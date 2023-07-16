بايرن يستهل المشوار بلقاء بريمن.. ودورتموند يبدأ حملته بمواجهة كولن

ويستهل حامل لقب المسابقة، بايرن ميونيخ، مشواره في الموسم الجديد بمواجهة مضيفه فيردر بريمن يوم 18 آب (أغسطس) المقبل.
في المقابل يستضيف الوصيف، بوروسيا دورتموند، في المرحلة الافتتاحية للمسابقة المحلية كولن.
وبالنسبة للموقعة المرتقبة بين بوروسيا دورتموند وغريمه بايرن ميونيخ، فستقام بملعب الأول ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الألماني بين الثالث والخامس من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وستقام مباراة العودة لقمة الكرة الألمانية على أرض بايرن ضمن الجولة السابعة والعشرين من المنافسة، التي تختتم في الثامن عشر من أيار (مايو) 2024.
وفيما يلي البرنامج الكامل لمباريات الدوري الألماني للموسم الجديد، علما بأن المواعيد النهائية لمباريات بقية جولات المسابقة باليوم والتوقيت، يتم الإعلان عنها قبل أسبوعين أو ثلاثة من انطلاق كل جولة.
الجولة 1 (18-8)
فيردر بريمن - بايرن ميونيخ
8-19
باير ليفركوزن - لايبزج
فولفسبورج - هايدنهايم
هوفنهايم - فرايبورج
أوجسبورج - مونشنجلادباخ
شتوتجارت - بوخوم
بوروسيا دورتموند - كولن
8-20
يونيون برلين - ماينتس
آينتراخت فرانكفورت - دارمشتات
الجولة 2 (25-8)
لايبزج - شتوتجارت
8-26
فرايبورج - فيردر بريمن
كولن - فولفسبورج
بوخوم - بوروسيا دورتموند
هايدنهايم - هوفنهايم
دارمشتات - يونيون برلين
مونشنجلادباخ - باير ليفركوزن
8-27
ماينتس - آينتراخت فرانكفورت
بايرن ميونيخ - أوجسبورج
الجولة 3 (1-9)
بوروسيا دورتموند - هايدنهايم
9-2
باير ليفركوزن - دارمشتات
هوفنهايم - فولفسبورج
فيردر بريمن - ماينتس
أوجسبورج - بوخوم
شتوتجارت - فرايبورج
مونشنجلادباخ - بايرن ميونيخ
9-3
آينتراخت فرانكفورت - كولن
يونيون برلين - لايبزج
الجولة 4 (15-9)
بايرن ميونيخ - باير ليفركوزن
9-16
لايبزج - أوجسبورج
فرايبورج - بوروسيا دورتموند
فولفسبورج - يونيون برلين
ماينتس - شتوتجارت
كولن - هوفنهايم
بوخوم - آينتراخت فرانكفورت
9-17
هايدنهايم - فيردر بريمن
دارمشتات - مونشنجلادباخ
الجولة 5 (22-9)
شتوتجارت - دارمشتات
9-23
بايرن ميونيخ - بوخوم
بوروسيا دورتموند - فولفسبورج
يونيون برلين - هوفنهايم
مونشنجلادباخ - لايبزج
أوجسبورج - ماينتس
فيردر بريمن - كولن
9-24
باير ليفركوزن - هايدنهايم
آينتراخت فرانكفورت - فرايبورج
الجولة 6 (29-9)
هوفنهايم - بوروسيا دورتموند
9-30
فولفسبورج - آينتراخت فرانكفورت
ماينتس - باير ليفركوزن
كولن - شتوتجارت
بوخوم - مونشنجلادباخ
هايدنهايم - يونيون برلين
لايبزج - بايرن ميونيخ
10-1
دارمشتات - فيردر بريمن
فرايبورج - أوجسبورج
الجولة 7 (6-10)
مونشنجلادباخ - ماينتس
10-7
بوروسيا دورتموند - يونيون برلين
شتوتجارت - فولفسبورج
أوجسبورج - دارمشتات
لايبزج - بوخوم
فيردر بريمن - هوفنهايم
10-8
باير ليفركوزن - كولن
بايرن ميونيخ - فرايبورج
آينتراخت فرانكفورت - هايدنهايم
الجولة 8 (20-10)
بوروسيا دورتموند - فيردر بريمن
10-21
فولفسبورج - باير ليفركوزن
فرايبورج - بوخوم
هوفنهايم - آينتراخت فرانكفورت
يونيون برلين - شتوتجارت
دارمشتات - لايبزج
ماينتس - بايرن ميونيخ
10-22
كولن - مونشنجلادباخ
هايدنهايم - أوجسبورج
الجولة 9 (28-10)
باير ليفركوزن - فرايبورج
بايرن ميونيخ - دارمشتات
مونشنجلادباخ - هايدنهايم
شتوتجارت - هوفنهايم
