايرن ميونيخهايدنهايم - مونشنجلادباخالجولة 27 (30-3)باير ليفركوزن - هوفنهايمبايرن ميونيخ - بوروسيا دورتموندمونشنجلادباخ - فرايبورجشتوتجارت - هايدنهايمبوخوم - دارمشتاتفيردر بريمن - فولفسبورجآينتراخت فرانكفورت - يونيون برلينأوجسبورج - كولنلايبزج - ماينزالجولة 28 (6-4)بوروسيا دورتموند - شتوتجارتفولفسبورج - مونشنجلادباخفرايبورج - لايبزجآينتراخت فرانكفورت - فيردر بريمنكولن - بوخومماينتس - دارمشتاتهوفنهايم - أوجسبورجيونيون برلين - باير ليفركوزنهايدنهايم - بايرن ميونيخالجولة 29 (13-4)باير ليفركوزن - فيردر بريمنبايرن ميونيخ - كولنمونشنجلادباخ - بوروسيا دورتموندشتوتجارت - آينتراخت فرانكفورتبوخوم - هايدنهايمماينتس - هوفنهايمأوجسبورج - يونيون برليندارمشتات - فرايبورجلايبزج - فولفسبورجالجولة 30 (20-4)بوروسيا دورتموند - باير ليفركوزنفيردر بريمن - شتوتجارتفولفسبورج - بوخومفرايبورج - ماينتسآينتراخت فرانكفورت - أوجسبورجكولن - دارمشتاتهوفنهايم - مونشنجلادباخيونيون برلين - بايرن ميونيخهايدنهايم - لايبزجالجولة 31 (27-4)باير ليفركوزن - شتوتجارتبايرن ميونيخ - آينتراخت فرانكفورتمونشنجلادباخ - يونيون برلينبوخوم - هوفنهايمفرايبورج - فولفسبورجماينتس - كولنأوجسبورج - فيردر بريمندارمشتات - هايدنهايملايبزج - بوروسيا دورتموندالجولة 32 (4-5)بوروسيا دورتموند - أوجسبورجشتوتجارت - بايرن ميونيخفيردر بريمن - مونشنجلادباخفولفسبورج - دارمشتاتآينتراخت فرانكفورت - باير ليفركوزنكولن - فرايبورجهوفنهايم - لايبزجيونيون برلين - بوخومهايدنهايم - ماينتسالجولة 33 (11-5)بايرن ميونيخ - فولفسبورجمونشنجلادباخ - آينتراخت فرانكفورتبوخوم - باير ليفركوزنفرايبورج - هايدنهايمكولن - يونيون برلينماينتس - بوروسيا دورتموندأوجسبورج - شتوتجارتدارمشتات - هوفنهايملايبزج - فيردر بريمنالجولة 34 (18-5)باير ليفركوزن - أوجسبورجبوروسيا دورتموند - دارمشتاتشتوتجارت - مونشنجلادباخفيردر بريمن - بوخومفولفسبورج - ماينتسآينتراخت فرانكفورت - لايبزجهوفنهايم - بايرن ميونيخيونيون برلين - فرايبورجهايدنهايم - كولنلاعب باير ليفركوزن الجديد جرانيت تشاكا -(من المصدر)