باير ليفركوزن يسعى للانتقام أمام روما في نصف نهائي مرتقب

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مدن - ينظر باير ليفركوزن إلى مواجهته مع مضيفه روما اليوم، في ذهاب نصف نهائي مسابقة الدوري الاوروبي لكرة القدم، بعين الثأر، بعدما أقصى الفريق الإيطالي منافسه الألماني من المرحلة ذاتها في الموسم الماضي.والتقى الفريقان في دور الأربعة الموسم الماضي، حيث حقق روما الفوز على أرضه 1-0 في القسم الأول من المواجهة، قبل أن يتعادل الفريقان 1-1 في ليفركوزن.وتم تصوير طاقم المدرب الاسباني للفريق الألماني شابي ألونسو في ليفركوزن وهم يحتفلون بتأهل روما على حساب مواطنه ميلان في ربع النهائي، في إشارة لافتة إلى رغبتهم في رد الاعتبار للخروج القاسي الموسم الماضي على يد المدرب البرتغالي وقتها جوزيه مورينيو.ويعول ليفركوزن على سجله المذهل هذا الموسم حيث لم يتذوق طعم الهزيمة في 46 مباراة في مختلف المسابقات، وتوج بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى في تاريخه، وبات مرشحاً الى ثلاثية تاريخية كونه مؤهل إلى المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية.وقال الإسباني فرناندو كارّو الرئيس التنفيذي للفريق الذي كسر هيمنة بايرن ميونيخ على كرة القدم الألمانية في الأعوام الـ11 الأخيرة، لراديو ماركا: "لدينا رغبة في الانتقام، ورغبة كبيرة في الفوز والوصول إلى المباراة النهائية".وسجل ليفركوزن 16 هدفاً في الوقت بدل الضائع هذا الموسم في جميع المسابقات، آخرها جاء في الدقيقة (90+6) في مباراته ضد شتوتجارت (2-2) السبت في الدوري.كانت أهدافهم المتأخرة القاتلة عادتهم في أغلب المباريات هذا الموسم وهي التي أعادتهم إلى نصف نهائي المسابقة القارية الرديفة لدوري الأبطال، حيث سجّل المهاجم الدولي التشيكي باتريك شيك، لاعب روما السابق، ثلاثة أهداف في الوقت بدل الضائع في مباراتيه ضد قره باج الأذربيجاني في ثمن النهائي.كما سجّل ليفركوزن هدفين متأخرين في الدور ربع النهائي ساهما في تخطيه وست هام يونايتد الانجليزي (2-0 ذهاباً و1-1 إياباً).وقال المدرب ألونسو إن قدرة فريقه على العودة في النتائج في الأوقات القاتلة "يصعب تفسيرها"، معرباً عن أمله في أن يستمر ذلك لبقية الموسم.وأضاف ألونسو في تصريح لشبكة "سكاي" عقب التعادل مع شتوتجارت: "كان هدفنا الرئيس هو أن نصبح أبطالًا لألمانيا، لكننا الآن لا نريد التوقف.. الهدف واضح. نريد أن نبقى دون هزيمة حتى نهاية الموسم".وخطف روما نقطة ثمينة من نابولي الأحد بفضل هدف متأخر لتامي أبراهام، وهو الأول للمهاجم الإنجليزي منذ عام، بعد غياب طويل بسبب إصابة في الركبة.وبينما كان بإمكان ليفركوزن التركيز على أوروبا، فإن مدرب روما لاعب وسطه الدولي السابق دانييلي دي روسي كان متوترا في الأسابيع القليلة الماضية، حيث سعى إلى تحسين ترتيبه في الدوري من أجل الحصول على بطاقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وبلوغ النهائي القاري الثالث في ثلاث سنوات، بعدما توج بطلا لكونفرنس ليج على حساب فينورد الهولندي (1-0) العام 2022، وخسر نهائي يوروبا ليج أمام اشبيلية الاسباني بركلات الترجيح العام الماضي.لا شك أن روما متعب بعد حسمه ديربي إيطالي أمام ميلان في ربع النهائي، وهي المواجهة التي سبقها ديربي روما في الدوري وتلاها مواجهات مباشرة مع منافسيه على البطاقات القارية بولونيا ونابولي.وستكون المبارتان المقبلتان في الدوري مع يوفنتوس وأتالانتا الذي يتأخر بنقطتين عن روما، ما يجعل الأسبوعين المقبلين حاسمين بالنسبة لدي روسي الذي أعاد نادي طفولته إلى سكة النتائج الجيدة منذ خلافته مورينيو في كانون الثاني (يناير) الماضي.