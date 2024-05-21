باير ليفركوزن وأتالانتا.. نهائي استثنائي يجمع فريقين متطورين في دبلن

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مدن - يتطلع أتالانتا الإيطالي لإفساد سعي باير ليفركوزن الألماني في نهائي الموسم بدون أي خسارة، عندما يلتقي الفريقان مساء اليوم في العاصمة الإيرلندية دبلن، بالمباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.على الورق، يبدو ليفركوزن الطرف المرشح لحسم اللقاء ورفع كأس المسابقة الثانية من حيث أهمية في القارة الأوروبية، خاصة وأنه أنهى الدوري الألماني بطلا له، دون أن يتعرض لهزيمة واحدة وبفارق 17 نقطة عن أقرب مطارديه، وهو إنجاز قياسي يسجل لمدرب الفريق، الدولي الإسباني السابق تشابي ألونسو.لكن أتالانتا، يسعى لتقديم أوراق اعتماده في المباراة النهائية، خاصة وأنه يقدم مستويات ثابتة في المواسم الخمس الأخيرة، بقيادة المدرب المحنك جيان بيير جاسبيريني.وأمام ليفركوزن فرصة لإحراز ثلاثية ألقاب تاريخية هذا الموسم، حيث سيقابل كايزسلاوترن من الدرجة الثانية، في نهائي كأس ألمانيا مساء السبت.في المقابل، يسعى أتالانتا بالى إحراز اللقب القاري الأول في تاريخه والثاني بعد الكأس المحلية العام 1963، وتعويض خسارته نهائي الكأس أمام يوفنتوس الأربعاء الماضي.تسلم ألونسو، المعتاد على التتويج بالألقاب، قيادة باير ليفركوزن في تشرين الأول (أكتوبر) 2022 عندما كان وقتها يحقق نتائج سلبية، وحوَل ناديه من لقبه "نيفركوزن"، أي الفريق الذي لا يفوز أبدا، إلى "نيفرلوزن"، أي الفريق الذي لا يخسر أبدا.قال لاعب الوسط المدافع لريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني السابق قبل المباراة الأخيرة في الدوري ضد أوجسبورج: "كان الهدف هو الوصول إلى دوري أبطال أوروبا، ولكن أبعد من ذلك، كان لعب كرة قدم جيدة وبناء فريق جيد بلاعبين جيدين. لن أقول الآن.. بالتأكيد كنا نريد الفوز بالدوري الألماني، لم يكن الأمر واقعيا في (آب) أغسطس، ولكن بعد أول مباراتين أو ثلاث مباريات لنا في البوندسليجا، كان لدي شعور بأننا يمكن أن نقدم موسما جيدا".وأعرب تشابي عن أمله في تحقيق المزيد "لدينا الفرصة للقيام بالمزيد ونحظى بموسم تاريخي".وأراح ألونسو بعض عناصره الأساسية السبت ضد أوجسبورج وسيحضر لاعبوه في دبلن بثقة وذروة مستواهم.وتختلف الحال بالنسبة إلى أتالانتا على الرغم من موسمه الاستثنائي أيضا.وبفوزه على ليتشي (2-0) السبت في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة، ضمن فريق جاسبيريني، مدربه منذ العام 2016، احتلال المركز الخامس على الأقل في دوري الدرجة الأولى الإيطالي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل للمرة الثالثة في تاريخه.وقال جاسبيريني عقب المباراة: "التأهل لدوري أبطال أوروبا كان هدفنا منذ بداية العام. إنه إنجاز عظيم، سنصل إلى دبلن بثقة"، معترفا بأن فريقه حقق الأهم بعد ماراثون من 14 مباراة منذ الثالث من نيسان (أبريل) الماضي.وأضاف: "نحن بحاجة إلى استعادة لياقتنا البدنية ولكن أيضا الروح المعنوية"، موضحا "مبارياتنا العشر الأخيرة يمكن اعتبارها مباريات حاسمة، وأصعب شيء يمكن استعادته هو الطاقة الذهنية".ويبدو أتالانتا بحاجة ماسة إلى ذلك، فبعد خسارته المباراة النهائية لمسابقة كأس إيطاليا أمام يوفنتوس (0-1) الأربعاء الماضي، ما يزال النادي يبحث عن اللقب الثاني في تاريخه، بعد 61 عاما من اللقب الوحيد المتوج به، كأس إيطاليا العام 1963.