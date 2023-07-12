برشلونة يبدأ الدفاع عن لقبه أمام خيتافي.. و"كلاسيكو الذهاب" في نهاية تشرين الأول

وكان الفريق الكاتالوني توّج بطلا في نهاية الموسم الماضي وذلك للمرة الأولى منذ العام 2019.
يذكر أن فريق المدرب تشافي هرنانديز سيخوض مبارياته "البيتية"، وأولها في الدوري أمام قادش في 20 آب (أغسطس)، على ملعب لويس كومبانيس طوال الموسم المقبل، وهو الملعب الذي كان مسرحا للألعاب الأولمبية الصيفية في برشلونة العام 1992، والواقع على تلة مونتجويك، وذلك لأن ملعب "كامب نو" يشهد إعادة ترميم ضخمة بدأت في الأول من حزيران (يونيو)، ومن المتوقع أن تنتهي بعد 3 سنوات.
أما ريال مدريد الذي حلّ ثانيا الموسم الماضي وأحرز مسابقة الكأس فيحل ضيفا على أتلتيك بلباو في سان ماميس، في حين يستقبل أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث غرناطة العائد إلى مصاف أندية النخبة.
وتقام مباراة الكلاسيكو بين القطبين برشلونة وريال مدريد، ذهابا في برشلونة في نهاية أسبوع 29 تشرين الأول (أكتوبر) ضمن الجولة 11، وإيابا على ملعب سانتياجو برنابيو في نهاية الجولة 21 نيسان (أبريل) في الجولة 32، بينما ينتهي الدوري في نهاية أسبوع 26 أيار (مايو) 2024.
وفيما يلي البرنامج الكامل لمباريات الدوري الإسباني الموسم 2023-2024، علما بأن الموعد النهائي للمباريات باليوم والتوقيت، يتحدد قبل أسبوعين أو ثلاثة من انطلاق كل جولة.
الجولة 1 (11-8)
ألميريا - رايو فايكانو
إشبيلية - فالنسيا
8-12
سلتا فيجو - أوساسونا
لاس بالماس - مايوركا
أتلتيك بلباو - ريال مدريد
8-13
سوسييداد - جيرونا
فياريال - بيتيس
خيتافي - برشلونة
8-14
قادش - ألافيس
أتلتيكو مدريد - غرناطة
الجولة 2 (20-8)
ألافيس - إشبيلية
برشلونة - قادش
مايوركا - فياريال
أوساسونا - أتلتيك بلباو
سوسييداد - سلتا فيجو
فالنسيا - لاس بالماس
بيتيس - أتلتيكو مدريد
ألميريا - ريال مدريد
جيرونا - خيتافي
غرناطة - رايو فايكانو
الجولة 3 (27-8)
أتلتيك بلباو - بيتيس
سلتا فيجو - ريال مدريد
لاس بالماس - سوسييداد
رايو فايكانو - أتلتيكو مدريد
فالنسيا - أوساسونا
فياريال - برشلونة
إشبيلية - جيرونا
خيتافي - ألافيس
قادش - ألميريا
غرناطة - مايوركا
الجولة 4 (3-9)
ألافيس - فالنسيا
مايوركا - أتلتيك بلباو
أوساسونا - برشلونة
ريال مدريد - خيتافي
سوسييداد - غرناطة
بيتيس - رايو فايكانو
أتلتيكو مدريد - إشبيلية
قادش - فياريال
ألميريا - سلتا فيجو
جيرونا - لاس بالماس
الجولة 5 (17-9)
أتلتيك بلباو - قادش
برشلونة - بيتيس
سلتا فيجو - مايوركا
رايو فايكانو - ألافيس
ريال مدريد - سوسييداد
فالنسيا - أتلتيكو مدريد
فياريال - ألميريا
إشبيلية - لاس بالماس
خيتافي - أوساسونا
غرناطة - جيرونا
الجولة 6 (24-9)
