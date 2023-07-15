السبت 15 تموز 2023
النسخة المطبوعة

براءة من تهم الاغتصاب.. بكاء وفرحة للاعب مان سيتي السابق

بنجامين ميندي
اللاعب بنجامين مندي
قالت وكالة "برس أسوسيشن" للأنباء، الجمعة، إن محكمة بريطانية برأت بنجامين مندي، اللاعب السابق في مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، من تهمتي اغتصاب ومحاولة اغتصاب.اضافة اعلان
وفي يناير الماضي، ثبت أن مندي غير مذنب في 6 اتهامات بالاغتصاب، وواحدة بالاعتداء الجنسي.
وجرت الجلسة في محكمة تشيستر كراون، حيث ذكرت صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" أن مندي بكى بعد إعلان الحكم.

وقال محامي مندي في بيان: "بنجامين مندي يود توجيه الشكر إلى أعضاء المحكمة بشأن تركيزهم على الأدلة في هذه المحاكمة بدلا من التركيز على الشائعات والتلميحات التي أعقبت هذه القضية منذ البداية.

"هذه المرة الثانية التي يُحاكم فيها السيد مندي ويثبت أنه غير مذنب من قبل هيئة المحكمة. إنه سعيد لأن المحكمة وصلت إلىالحكم الصحيح. لقد مر 3 أعوام تقريبا منذ أن بدأت الشرطةالتحقيق في هذه القضية. حاول السيد مندي أن يظل قويا لكن العمليةكان لها حتما تأثير خطير عليه".

وأضاف البيان "أنه (مندي) يشكر كل من سانده طوال هذه المحنة ويطلب الآن الخصوصية حتى يمكن من إعادة بناء حياته".

وانضم مندي البالغ عمره 28 عاما إلى سيتي عام 2017 وخضع للتحقيق من قبل الشرطة بعد مزاعم من 13 سيدة ضده، وشريكه في الاتهامات لويس ساها.
وكانت آخر مباراة خاضها مندي مع سيتي أمام توتنهام في 15 أغسطس 2021 وأوقفه النادي في وقت لاحق من ذلك الشهر عقب القبض عليه.

وانفصل سيتي عنه بعد نهاية عقده الشهر الماضي.
وانضم الدولي الفرنسي إلى سيتي قادما من موناكو مقابل نحو 52 مليون جنيه إسترليني.
وفاز مندي بالدوري الإنجليزي ثلاث مرات مع سيتي رغم أن الإصابات قللت من مشاركاته، وخضع الظهير الأيسر لجراحة في الركبة في موسم 2018-2019.


مبابي

فيديو.. مبابي يزور موطنه الأصلي بقافلة شرطة وعربة مصفحة 10 تموز 2023

مبابي

إعلان الحرب بين مبابي وباريس سان جرمان.. شكوى من نجوم الفريق 09 تموز 2023

لاعب ريال مدريد أردا جولر إلى جانب رئيس النادي فلورينتينو بيريز -(من المصدر)

جولر: أرفض الإعارة.. وجئت إلى ريال بعد استشارة أوزيل 08 تموز 2023

الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة يتحدث خلال المؤتمر الصحفي - (من المصدر)

تشافي: برشلونة ليس مرشحا للفوز بدوري الأبطال 06 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
ميسي

ماذا حدث لركبتيه؟ صور لميسي تثير قلق جمهوره

منذ2 ساعة
الدولي السنغالي ساديو ماني - (من المصدر)

ماني يقترب من مغادرة ميونيخ.. برشلونة يضم روكي.. وفان دايك على "رادار" اتحاد جدة

13 تموز 2023
من تدريبات ريال مدريد استعدادا للموسم الكروي الجديد - (من المصدر)

صحيفة بريطانية تشكك في التزام ريال مدريد بقواعد اللعب المالي النظيف

13 تموز 2023
لاعب ريال مدريد الجديد جود بيلينجهام -(من المصدر)

برشلونة يبدأ الدفاع عن لقبه أمام خيتافي.. و"كلاسيكو الذهاب" في نهاية تشرين الأول

12 تموز 2023
نجم نابولي خفيتشا كفاراتسخيليا -(أرشيفية)

مهمة افتتاحية سهلة لحامل اللقب نابولي.. ودربي ميلانو في الجولة الرابعة

11 تموز 2023
WhatsApp Image 2023-07-10 at 5.55.08 PM

الحسين إربد يضم البرازيلي ناثان لفريق الكرة

10 تموز 2023
افكار و مواقف

أقوى نقد من أميركا للحكومة الإسرائيلية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات | منذ18 ساعة
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
 