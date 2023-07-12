برشلونة يبدأ الدفاع عن لقبه أمام خيتافي.. و"كلاسيكو الذهاب" في نهاية تشرين الأول

البرنامج الكامل لمباريات الدوري الإسباني لكرة القدم 2024/2023

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يستهل برشلونة حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإسباني لكرة القدم في مواجهة مضيفه خيتافي في نهاية الأسبوع الثاني من آب (أغسطس)، بموجب جدول مباريات الموسم 2023-2024 الذي أصدره الاتحاد الإسباني.وكان الفريق الكاتالوني توّج بطلا في نهاية الموسم الماضي وذلك للمرة الأولى منذ العام 2019.يذكر أن فريق المدرب تشافي هرنانديز سيخوض مبارياته "البيتية"، وأولها في الدوري أمام قادش في 20 آب (أغسطس)، على ملعب لويس كومبانيس طوال الموسم المقبل، وهو الملعب الذي كان مسرحا للألعاب الأولمبية الصيفية في برشلونة العام 1992، والواقع على تلة مونتجويك، وذلك لأن ملعب "كامب نو" يشهد إعادة ترميم ضخمة بدأت في الأول من حزيران (يونيو)، ومن المتوقع أن تنتهي بعد 3 سنوات.أما ريال مدريد الذي حلّ ثانيا الموسم الماضي وأحرز مسابقة الكأس فيحل ضيفا على أتلتيك بلباو في سان ماميس، في حين يستقبل أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث غرناطة العائد إلى مصاف أندية النخبة.وتقام مباراة الكلاسيكو بين القطبين برشلونة وريال مدريد، ذهابا في برشلونة في نهاية أسبوع 29 تشرين الأول (أكتوبر) ضمن الجولة 11، وإيابا على ملعب سانتياجو برنابيو في نهاية الجولة 21 نيسان (أبريل) في الجولة 32، بينما ينتهي الدوري في نهاية أسبوع 26 أيار (مايو) 2024.وفيما يلي البرنامج الكامل لمباريات الدوري الإسباني الموسم 2023-2024، علما بأن الموعد النهائي للمباريات باليوم والتوقيت، يتحدد قبل أسبوعين أو ثلاثة من انطلاق كل جولة.الجولة 1 (11-8)ألميريا - رايو فايكانوإشبيلية - فالنسيا8-12سلتا فيجو - أوساسونالاس بالماس - مايوركاأتلتيك بلباو - ريال مدريد8-13سوسييداد - جيرونافياريال - بيتيسخيتافي - برشلونة8-14قادش - ألافيسأتلتيكو مدريد - غرناطةالجولة 2 (20-8)ألافيس - إشبيليةبرشلونة - قادشمايوركا - فياريالأوساسونا - أتلتيك بلباوسوسييداد - سلتا فيجوفالنسيا - لاس بالماسبيتيس - أتلتيكو مدريدألميريا - ريال مدريدجيرونا - خيتافيغرناطة - رايو فايكانوالجولة 3 (27-8)أتلتيك بلباو - بيتيسسلتا فيجو - ريال مدريدلاس بالماس - سوسييدادرايو فايكانو - أتلتيكو مدريدفالنسيا - أوساسونافياريال - برشلونةإشبيلية - جيروناخيتافي - ألافيسقادش - ألميرياغرناطة - مايوركاالجولة 4 (3-9)ألافيس - فالنسيامايوركا - أتلتيك بلباوأوساسونا - برشلونةريال مدريد - خيتافيسوسييداد - غرناطةبيتيس - رايو فايكانوأتلتيكو مدريد - إشبيليةقادش - فياريالألميريا - سلتا فيجوجيرونا - لاس بالماسالجولة 5 (17-9)أتلتيك بلباو - قادشبرشلونة - بيتيسسلتا فيجو - مايوركارايو فايكانو - ألافيسريال مدريد - سوسييدادفالنسيا - أتلتيكو مدريدفياريال - ألميرياإشبيلية - لاس بالماسخيتافي - أوساسوناغرناطة - جيروناالجولة 6 (24-9)ألافيس - أتلتيك بلباوبرشلونة - سلتا فيجولاس بالماس - غرناطةأوساسونا - إشبيليةرايو فايكانو - فياريالسوسييداد - خيتافيبيتيس - قادشأتلتيكو مدريد - ريال مدريدألميريا - فالنسياجيرونا - مايوركاالجولة 7 (27-9)أتلتيك بلباو - خيتافيسلتا فيجو - ألافيسمايوركا - برشلونةأوساسونا - أتلتيكو مدريدريال مدريد - لاس بالماسفالنسيا - سوسييدادفياريال - جيروناإشبيلية - ألميرياقادش - رايو فايكانوغرناطة - بيتيسالجولة 8 (1-10)ألافيس - أوساسوناأتلتيكو مدريد - قادشبرشلونة - إشبيليةبيتيس - فالنسياسوسييداد - أتلتيك بلباورايو فايكانو - مايوركاألميريا - غرناطةخيتافي - فيارياللاس بالماس - سلتا فيجوجيرونا - ريال مدريدالجولة 9 (8-10)ألافيس - بيتيسأتلتيك بلباو - ألميرياأتلتيكو مدريد - سوسييدادسلتا فيجو - خيتافيمايوركا - فالنسياريال مدريد - أوساسوناإشبيلية - رايو فايكانوفياريال - لاس بالماسقادش - جيروناغرناطة – برشلونةالجولة 10 (22-10)برشلونة - أتلتيك بلباوسلتا فيجو - أتلتيكو مدريدأوساسونا - غرناطةسوسييداد - مايوركاإشبيلية - ريال مدريدفالنسيا - قادشفياريال - ألافيسخيتافي - بيتيسلاس بالماس - رايو فايكانوجيرونا - ألميرياالجولة 11 (29-10)أتلتيك بلباو - فالنسياأتلتيكو مدريد - ألافيسبرشلونة - ريال مدريدبيتيس - أوساسونامايوركا - خيتافيرايو فايكانو - سوسييدادألميريا - لاس بالماسقادش - إشبيليةغرناطة - فياريالجيرونا - سلتا فيجوالجولة 12 (5-11)ألافيس - ألميريابيتيس - مايوركاسلتا فيجو - إشبيليةأوساسونا - جيروناريال مدريد - رايو فايكانوسوسييداد - برشلونةفالنسيا - غرناطةفياريال - أتلتيك بلباوخيتافي - قادشلاس بالماس - أتلتيكو مدريدالجولة 13 (12-11)أتلتيك بلباو - سلتا فيجوأتلتيكو مدريد - فياريالبرشلونة - ألافيسمايوركا - قادشأوساسونا - لاس بالماسريال مدريد - فالنسيارايو فايكانو - جيروناإشبيلية - بيتيسألميريا - سوسييدادغرناطة - خيتافيالجولة 14 (26-11)ألافيس - غرناطةأتلتيكو مدريد - مايوركابيتيس - لاس بالماسسوسييداد - إشبيليةرايو فايكانو - برشلونةفالنسيا - سلتا فيجوفياريال - أوساسوناخيتافي - ألميرياقادش - ريال مدريدجيرونا - أتلتيك بلباوالجولة 15 (3-12)أتلتيك بلباو - رايو فايكانوبرشلونة - أتلتيكو مدريدسلتا فيجو - قادشمايوركا - ألافيسأوساسونا - سوسييدادريال مدريد - غرناطةإشبيلية - فياريالألميريا - بيتيسلاس بالماس - خيتافيجيرونا - فالنسياالجولة 16 (10-12)ألافيس - لاس بالماسأتلتيكو مدريد - ألميريابرشلونة - جيرونابيتيس - ريال مدريدمايوركا - إشبيليةرايو فايكانو - سلتا فيجوفياريال - سوسييدادخيتافي - فالنسياقادش - أوساسوناغرناطة - أتلتيك بلباوالجولة 17 (17-12)أتلتيك بلباو - أتلتيكو مدريدسلتا فيجو - غرناطةأوساسونا - رايو فايكانوريال مدريد - فياريالسوسييداد - بيتيسإشبيلية - خيتافيفالنسيا - برشلونةألميريا - مايوركالاس بالماس - قادشجيرونا - ألافيسالجولة 18 (20-12)ألافيس - ريال مدريدأتلتيك بلباو - لاس بالماسأتلتيكو مدريد - خيتافيبرشلونة - ألميريابيتيس - جيرونامايوركا - أوساسونارايو فايكانو - فالنسيافياريال - سلتا فيجوقادش - سوسييدادغرناطة - إشبيليةالجولة 19 (3-1)سلتا فيجو - بيتيسأوساسونا - ألميرياريال مدريد - مايوركاسوسييداد - ألافيسإشبيلية - أتلتيك بلباوفالنسيا - فياريالخيتافي - رايو فايكانولاس بالماس - برشلونةغرناطة - قادشجيرونا - أتلتيكو مدريدالجولة 20 (14-1)أتلتيك بلباو - سوسييدادأتلتيكو مدريد - رايو فايكانوبرشلونة - أوساسونابيتيس - غرناطةمايوركا - سلتا فيجوإشبيلية - ألافيسألميريا - جيروناخيتافي - ريال مدريدلاس بالماس - فياريالقادش - فالنسياالجولة 21 (21-1)ألافيس - قادشبيتيس - برشلونةسلتا فيجو - سوسييدادأوساسونا - خيتافيريال مدريد - ألميريارايو فايكانو - لاس بالماسفالنسيا - أتلتيك بلباوفياريال - مايوركاغرناطة - أتلتيكو مدريدجيرونا - إشبيليةالجولة 22 (28-1)أتلتيكو مدريد - فالنسيابرشلونة - فياريالسلتا فيجو - جيرونامايوركا - بيتيسسوسييداد - رايو فايكانوإشبيلية - أوساسوناألميريا - ألافيسخيتافي - غرناطةلاس بالماس - ريال مدريدقادش - أتلتيك بلباوالجولة 23 (4-2)ألافيس - برشلونةأتلتيك بلباو - مايوركابيتيس - خيتافيأوساسونا - سلتا فيجوريال مدريد - أتلتيكو مدريدرايو فايكانو - إشبيليةفالنسيا - ألميريافياريال - قادشغرناطة - لاس بالماسجيرونا - سوسييدادالجولة 24 (11-2)ألافيس - فياريالبرشلونة - غرناطةمايوركا - رايو فايكانوريال مدريد - جيروناسوسييداد - أوساسوناإشبيلية - أتلتيكو مدريدألميريا - أتلتيك بلباوخيتافي - سلتا فيجولاس بالماس - فالنسياقادش - بيتيسالجولة 25 (18-2)أتلتيك بلباو - جيروناأتلتيكو مدريد - لاس بالماسبيتيس - ألافيسسلتا فيجو - برشلونةمايوركا - سوسييدادأوساسونا - قادشرايو فايكانو - ريال مدريدفالنسيا - إشبيليةفياريال - خيتافيغرناطة - ألميرياالجولة 26 (25-2)ألافيس - مايوركابرشلونة - خيتافيبيتيس - أتلتيك بلباوريال مدريد - إشبيليةسوسييداد - فياريالألميريا - أتلتيكو مدريدلاس بالماس - أوساسوناقادش - سلتا فيجوغرناطة - فالنسياجيرونا - رايو فايكانوالجولة 27 (3-3)أتلتيك بلباو - برشلونةأتلتيكو مدريد - بيتيسسلتا فيجو - ألميريامايوركا - جيروناأوساسونا - ألافيسرايو فايكانو - قادشإشبيلية - سوسييدادفالنسيا - ريال مدريدفياريال - غرناطةخيتافي - لاس بالماسالجولة 28 (10-3)ألافيس - رايو فايكانوبرشلونة - مايوركابيتيس - فياريالريال مدريد - سلتا فيجوفالنسيا - خيتافيألميريا - إشبيليةلاس بالماس - أتلتيك بلباوقادش - أتلتيكو مدريدغرناطة - سوسييدادجيرونا - أوساسوناالجولة 29 (17-3)أتلتيك بلباو - ألافيسأتلتيكو مدريد - برشلونةمايوركا - غرناطةأوساسونا - ريال مدريدسوسييداد - قادشرايو فايكانو - بيتيسإشبيلية - سلتا فيجوفياريال - فالنسياخيتافي - جيرونالاس بالماس - ألميرياالجولة 30 (31-3)ألافيس - سوسييدادبرشلونة - لاس بالماسسلتا فيجو - رايو فايكانوريال مدريد - أتلتيك بلباوفالنسيا - مايوركافياريال - أتلتيكو مدريدألميريا - أوساسوناخيتافي - إشبيليةقادش - غرناطةجيرونا - بيتيسالجولة 31 (14-4)أتلتيك بلباو - 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