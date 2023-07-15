براءة من تهم الاغتصاب.. بكاء وفرحة للاعب مان سيتي السابق

اضافة اعلان

Benjamin Mendy responds to not guilty verdict 🎙 pic.twitter.com/juh9QrpLPT — Football Daily (@footballdaily) July 14, 2023

وفي يناير الماضي، ثبت أن مندي غير مذنب في 6 اتهامات بالاغتصاب، وواحدة بالاعتداء الجنسي.وجرت الجلسة في محكمة تشيستر كراون، حيث ذكرت صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" أن مندي بكى بعد إعلان الحكم.وقال محامي مندي في بيان: "بنجامين مندي يود توجيه الشكر إلى أعضاء المحكمة بشأن تركيزهم على الأدلة في هذه المحاكمة بدلا من التركيز على الشائعات والتلميحات التي أعقبت هذه القضية منذ البداية."هذه المرة الثانية التي يُحاكم فيها السيد مندي ويثبت أنه غير مذنب من قبل هيئة المحكمة. إنه سعيد لأن المحكمة وصلت إلىالحكم الصحيح. لقد مر 3 أعوام تقريبا منذ أن بدأت الشرطةالتحقيق في هذه القضية. حاول السيد مندي أن يظل قويا لكن العمليةكان لها حتما تأثير خطير عليه".وأضاف البيان "أنه (مندي) يشكر كل من سانده طوال هذه المحنة ويطلب الآن الخصوصية حتى يمكن من إعادة بناء حياته".وانضم مندي البالغ عمره 28 عاما إلى سيتي عام 2017 وخضع للتحقيق من قبل الشرطة بعد مزاعم من 13 سيدة ضده، وشريكه في الاتهامات لويس ساها.وكانت آخر مباراة خاضها مندي مع سيتي أمام توتنهام في 15 أغسطس 2021 وأوقفه النادي في وقت لاحق من ذلك الشهر عقب القبض عليه.وانفصل سيتي عنه بعد نهاية عقده الشهر الماضي.وانضم الدولي الفرنسي إلى سيتي قادما من موناكو مقابل نحو 52 مليون جنيه إسترليني.وفاز مندي بالدوري الإنجليزي ثلاث مرات مع سيتي رغم أن الإصابات قللت من مشاركاته، وخضع الظهير الأيسر لجراحة في الركبة في موسم 2018-2019.