وقال دي روسي لمنصة "دازون" للبث التدفقي بعد التعادل مع نابولي: "أملك لاعبين يحاولون الحصول على شيء ما من هذا الموسم. نعلم أن الأمر سيكون صعبًا.. علينا العثور على النتائج التي نحتاجها للوصول إلى دوري أبطال أوروبا أو الفوز بالدوري الأوروبي".وتابع "علينا أن نكون مثاليين، لأنه إذا لم يخسروا أبدا وكانت لديهم الشجاعة للتسجيل في الثواني الأخيرة كثيرا، فهذا يعني أن لديهم شيئا مميزا. إنهم لم ينهزموا، وليس لا يمكن هزمهم".وفي المباراة الثانية، يسعى مرسيليا الفرنسي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتأمين بلوغه المباراة النهائية للمرة الثانية، وذلك عندما يستضيف أتلانتا الإيطالي في اختبار حقيقي للفريق الجنوبي.ويعقد مرسيليا، وصيف بطل نسخة 2017-2018 أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، آمالا كبيرة على المسابقة القارية، وذلك بعدما فقد آماله في الدوري حيث يحتل المركز السابع بفارق 11 نقطة عن ليل صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى الدور التمهيدي الثالث من دوري الأبطال.وقال مدرب الفريق الجنوبي، وصيف بطل كأس الاتحاد الاوروبي العامين 1999 و2004، جان لوي جاسيه عقب الاطاحة ببنفيكا البرتغالي من ربع النهائي: "نحلم بمثل هذه الأمسيات. هذه بطولة تناسبنا. لقد وصلنا إلى الدور نصف النهائي لمسابقة أوروبية بعد أن تغلّبنا على ثلاثة أندية متوجة بألقاب قارية سابقا (بنفيكا وفياريال الاسباني وشاختار دونتسك الأوكراني)".وأضاف: "إنها قصة ملحمية. لا يمكن الحكم على الموسم إلا في النهاية، لكننا نريد الذهاب إلى أبعد مدى ممكن".لكن مهمة الفريق الفرنسي لن تكون سهلة أمام فريق إيطالي بطموحات كبيرة بعدما أطاح بليفربول الانجليزي الذي كان مرشحا بقوة الى اللقب، من ربع النهائي.فاز أتالانتا بلقب واحد فقط في تاريخه هو الكأس المحلية العام 1963، لكن نادي برجامو صنع اسما لنفسه في الدوري الإيطالي وفي أوروبا بفضل أسلوب اللعب الجذاب بقيادة مدربه الأسطوري جان بييرو جاسبيريني.كونفرنس ليجإلى ذلك، يدخل أستون فيلا الانجليزي المتألق إلى الدور نصف النهائي في مسابقة قارية للمرة الأولى منذ 42 عامًا، عندما يواجه أولمبياكوس اليوناني في لقاء الذهاب من مسابقة كونفرنس ليج، معولا على خبرة خوض المنازلات القارية الكبرى لمدربه الاسباني أوناي إيمري.سبق لإيمري أن أحرز لقب مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) اربع مرات خلال فتراته في إشبيلية وفياريال الاسبانيين، ويبحث الآن عن لقبه الاول في المسابقة القارية الثالثة على السلم القاري، ليكمل نقلته النوعية للمارد النائم.المفارقة هنا، أن أستون فيلا كان على اعتاب منطقة الهبوط في الدوري الانجليزي بحصوله على 12 نقطة فقط من المباريات الـ 12 الأولى، عندما استلم إيمري قيادة الفريق خلفا لستيفن جيرارد للمرة الأولى في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.ورغم ظروف النادي آنذاك، نجح إيمري في قيادة الفريق الى مشاركته القارية الاولى منذ العام 2010، بعد احتلال المركز السابع في البريميرليج.وقال الاسكتلندي جون ماكجين قائد الفريق: "إنه لا يفوت أي تفصيل. إنه مهووس بكرة القدم ويريدنا أن نكون مهووسين بكرة القدم، غير هذا المكان بشكل كامل، ومن دواعي سروري العمل تحت قيادته".يعيش النادي وجماهيره أفضل أيامهم في فيلا بارك، إذ يدنو فريق مدينة برمنجهام من مشاركته الأولى في دوري أبطال أوروبا منذ أن تبدّلت تسميته من كأس أندية أوروبا.