بوخوم - ماينتس
فيردر بريمن - يونيون برلين
آينتراخت فرانكفورت - بوروسيا دورتموند
أوجسبورج - فولفسبورج
لايبزج - كولن
الجولة 10 (4-11)
بوروسيا دورتموند - بايرن ميونيخ
فولفسبورج - فيردر بريمن
فرايبورج - مونشنجلادباخ
كولن - أوجسبورج
ماينتس - لايبزج
هوفنهايم - باير ليفركوزن
يونيون برلين - آينتراخت فرانكفورت
دارمشتات - بوخوم
هايدنهايم - شتوتجارت
الجولة 11 (11-11)
باير ليفركوزن - يونيون برلين
بايرن ميونيخ - هايدنهايم
مونشنجلادباخ - فولفسبورج
شتوتجارت - بوروسيا دورتموند
بوخوم - كولن
فيردر بريمن - آينتراخت فرانكفورت
أوجسبورج - هوفنهايم
دارمشتات - ماينتس
لايبزج - فرايبورج
الجولة 12 (25-11)
بوروسيا دورتموند - مونشنجلادباخ
فيردر بريمن - باير ليفركوزن
فولفسبورج - لايبزج
فرايبورج - دارمشتات
آينتراخت فرانكفورت - شتوتجارت
كولن - بايرن ميونيخ
هوفنهايم - ماينتس
يونيون برلين - أوجسبورج
هايدنهايم - بوخوم
الجولة 13 (2-12)
باير ليفركوزن - بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ - يونيون برلين
مونشنجلادباخ - هوفنهايم
شتوتجارت - فيردر بريمن
بوخوم - فولفسبورج
ماينتس - فرايبورج
أوجسبورج - آينتراخت فرانكفورت
دارمشتات - كولن
لايبزج - هايدنهايم
الجولة 14 (9-12)
بوروسيا دورتموند - لايبزج
شتوتجارت - باير ليفركوزن
فيردر بريمن - أوجسبورج
فولفسبورج - فرايبورج
آينتراخت فرانكفورت - بايرن ميونيخ
كولن - ماينتس
هوفنهايم - بوخوم
يونيون برلين - مونشنجلادباخ
هايدنهايم - دارمشتات
الجولة 15 (16-12)
باير ليفركوزن - آينتراخت فرانكفورت
بايرن ميونيخ - شتوتجارت
مونشنجلادباخ - فيردر بريمن
بوخوم - يونيون برلين
فرايبورج - كولن
ماينتس - هايدنهايم
أوجسبورج - بوروسيا دورتموند
دارمشتات - فولفسبورج
لايبزج - هوفنهايم
الجولة 16 (19-12)
باير ليفركوزن - بوخوم
بوروسيا دورتموند - ماينتس
شتوتجارت - أوجسبورج
فيردر بريمن - لايبزج
فولفسبورج - بايرن ميونيخ
آينتراخت فرانكفورت - مونشنجلادباخ
هوفنهايم - دارمشتات
يونيون برلين - كولن
هايدنهايم - فرايبورج
الجولة 17 (13-1)
بايرن ميونيخ - هوفنهايم
مونشنجلادباخ - شتوتجارت
بوخوم - فيردر بريمن
فرايبورج - يونيون برلين
كولن - هايدنهايم
ماينتس - فولفسبورج
أوجسبورج - باير ليفركوزن
دارمشتات - بوروسيا دورتموند
لايبزج - آينتراخت فرانكفورت
الجولة 18 (20-1)
بايرن ميونيخ - فيردر بريمن
مونشنجلادباخ - أوجسبورج
بوخوم - شتوتجارت
فرايبورج - هوفنهايم
كولن - بوروسيا دورتموند
ماينتس - يونيون برلين
دارمشتات - آينتراخت فرانكفورت
هايدنهايم - فولفسبورج
لايبزج - باير ليفركوزن
الجولة 19 (27-1)
باير ليفركوزن - مونشنجلادباخ
بوروسيا دورتموند - بوخوم
شتوتجارت - لايبزج
فيردر بريمن - فرايبورج
فولفسبورج - كولن
آينتراخت فرانكفورت - ماينتس
هوفنهايم - هايدنهايم
يونيون برلين - دارمشتات
أوجسبورج - بايرن ميونيخ
الجولة 20 (3-2)
بايرن ميونيخ - مونشنجلادباخ
بوخوم - أوجسبورج
فولفسبورج - هوفنهايم
فرايبورج - شتوتجارت
كولن - آينتراخت فرانكفورت
ماينتس - فيردر بريمن
دارمشتات - باير ليفركوزن
هايدنهايم - بوروسيا دورتموند
لايبزج - يونيون برلين
الجولة 21 (10-2)
باير ليفركوزن - بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند - فرايبورج
مونشنجلادباخ - دارمشتات
شتوتجارت - ماينتس
فيردر بريمن - هايدنهايم
آينتراخت فرانكفورت - بوخوم
هوفنهايم - كولن
يونيون برلين - فولفسبورج
أوجسبورج - لايبزج
الجولة 22 (17-2)
بوخوم - بايرن ميونيخ