وعلى الرغم من مسيرته الاستثنائية في البطولة وفي الدوري الأوروبي، حيث أقصى سبورتنج البرتغالي وليفربول الإنجليزي الذي كان المرشح الأبرز للظفر بلقب المسابقة، ومرسيليا الفرنسي، يمكن لأتالانتا أن ينهيه من دون كأس يضيفها إلى خزانة ألقابه المتواضعة.لا يكترث ليفركوزن بذلك كون نجاحاته المختلفة هذا الموسم جعلته لا يشبع تماما، وقال ألونسو عندما سُئل عن أي استحقاقات ناديه التي تبدو الأكثر أهمية بالنسبة له: "القول إن واحدا من هذه الألقاب فقط يثير اهتمامي، لن يكون واقعيا".ويخشى باير ليفركوزن، من تكرار مأساة الموسم 2001-2002، التي شهدت انهيار أحلام الفريق بالتتويج بـ"ثلاثية محتملة" في غضون 11 يوما فقط، بعدما احتل المركز الثاني في الدوري الألماني (بوندسليجا) ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا.وبعد مرور 22 عاما، قطع فريق المدرب ألونسو شوطا بالفعل في طرد تلك الهواجس، بعدما صنع ليفركوزن التاريخ بالدوري الألماني.وستمنح مباراة اليوم الفرصة لليفركوزن للحصول على ثاني لقب في حملته المذهلة هذا الموسم الخالية من الهزائم في جميع البطولات.وأصبح باير ليفركوزن ثالث فريق في تاريخ الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى يتمتع بموسم خال من الهزائم بالدوري المحلي خلال القرن الحالي، بعد أرسنال الإنجليزي الموسم 2003-2004، ويوفنتوس الإيطالي الموسم 2011-2012.وحتى الآن لم يخسر ليفركوزن في 51 مباراة بكل المنافسات في الموسم الحالي، عقب تحقيقه 42 فوزا و9 تعادلات، من بينها 12 مباراة بالدوري الأوروبي، التي حقق خلالها 9 انتصارات و3 تعادلات.وسبق أن فازت 3 فرق فقط بلقب الدوري الأوروبي دون خسارة أي مباراة في رحلة التتويج بالمسابقة القارية، حيث تحقق هذا الإنجاز خلال النسخ الخمس الأخيرة، ويتعلق الأمر بكل من تشيلسي الإنجليزي في الموسم 2018-2019، وفياريال الإسباني (2020-2021)، وآينتراخت فرانكفورت الألماني (2021-2022).وستكون مواجهة اليوم، هي المباراة النهائية الأوروبية الثالثة الكبرى في تاريخ ليفركوزن، حيث فاز الفريق الألماني على إسبانيول الإسباني بنهائي كأس الاتحاد الأوروبي العام 1988 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليتوج بلقبه القاري الوحيد، قبل أن يخسر 1-2 أمام ريال مدريد الإسباني بقيادة نجمه الفرنسي الفذ آنذاك زين الدين زيدان في نهائي دوري أبطال أوروبا العام 2002.وأحدث ألونسو ثورة ليس في ألمانيا فحسب، بل في أوروبا بأسرها بفضل فلسفته التكتيكية التقدمية التي تعتمد على الاستحواذ على الكرة، حيث وصل إجمالي تمريرات ليفركوزن الناجحة 6622 تمريرة بالدوري الأوروبي هذا الموسم، هو أكبر عدد من التمريرات التي يحققها أي فريق في نسخة واحدة منذ فوز إشبيلية الإسباني بلقب الموسم 2019-2020، عندما سجل 6971 تمريرة ناجحة.ووصلت دقة تمريرات بايرن خلال البطولة 89.5 %، وهي ثاني أعلى نسبة يحققها أي فريق على الإطلاق بالمسابقة، حسبما أفادت شبكة "أوبتا" المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، خلف فريق نيس الفرنسي، الذي بلغت نسبة دقة تمريراته 90 % بالموسم 2017-2018.كما وصل معدل تمريرات ليفركوزن القصيرة الناجحة في البطولة 94.3 %، وهو الأفضل على الإطلاق في موسم واحد بتاريخ الدوري الأوروبي.ولكن حتى عندما كان ليفركوزن أقل انسيابية في مشواره بالدوري الأوروبي، فقد وجد طرقا لتفادي الهزيمة.