يحتل فيلا المركز الرابع في الدوري الانجليزي بفارق سبع نقاط عن توتنهام الخامس، ويملك الأخير خمس مباريات لمحاولة فرض أمر واقع مخالف.بعد تتويجه بطلا لأوروبا العام 1982، عانى فيلا للتواجد بين الكبار منذ أن دافع عن لقبه قبل 41 عاما.ومع ذلك، ما يزال إيمري يشير إلى صور فوز النادي بالكأس المرموقة على جدران ملعب التدريب، كمصدر إلهام في سعيه لتأسيس عصر جديد من النجاحات.وقال إيمري في بداية مغامرة فيلا الأوروبية هذا الموسم: "كل يوم عندما أذهب إلى ملعب التدريب ترى بوضوح كأس أوروبا 82 (صورة). من الجيد أن يكون لدي تلك الذاكرة".وتابع: "هذا هو تاريخ أستون فيلا وهو أمر مذهل. بالطبع نريد أن نكتب تاريخًا جديدًا الآن، ونفعل ذلك بطريقتنا ونأمل أن نتمكن من القيام بشيء مهم هنا".كان الفوز على أياكس امستردام الهولندي 4-0 في ثمن النهائي، أمراً لن ينساه جمهور فيلا لعقود طويلة.كما ستبقى صورة الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز وهو يتألق للدفاع عن مرمى فريقه خلال ركلات الترجيح الحاسمة امام ليل الفرنسي في الدور ربع النهائي ضمن هذه الذاكرة الخالدة، لا سيما في حال تابع الفريق "رحلة سندريلا" نحو اللقب.لكن لا شك أن الفريق يحمل على أكتافه وزر خوض 51 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، فبدا عامل الإرهاق جليا خلال التعادل أمام تشلسي 2-2 في الدوري السبت بعدما كان فيلا متقدما بالفعل 2-0.وتبقى آمال أستون فيلا كبيرة جدا لتجاوز عقبة أولمبياكوس الذي لا يقدّم أفضل مواسمه محلياً، حيث يحتل المركز الرابع في الدوري اليوناني.وفي دفعة معنوية مطلوبة، قام أستون فيلا بتجديد عقد إيمري حتى العام 2027.وقال المدرب البالغ من العمر 52 عامًا: "نحن نستمتع بطريقتنا مع جماهير فيلا، ومالكي النادي، والإدارة، وهذه المجموعة الرائعة من اللاعبين الذين نشعر بالفخر بهم".انجازات إيمري مع فيلا هي مرآة لنجاحات أخرى حققها في السابق على المستوى الاوروبي وحتى المحلي. فنجح في تجاوز الاوضاع المالية المتردية لفالنسيا ويقوده لاحتلال المركز الثالث لثلاثة مواسم متتالية في الدوري الاسباني.كما فاز بلقب الدوري الاوروبي ثلاث مرات متتالية مع إشبيلية (بين 2014 و2016)، وتوج مع فياريال بلقبه الكبير الاول على الاطلاق من خلال الفوز على مانشستر يونايتد الانجليزي في نهائي المسابقة ذاتها العام 2021.كان المرور بتجارب صعبة مليئة بالتوقعات العالية في باريس سان جرمان الفرنسي وأرسنال الانجليزي سمة بارزة في مسيرة المدرب. لكن مقاربته التي تدقق بأي تفصيل كانت محل ترحيب في تشكيلة أستون فيلا الباحث بشدّة عن مكان له بين كبار القارة.من جهته، يبحث فيورنتينا الايطالي عن تعويض خيبة الموسم الماضي عندما خسر نهائي المسابقة على يد وست هام الانجليزي، وتبدو فرصه قائمة بقوة لبلوغ النهائي مرة اخرى بمواجهة كلوب بروج البلجيكي.وقال فينتشنتسو إيتاليانو، مدرب فيورنتينا: "لقد دخلنا المرحلة الحاسمة من الموسم وكل شيء سيتقرر هنا. وللمرة الثانية في موسمين، نصل إلى الدور نصف النهائي. اللاعبون سعداء للغاية".وخسر فيورنتينا العديد من المواجهات النهائية في المسابقات القارية (على غرار نهائي كأس الاتحاد الاوروبي 1989-90 وصولا إلى مسابقة كونفرنس الموسم الماضي)، لكنه يعول على فتح صفحة جديدة والذهاب بعيدا لاحراز لقبه القاري الأول منذ 1961 عندما أحرز لقب كأس الكؤوس الأوروبية (ألغيت لاحقا العام 1999).أما كلوب بروج فيمرّ بفترة جيدة تحت قيادة المدرب نيكي هاين الذي تولى قيادته في آذار (مارس)، وينافس معه بقوة على لقب الدوري البلجيكي. -(وكالات)