فولفسبورج - بوروسيا دورتموند
فرايبورج - آينتراخت فرانكفورت
كولن - فيردر بريمن
ماينتس - أوجسبورج
هوفنهايم - يونيون برلين
دارمشتات - شتوتجارت
هايدنهايم - باير ليفركوزن
لايبزج - مونشنجلادباخ
الجولة 23 (24-2)
باير ليفركوزن - ماينتس
بايرن ميونيخ - لايبزج
بوروسيا دورتموند - هوفنهايم
مونشنجلادباخ - بوخوم
شتوتجارت - كولن
فيردر بريمن - دارمشتات
آينتراخت فرانكفورت - فولفسبورج
يونيون برلين - هايدنهايم
أوجسبورج - فرايبورج
الجولة 24 (2-3)
بوخوم - لايبزج
فولفسبورج - شتوتجارت
فرايبورج - بايرن ميونيخ
كولن - باير ليفركوزن
ماينتس - مونشنجلادباخ
هوفنهايم - فيردر بريمن
يونيون برلين - بوروسيا دورتموند
دارمشتات - أوجسبورج
هايدنهايم - آينتراخت فرانكفورت
الجولة 25 (9-3)
باير ليفركوزن - فولفسبورج
بايرن ميونيخ - ماينتس
مونشنجلادباخ - كولن
شتوتجارت - يونيون برلين
بوخوم - فرايبورج
فيردر بريمن - بوروسيا دورتموند
آينتراخت فرانكفورت - هوفنهايم
أوجسبورج - هايدنهايم
لايبزج - دارمشتات
الجولة 26 (16-3)
بوروسيا دورتموند - آينتراخت فرانكفورت
فولفسبورج - أوجسبورج
فرايبورج - باير ليفركوزن
كولن - لايبزج
ماينتس - بوخوم
هوفنهايم - شتوتجارت
يونيون برلين - فيردر بريمن
دارمشتات - بايرن ميونيخ
هايدنهايم - مونشنجلادباخ
الجولة 27 (30-3)
باير ليفركوزن - هوفنهايم
بايرن ميونيخ - بوروسيا دورتموند
مونشنجلادباخ - فرايبورج
شتوتجارت - هايدنهايم
بوخوم - دارمشتات
فيردر بريمن - فولفسبورج
آينتراخت فرانكفورت - يونيون برلين
أوجسبورج - كولن
لايبزج - ماينز
الجولة 28 (6-4)
بوروسيا دورتموند - شتوتجارت
فولفسبورج - مونشنجلادباخ
فرايبورج - لايبزج
آينتراخت فرانكفورت - فيردر بريمن
كولن - بوخوم
ماينتس - دارمشتات
هوفنهايم - أوجسبورج
يونيون برلين - باير ليفركوزن
هايدنهايم - بايرن ميونيخ
الجولة 29 (13-4)
باير ليفركوزن - فيردر بريمن
بايرن ميونيخ - كولن
مونشنجلادباخ - بوروسيا دورتموند
شتوتجارت - آينتراخت فرانكفورت
بوخوم - هايدنهايم
ماينتس - هوفنهايم
أوجسبورج - يونيون برلين
دارمشتات - فرايبورج
لايبزج - فولفسبورج
الجولة 30 (20-4)
بوروسيا دورتموند - باير ليفركوزن
فيردر بريمن - شتوتجارت
فولفسبورج - بوخوم
فرايبورج - ماينتس
آينتراخت فرانكفورت - أوجسبورج
كولن - دارمشتات
هوفنهايم - مونشنجلادباخ
يونيون برلين - بايرن ميونيخ
هايدنهايم - لايبزج
الجولة 31 (27-4)
باير ليفركوزن - شتوتجارت
بايرن ميونيخ - آينتراخت فرانكفورت
مونشنجلادباخ - يونيون برلين
بوخوم - هوفنهايم
فرايبورج - فولفسبورج
ماينتس - كولن
أوجسبورج - فيردر بريمن
دارمشتات - هايدنهايم
لايبزج - بوروسيا دورتموند
الجولة 32 (4-5)
بوروسيا دورتموند - أوجسبورج
شتوتجارت - بايرن ميونيخ
فيردر بريمن - مونشنجلادباخ
فولفسبورج - دارمشتات
آينتراخت فرانكفورت - باير ليفركوزن
كولن - فرايبورج
هوفنهايم - لايبزج
يونيون برلين - بوخوم
هايدنهايم - ماينتس
الجولة 33 (11-5)
بايرن ميونيخ - فولفسبورج
مونشنجلادباخ - آينتراخت فرانكفورت
بوخوم - باير ليفركوزن
فرايبورج - هايدنهايم
كولن - يونيون برلين
ماينتس - بوروسيا دورتموند
أوجسبورج - شتوتجارت
دارمشتات - هوفنهايم
لايبزج - فيردر بريمن
الجولة 34 (18-5)
باير ليفركوزن - أوجسبورج
بوروسيا دورتموند - دارمشتات
شتوتجارت - مونشنجلادباخ
فيردر بريمن - بوخوم
فولفسبورج - ماينتس
آينتراخت فرانكفورت - لايبزج
هوفنهايم - بايرن ميونيخ
يونيون برلين - فرايبورج
هايدنهايم - كولن
لاعب باير ليفركوزن الجديد جرانيت تشاكا -(من المصدر)