وبعد فوزه 2-0 خارج ملعبه على روما الإيطالي في ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة، وجد ليفركوزن نفسه متأخرا بالنتيجة ذاتها في لقاء الإياب، الذي جرى بملعبه، قبل أن ينتفض في الدقائق الأخيرة، التي أدرك خلالها التعادل 2-2، ليظفر بورقة الترشح للمباراة النهائية، بانتصاره 4-2 في إجمالي لقاءي الذهاب والعودة ضد فريق العاصمة الإيطالية.وأحرز يوسيب ستانيسيتش هدف التعادل لليفركوزن في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني في تلك المباراة، وهو الهدف السادس الذي يسجله الفريق في الدقيقة 90 وما بعدها بالدوري الأوروبي هذا الموسم.ويعد هذا هو أكبر عدد من الأهداف يحرزه فريق في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني في موسم واحد بأي من مسابقات الأندية الأوروبية الكبرى.كما أنقذ ليفركوزن أيضا سلسلة اللا هزيمة في الدوري الألماني بهدفين في اللحظات الأخيرة ضد كل من بوروسيا دورتموند وشتوتجارت الشهر الماضي.وإذا وجد ليفركوزن نفسه في موقف صعب اليوم، فمن الحكمة ألا يستبعد المشاهدون تكرار الأمر ذاته.في المقابل، يرغب أتالانتا، في أن يحالفه الحظ في النهائي الرابع الذي يخوضه بجميع المسابقات، تحت قيادة جاسبيريني.وتوج أتالانتا بلقبه الوحيد في الموسم 1962-1963، حينما حصد لقب كأس إيطاليا، الذي كان قريبا من الفوز به هذا الموسم للمرة الثانية في تاريخه، لولا خسارته أمام يوفنتوس الأسبوع الماضي.وكانت هذه هي الخسارة الثالثة التي يتلقاها الفريق في نهائي كأس إيطاليا مع المدرب المخضرم، بعد موسمي 2018-2019، و2020-2021.ومع ذلك، فقد تعافى أتالانتا من آثار تلك الخسارة، عقب فوزه 2-0 على ليتشي بالدوري الإيطالي يوم السبت الماضي، وسجل جيانلوكا سكاماكا وتشارلز دي كيتيلاري هدفي الفريق الذي تقدم للمركز الخامس.وتعتبر العودة للعب في البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز، بمثابة مكافأة لموسم جيد لنادي منطقة بيرجامو، الذي سينهي موسمه بالدوري الإيطالي بأكثر من 65 نقطة (66 نقطة حاليا) للمرة الخامسة.وجاءت المرات الأربع السابقة التي حقق أتالانتا فيها هذا الإنجاز تحت قيادة جاسبيريني أيضا.وبينما عاد أتالانتا لأسلوبه الهجومي الكاسح هذا الموسم، كان الفريق أيضا مميزا بدون الكرة، بعدما تلقى 2.8 تسديدة فقط من منافسيه في المتوسط بكل مباراة خلال مسيرته بالدوري الأوروبي هذا الموسم.ويعتبر هذا أدنى معدل لأي فريق في النسخة الحالية للمسابقة، حيث تلقى ليفركوزن 4.1 تسديدة في المباراة الواحدة من جانب خصومه في المتوسط بالبطولة.ومن المتوقع أن يواجه دفاع أتالانتا اختبارا حقيقيا أمام هجوم ليفركوزن، الذي بلغ إجمالي تسديدات لاعبيه 232 تسديدة في الدوري الأوروبي خلال الموسم الحالي، وهو أكبر عدد من التسديدات لأي فريق في نسخة واحدة للبطولة منذ أن سجل تشيلسي 247 في الموسم 2018-2019.ويمكن للجماهير أن تتوقع معركة تكتيكية مثيرة للاهتمام بين اثنين من المدربين التقدميين في ملعب "أفيفا".وأشرف جاسبيريني على الفترة الأكثر نجاحا في تاريخ أتالانتا منذ توليه المسؤولية العام 2016، رغم أن هذا سيكون أول نهائي أوروبي له كمدرب.وسيكون المدرب الإيطالي، البالغ من العمر 66 عاما و117 يوما، أكبر مدير فني سنا يخوض أول نهائي أوروبي كبير في مسيرته التدريبية، كما أنه سيكون الأكبر عمرا بشكل عام منذ يوب هاينكس، الذي قاد بايرن ميونخ الألماني للمجد في نهائي دوري الأبطال وتوج بلقب البطولة على حساب بوروسيا دورتموند في المباراة النهائية العام 2013، وهو بعمر 68 عاما و16 يوما في ذلك الوقت.