ألافيس - أتلتيك بلباو
برشلونة - سلتا فيجو
لاس بالماس - غرناطة
أوساسونا - إشبيلية
رايو فايكانو - فياريال
سوسييداد - خيتافي
بيتيس - قادش
أتلتيكو مدريد - ريال مدريد
ألميريا - فالنسيا
جيرونا - مايوركا
الجولة 7 (27-9)
أتلتيك بلباو - خيتافي
سلتا فيجو - ألافيس
مايوركا - برشلونة
أوساسونا - أتلتيكو مدريد
ريال مدريد - لاس بالماس
فالنسيا - سوسييداد
فياريال - جيرونا
إشبيلية - ألميريا
قادش - رايو فايكانو
غرناطة - بيتيس
الجولة 8 (1-10)
ألافيس - أوساسونا
أتلتيكو مدريد - قادش
برشلونة - إشبيلية
بيتيس - فالنسيا
سوسييداد - أتلتيك بلباو
رايو فايكانو - مايوركا
ألميريا - غرناطة
خيتافي - فياريال
لاس بالماس - سلتا فيجو
جيرونا - ريال مدريد
الجولة 9 (8-10)
ألافيس - بيتيس
أتلتيك بلباو - ألميريا
أتلتيكو مدريد - سوسييداد
سلتا فيجو - خيتافي
مايوركا - فالنسيا
ريال مدريد - أوساسونا
إشبيلية - رايو فايكانو
فياريال - لاس بالماس
قادش - جيرونا
غرناطة – برشلونة
الجولة 10 (22-10)
برشلونة - أتلتيك بلباو
سلتا فيجو - أتلتيكو مدريد
أوساسونا - غرناطة
سوسييداد - مايوركا
إشبيلية - ريال مدريد
فالنسيا - قادش
فياريال - ألافيس
خيتافي - بيتيس
لاس بالماس - رايو فايكانو
جيرونا - ألميريا
الجولة 11 (29-10)
أتلتيك بلباو - فالنسيا
أتلتيكو مدريد - ألافيس
برشلونة - ريال مدريد
بيتيس - أوساسونا
مايوركا - خيتافي
رايو فايكانو - سوسييداد
ألميريا - لاس بالماس
قادش - إشبيلية
غرناطة - فياريال
جيرونا - سلتا فيجو
الجولة 12 (5-11)
ألافيس - ألميريا
بيتيس - مايوركا
سلتا فيجو - إشبيلية
أوساسونا - جيرونا
ريال مدريد - رايو فايكانو
سوسييداد - برشلونة
فالنسيا - غرناطة
فياريال - أتلتيك بلباو
خيتافي - قادش
لاس بالماس - أتلتيكو مدريد
الجولة 13 (12-11)
أتلتيك بلباو - سلتا فيجو
أتلتيكو مدريد - فياريال
برشلونة - ألافيس
مايوركا - قادش
أوساسونا - لاس بالماس
ريال مدريد - فالنسيا
رايو فايكانو - جيرونا
إشبيلية - بيتيس
ألميريا - سوسييداد
غرناطة - خيتافي
الجولة 14 (26-11)
ألافيس - غرناطة
أتلتيكو مدريد - مايوركا
بيتيس - لاس بالماس
سوسييداد - إشبيلية
رايو فايكانو - برشلونة
فالنسيا - سلتا فيجو
فياريال - أوساسونا
خيتافي - ألميريا
قادش - ريال مدريد
جيرونا - أتلتيك بلباو
الجولة 15 (3-12)
أتلتيك بلباو - رايو فايكانو
برشلونة - أتلتيكو مدريد
سلتا فيجو - قادش
مايوركا - ألافيس
أوساسونا - سوسييداد
ريال مدريد - غرناطة
إشبيلية - فياريال
ألميريا - بيتيس
لاس بالماس - خيتافي
جيرونا - فالنسيا
الجولة 16 (10-12)
ألافيس - لاس بالماس
أتلتيكو مدريد - ألميريا
برشلونة - جيرونا
بيتيس - ريال مدريد
مايوركا - إشبيلية
رايو فايكانو - سلتا فيجو
فياريال - سوسييداد
خيتافي - فالنسيا
قادش - أوساسونا
غرناطة - أتلتيك بلباو
الجولة 17 (17-12)
