الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بترت قدمه بالعدوان على غزة.. طفل يحقق حلمه بالحديث مع الحارس المغربي بونو (فيديو)

رد حارس "أسود الأطلس" بوعد الطفل الفلسطيني بأنه سيحقق له حلمه ويلتقي به قريبا.
رد حارس "أسود الأطلس" بوعد الطفل الفلسطيني بأنه سيحقق له حلمه ويلتقي به قريبا

بعد انتشار فيديو للطفل الفلسطيني عاصف الذي بترت إحدى قدميه في غارة للاحتلال الإسرائيلي على غزة، يعبر فيها عن "عشقه" للحارس المغربي ياسين بونو، وأمنيته أن يلتقي به، تحقق جزء من حلم الطفل الفلسطيني.

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واستطاع صحفي فلسطيني تأمين مكالمة فيديو مع حارس مرمى نادي الهلال السعودي الذي تحدث مع عاطف وسأله عن أحواله وطلب عاصف مقابلته بشكل شخصي وقال له "أنت قدوتي".


ورد حارس "أسود الأطلس" بوعد الطفل الفلسطيني بأنه سيحقق له حلمه ويلتقي به قريبا.

وبعد المقابلة، بكى عاصف من شدة التأثر وقال "حققت أحد أحلامي".

 


وقال عاصف في مقطع فيديو سابق إنه "يحب بونو وإذا التقاه يوما سيركض على قدم واحدة ليحضنه، وكان يشجعه هو ومنتخب المغرب في مونديال قطر وكان يتابع تصدياته في ركلات الترجيح".

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ45، مخلفا أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 30 ألفا، 75% منهم أطفال ونساء. -الجزيرة

 

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