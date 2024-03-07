برشلونة يستهدف الوصافة.. واختبار قوي لريال مدريد

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مدريد – يسعى فريق برشلونة للانقضاض على المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني لكرة القدم، ولو بشكل مؤقت، عندما يواجه ريال مايوركا عند الساعة 11 مساء اليوم في ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" ضمن الجولة 28 من الليغا.ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 58 نقطة وبفارق نقطة خلف جيرونا، وبفارق ثماني نقاط خلف غريمه التقليدي ريال مدريد، المتصدر.ويدرك تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، أن الفوز في هذا اللقاء من شأنه أن يزيد الضغوط على ثنائي الصدارة الريال وجيرونا؛ قبل خوض مبارياتهما في هذه الجولة.ويأمل تشافي بتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري حتى اللحظة الأخيرة، خاصة وأنه يتطلع إلى ترك ذكرى طيبة قبل رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، وفقا لما أعلنه في وقت سابق. كما يريد تشافي الفوز بهذه المباراة من أجل العودة لطريق الانتصارات خاصة بعد تعادله مع أتلتيك بيلباو سلبيا في الجولة الماضية، كما يريد أن يرفع الروح المعنوية للفريق قبل مواجهة نابولي يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، حيث إن فريقه لم يضمن التأهل لدور الثمانية بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.ويفتقد تشافي إلى جهود لاعبيه؛ بيدري وفرينكي دي يونج في هذه المباراة للإصابة، كما يغيب أيضا رونالد أراوخو بسبب الإيقاف، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة فيران توريس في هذه المباراة.ولكن يعلم تشافي أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق في ظل الرغبة الأكيدة لفريق مايوركا في تحقيق الفوز للدخول أكثر في منطقة وسط الجدول والابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط، حيث يتواجد في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.ويرغب المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري بالفوز بهذه المباراة من أجل الصعود في جدول الترتيب، خاصة وأن هناك حالة من الغضب الجماهيري ولا سيما، أن الفريق هذا الموسم يصارع الهبوط، وقاد أجيري الفريق إلى تحقيق نتائج متميزة في الفترة الأخيرة، فبعد أن تأهل إلى نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا عقب فوزه على ريال سوسيداد في الدور قبل النهائي بركلات الترجيح، تمكن مايوركا من الفوز على جيرونا بهدف نظيف في الجولة الماضية من المسابقة.ويفتقد أجيري في هذه المباراة إلى جهود الثنائي عمر ماسكاريل للإيقاف وبابلو مافيو للإصابة.وتستأنف مباريات هذه الجولة يوم السبت، حيث سيسعى جيرونا إلى العودة لطريق الانتصارات عندما يواجه أوساسونا، ورغم خسارته أمام مايوركا في الجولة الماضية، يقدم جيرونا موسما تاريخيا، حيث خاض الفريق 27 مباراة حتى الآن حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 5 وخسر في 4.ويرغب الفريق في الفوز بهذه المباراة من أجل الحفاظ على وجوده في المركز الثاني، ولكن مهمته لن تكون سهلة، خاصة وأن أوساسونا يرغب في الفوز هو الآخر من أجل الاقتراب أكثر من المراكز التي تؤهل للعب في البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.ويوجد أوساسونا في المركز العاشر برصيد 36 نقطة بفارق أربع نقاط خلف ريال سوسيداد صاحب المركز السابع، الذي يتأهل صاحبه للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.وفي اليوم ذاته، يلتقي فالنسيا مع خيتافي، وقادش مع أتلتيكو مدريد، وغرناطة مع ريال سوسيداد.في المقابل، سيكون ريال مدريد على موعد مع مباراة ليست سهلة عندما يستضيف سيلتا فيجو يوم بعد غد. حيث يرغب الريال في الاقتراب خطوة من التتويج بلقب الدوري، الذي غاب عن خزائنه في الموسم الماضي، وتعزيز رقمه القياسي من حيث التتويج باللقب، حيث إنه أكثر الأندية تتويجا بلقب الدوري برصيد 35 لقبا.ويتصدر الريال جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، ويرغب في إضافة ثلاث نقاط أخرى. ويقدم الريال عروضا جيدة حتى الآن، حيث لم يخسر الفريق سوى في مباراة واحدة بالدوري هذا الموسم، حيث حقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في 6.في المقابل، يضع سيلتا فيجو الفوز بالمباراة هدفا له، ولا سيما أنه يريد الابتعاد عن المناطق المهددة بالهبوط والدخول في منطقة وسط الترتيب، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن قادش صاحب المركز الثالث من القاع.وفي بقية المباريات التي تقام في اليوم ذاته، يلتقي ديبورتيفو ألافيس مع رايو فاليكانو، ولاس بالماس مع أتلتيك بيلباو، وريال بيتيس مع فياريال، وتختتم منافسات هذه الجولة يوم الإثنين المقبل، حينما يستضيف ألميريا فريق إشبيلية.-(وكالات)