أتلتيك بلباو - أتلتيكو مدريد
سلتا فيجو - غرناطة
أوساسونا - رايو فايكانو
ريال مدريد - فياريال
سوسييداد - بيتيس
إشبيلية - خيتافي
فالنسيا - برشلونة
ألميريا - مايوركا
لاس بالماس - قادش
جيرونا - ألافيس
الجولة 18 (20-12)
ألافيس - ريال مدريد
أتلتيك بلباو - لاس بالماس
أتلتيكو مدريد - خيتافي
برشلونة - ألميريا
بيتيس - جيرونا
مايوركا - أوساسونا
رايو فايكانو - فالنسيا
فياريال - سلتا فيجو
قادش - سوسييداد
غرناطة - إشبيلية
الجولة 19 (3-1)
سلتا فيجو - بيتيس
أوساسونا - ألميريا
ريال مدريد - مايوركا
سوسييداد - ألافيس
إشبيلية - أتلتيك بلباو
فالنسيا - فياريال
خيتافي - رايو فايكانو
لاس بالماس - برشلونة
غرناطة - قادش
جيرونا - أتلتيكو مدريد
الجولة 20 (14-1)
أتلتيك بلباو - سوسييداد
أتلتيكو مدريد - رايو فايكانو
برشلونة - أوساسونا
بيتيس - غرناطة
مايوركا - سلتا فيجو
إشبيلية - ألافيس
ألميريا - جيرونا
خيتافي - ريال مدريد
لاس بالماس - فياريال
قادش - فالنسيا
الجولة 21 (21-1)
ألافيس - قادش
بيتيس - برشلونة
سلتا فيجو - سوسييداد
أوساسونا - خيتافي
ريال مدريد - ألميريا
رايو فايكانو - لاس بالماس
فالنسيا - أتلتيك بلباو
فياريال - مايوركا
غرناطة - أتلتيكو مدريد
جيرونا - إشبيلية
الجولة 22 (28-1)
أتلتيكو مدريد - فالنسيا
برشلونة - فياريال
سلتا فيجو - جيرونا
مايوركا - بيتيس
سوسييداد - رايو فايكانو
إشبيلية - أوساسونا
ألميريا - ألافيس
خيتافي - غرناطة
لاس بالماس - ريال مدريد
قادش - أتلتيك بلباو
الجولة 23 (4-2)
ألافيس - برشلونة
أتلتيك بلباو - مايوركا
بيتيس - خيتافي
أوساسونا - سلتا فيجو
ريال مدريد - أتلتيكو مدريد
رايو فايكانو - إشبيلية
فالنسيا - ألميريا
فياريال - قادش
غرناطة - لاس بالماس
جيرونا - سوسييداد
الجولة 24 (11-2)
ألافيس - فياريال
برشلونة - غرناطة
مايوركا - رايو فايكانو
ريال مدريد - جيرونا
سوسييداد - أوساسونا
إشبيلية - أتلتيكو مدريد
ألميريا - أتلتيك بلباو
خيتافي - سلتا فيجو
لاس بالماس - فالنسيا
قادش - بيتيس
الجولة 25 (18-2)
أتلتيك بلباو - جيرونا
أتلتيكو مدريد - لاس بالماس
بيتيس - ألافيس
سلتا فيجو - برشلونة
مايوركا - سوسييداد
أوساسونا - قادش
رايو فايكانو - ريال مدريد
فالنسيا - إشبيلية
فياريال - خيتافي
غرناطة - ألميريا
الجولة 26 (25-2)
ألافيس - مايوركا
برشلونة - خيتافي
بيتيس - أتلتيك بلباو
ريال مدريد - إشبيلية
سوسييداد - فياريال
ألميريا - أتلتيكو مدريد
لاس بالماس - أوساسونا
قادش - سلتا فيجو
غرناطة - فالنسيا
جيرونا - رايو فايكانو
الجولة 27 (3-3)
أتلتيك بلباو - برشلونة
أتلتيكو مدريد - بيتيس
سلتا فيجو - ألميريا
مايوركا - جيرونا
أوساسونا - ألافيس
رايو فايكانو - قادش
إشبيلية - سوسييداد
فالنسيا - ريال مدريد
فياريال - غرناطة
خيتافي - لاس بالماس
الجولة 28 (10-3)
ألافيس - رايو فايكانو
