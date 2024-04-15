الإثنين 15 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

برشلونة يستقر على خليفة تشافي

تشافي هيرنانديز
تشافي هيرنانديز
استقرت إدارة برشلونة على المدرب الذي سيجلس على مقاعد البدلاء في الموسم المقبل، إذا رحل تشافي هيرنانديز.
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وكان تشافي هيرنانديز أعلن في مؤتمر صحفي منذ عدة أشهر أنه سيرحل عن تدريب برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، استقرت إدارة برشلونة على المدرب المفضل بين كل الخيارات التي تمت دراستها لخلافة تشافي في الموسم المقبل.


وأشارت إلى أن الفكرة الرئيسية لدى الرئيس خوان لابورتا هي استمرار تشافي لموسم آخر، والذي يجب أن يعلن ذلك في مؤتمر صحفي لتبرير التراجع عن قراره، كما أعلن قرار رحيله عبر مؤتمر صحفي.

وبعد المؤتمر الصحفي، سيتخذ لابورتا قراره بشأن مصير تشافي، والذي سيكون مؤيدا لاستمراره دون أي شك.

وفي حالة إصرار تشافي على الرحيل، فإن الخيار الأول سيكون رافا ماركيز، المدير الفني للفريق الرديف، لاسيما عقب استبعاد معظم المدربين الألمان من قائمة الخيارات المحتملة.

واتخذت الإدارة هذا القرار بسبب نتائج فريق الرديف، بالإضافة إلى معرفة رافا بلاعبي الأكاديمية، وقدرته على التكيف مع الوضع الاقتصادي لبرشلونة، بالإضافة إلى انسجامه مع الرئيس لابورتا، وديكو المدير الرياضي.

وكشفت أن ديكو كان يحلم بالتعاقد مع لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، لكن هذا الخيار مستحيل في الوقت الحالي.

وذكرت أن مديري برشلونة يطلقون على رافا ماركيز في الخفاء "مدربنا".
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