وعلى النقيض، فسوف يكون ألونسو، البالغ من العمر 42 عاما و179 يوما، أصغر مدرب يدير نهائيا أوروبيا للرجال منذ أشرف الإيطالي روبرتو دي ماتيو على فوز تشيلسي المذهل بنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2012 على حساب بايرن ميونيخ.وقاد دي ماتيو، الذي كان يبلغ حينها 41 عاما و356 يوما الفريق اللندني للتتويج بدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه آنذاك، عقب فوزه بركلات الترجيح على بايرن تحت قيادة هاينكس.وبعد أن لعب مع ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري الأبطال العامين 2005 و2007، سيصبح ألونسو أيضا رابع شخص يلعب ويدير نهائيا أوروبيا كبيرا في القرن الـ21.وخاض زيدان مع ريال مدريد نهائي دوري الأبطال العام 2002، ثم قاد الفريق الملكي للدور ذاته بنسخ 2016 و2017 و2018، حينما كان مديرا فنيا للفريق.كما لعب أنتونيو كونتي مع يوفنتوس في نهائي دوري الأبطال العام 2003، ودرب إنتر في نهائي الدوري الأوروبي العام 2020، بينما حقق الهولندي جيوفاني فان برونكهورست الإنجاز نفسه، بعدما لعب مع برشلونة الإسباني بنهائي دوري الأبطال العام 2006، قبل أن يقود فريقه جلاسجو رينجرز الأسكتلندي لنهائي الدوري الأوروبي العام 2022.من ناحية أخرى، فقد لعب عدد من النجوم أمثال أليخاندرو جريمالدو وفيكتور بونيفاس وجرانيت تشاكا وروبرت أندريش أدوارا حاسمة لباير ليفركوزن هذا الموسم، لكن النجم الأبرز كان بلا شك فلوريان فيرتز، الذي حصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الألماني أول من أمس الاثنين.سجل فيرتز 11 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة أيضا طوال مسيرة ليفركوزن الرائعة في الدوري الألماني، كما ساهم بثمانية أهداف في الدوري الأوروبي هذا الموسم، بواقع 4 أهداف و4 تمريرات حاسمة، وهو أكبر عدد من أي لاعب في ليفركوزن.وفي الوقت نفسه، فقد منح فيرتز 28 فرصة لفريقه من لعب مفتوح من أجل هز الشباك خلال تلك النسخة من الدور الأوروبي، ولم يتفوق عليه سوى 5 لاعبين خلال نسخة واحدة للبطولة، كان آخرهم أمين يونس، الذي صنع 30 فرصة مع أياكس أمستردام الهولندي بالموسم 2016-2017.وفيما يتعلق بأتالانتا، فإن جميع الأنظار سوف تتجه نحو سكاماكا الذي سجل أهدافا رائعة في مرمى ليفربول ومرسيليا في دوري الثمانية وقبل النهائي على الترتيب.وأحرز مهاجم وست هام يونايتد الإنجليزي السابق 6 أهداف في الدوري الأوروبي هذا الموسم، وهو رصيد لم يتفوق عليه من قبل سوى لاعبين إيطاليين فقط في نسخة واحدة للبطولة القارية.وسجل جيوسيبي روسي 10 أهداف لصالح فياريال في الموسم 2010-2011 بالبطولة، بينما سجل تشيرو إيموبيلي 8 أهداف لصالح لاتسيو الإيطالي بنسخة 2017-2018.ويدخل ليفركوزن المباراة النهائية اليوم وهو المرشح الأوفر حظا للفوز باللقب، حيث صنف الكمبيوتر العملاق لشبكة أوبتا فرصه في الفوز خلال 90 دقيقة بنسبة 50.2 %.ورغم ذلك، لا ينبغي استبعاد تتويج أتالانتا بكأس البطولة، بعدما حقق 7 انتصارات في مبارياته التسع الأخيرة بمختلف البطولات، وذلك منذ خسارته غير المؤثرة 0-1 أمام ليفربول بإياب دور الثمانية للدوري الأوروبي، مقابل تعادل وحيد وخسارة واحدة.وتم منح أتالانتا حظوظا بنسبة 24.2 % للفوز باللقب في الوقت الأصلي وفقا للكمبيوتر العملاق، فيما ارتفعت النسبة إلى 25.4 % من خلال الوقت الإضافي أو ركلات الترجيح. -(وكالات)