برشلونة - مايوركا
بيتيس - فياريال
ريال مدريد - سلتا فيجو
فالنسيا - خيتافي
ألميريا - إشبيلية
لاس بالماس - أتلتيك بلباو
قادش - أتلتيكو مدريد
غرناطة - سوسييداد
جيرونا - أوساسونا
الجولة 29 (17-3)
أتلتيك بلباو - ألافيس
أتلتيكو مدريد - برشلونة
مايوركا - غرناطة
أوساسونا - ريال مدريد
سوسييداد - قادش
رايو فايكانو - بيتيس
إشبيلية - سلتا فيجو
فياريال - فالنسيا
خيتافي - جيرونا
لاس بالماس - ألميريا
الجولة 30 (31-3)
ألافيس - سوسييداد
برشلونة - لاس بالماس
سلتا فيجو - رايو فايكانو
ريال مدريد - أتلتيك بلباو
فالنسيا - مايوركا
فياريال - أتلتيكو مدريد
ألميريا - أوساسونا
خيتافي - إشبيلية
قادش - غرناطة
جيرونا - بيتيس
الجولة 31 (14-4)
أتلتيك بلباو - فياريال
أتلتيكو مدريد - جيرونا
بيتيس - سلتا فيجو
مايوركا - ريال مدريد
أوساسونا - فالنسيا
سوسييداد - ألميريا
رايو فايكانو - خيتافي
لاس بالماس - إشبيلية
قادش - برشلونة
غرناطة - ألافيس
الجولة 32 (21-4)
ألافيس - أتلتيكو مدريد
أتلتيك بلباو - غرناطة
سلتا فيجو - لاس بالماس
ريال مدريد - برشلونة
رايو فايكانو - أوساسونا
إشبيلية - مايوركا
فالنسيا - بيتيس
ألميريا - فياريال
خيتافي - سوسييداد
جيرونا - قادش
الجولة 33 (28-4)
ألافيس - سلتا فيجو
أتلتيكو مدريد - أتلتيك بلباو
برشلونة - فالنسيا
بيتيس - إشبيلية
سوسييداد - ريال مدريد
فياريال - رايو فايكانو
ألميريا - خيتافي
لاس بالماس - جيرونا
قادش - مايوركا
غرناطة - أوساسونا
الجولة 34 (5-5)
سلتا فيجو - فياريال
مايوركا - أتلتيكو مدريد
أوساسونا - بيتيس
ريال مدريد - قادش
سوسييداد - لاس بالماس
رايو فايكانو - ألميريا
إشبيلية - غرناطة
فالنسيا - ألافيس
خيتافي - أتلتيك بلباو
جيرونا - برشلونة
الجولة 35 (12-5)
ألافيس - جيرونا
أتلتيك بلباو - أوساسونا
أتلتيكو مدريد - سلتا فيجو
برشلونة - سوسييداد
بيتيس - ألميريا
مايوركا - لاس بالماس
فالنسيا - رايو فايكانو
فياريال - إشبيلية
قادش - خيتافي
غرناطة - ريال مدريد
الجولة 36 (15-5)
سلتا فيجو - أتلتيك بلباو
أوساسونا - مايوركا
ريال مدريد - ألافيس
سوسييداد - فالنسيا
رايو فايكانو - غرناطة
إشبيلية - قادش
ألميريا - برشلونة
خيتافي - أتلتيكو مدريد
لاس بالماس - بيتيس
جيرونا - فياريال
الجولة 37 (19-5)
ألافيس - خيتافي
أتلتيك بلباو - إشبيلية
أتلتيكو مدريد - أوساسونا
برشلونة - رايو فايكانو
بيتيس - سوسييداد
مايوركا - ألميريا
فالنسيا - جيرونا
فياريال - ريال مدريد
قادش - لاس بالماس
غرناطة - سلتا فيجو
الجولة 38 (26-5)
سلتا فيجو - فالنسيا
أوساسونا - فياريال
ريال مدريد - بيتيس
سوسييداد - أتلتيكو مدريد
رايو فايكانو - أتلتيك بلباو
إشبيلية - برشلونة
ألميريا - قادش
خيتافي - مايوركا
لاس بالماس - ألافيس
جيرونا - غرناطة
لاعب أتلتيكو مدريد سيزار أزبيليكويتا -(من المصدر)