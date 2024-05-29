برشلونة يعلن تعاقده مع فليك خلفا لتشافي

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مدن - أعلن نادي برشلونة أمس، أن الألماني هانزي فليك سيصبح مدربا للفريق خلال الموسمين المقبلين بعقد يمتد حتى حزيران (يونيو) 2026.ونشر النادي الكاتالوني مقطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي لفليك وهو يقول: "هذا وقتنا يا عشاق برشلونة. يعيش البرسا".وجاء الإعلان عن التعاقد مع فليك بمجرد فسخ النادي لتعاقده مع مدربه السابق، تشافي هرنانديز، بعد موسمين ونصف.وسيصبح هانزي فليك ثالث مدرب ألماني يتولى تدريب برشلونة، وكان الأول هو هينيز فيسفيلر في الموسم 1975-1976 الذي لم يكمله وأقيل بسبب سوء النتائج.بالنسبة إلى الثاني، فهو أودو لاتيك الذي درب الفريق بين العامين 1981 و1983 وجمعته علاقة سيئة بدييجو مارادونا.وبدأ فليك مسيرته التدريبية في العام 1996، وكان حينها لاعبا ومدربا في فيكتوريا بامينتال، ثم تولى هوفنهايم بين العامين 2000 و2005.لاحقا، عمل مساعدا لجيوفاني تراباتوني ولوثر ماتيوس في سالزبورج النمساوي، قبل وصوله للمنتخب الألماني في العام 2006، واستمر هناك طيلة ست سنوات وهو يعمل في ظل يواخيم لوف.وبين العامين 2008 و2014، وصل الألمان لنهائي اليورو في 2008 ونصف نهائي مونديال 2010، ونصف نهائي اليورو في العام 2012 ثم توجوا بمونديال البرازيل 2014.وبعد تلك البطول، صار فليك المدير الرياضي للاتحاد الألماني لكرة القدم، ثم قبل قيادة الإدارة الرياضية لهوفنهايم في العام 2017، قبل رحيله عنها في شباط (فبراير) 2018.بعدها بعام، في صيف 2019، صار فليك مساعدا لنيكو كوفاتش في بايرن ميونيخ ثم أقيل الكرواتي بعدها بأشهر عدة، وصار هو المدرب.وأنهى بايرن الموسم بثلاثية تضمنت الفوز على برشلونة بثمانية أهداف لاثنين في دوري الأبطال وحصوله على لقب مدرب العام.وتحولت الثلاثية لسداسية، ليعادل فليك، انجاز برسا بيب جوارديولا في العام 2009، بعد الفوز بالسوبر الألماني والسوبر الأوروبي ومونديال الأندية.وفي الموسم التالي توج فليك بالبوندسليجا مرة ثانية، وكان سابع لقب يحققه في ظرف عام ونصف، ثم قبل عرضا لقيادة المنتخب الألماني.على الرغم من البداية الجيدة، تعرض الألمان للإقصاء من مجموعات مونديال قطر 2022، وأقيل من منصبه في أيلول (سبتمبر) 2023.إلى ذلك، توصل نادي برشلونة لاتفاق مع تشافي بشأن فسخ العقد المبرم بين الطرفين، بحسب ما أفاد النادي الكتالوني أمس.وكان يتبقى لتشافي عام آخر في عقده، وكان من المفترض أن يحصل على راتب يصل لـ11 مليون يورو، بحسب وسائل إعلام متعددة، حيث كان المدرب، صرح في أكثر من مناسبة أنه لا يفكر في المطالبة بهذه الأموال، رغم أن هذا لا يتضمن مساعديه.وأوضح البرسا في بيان، "النادي يعرب علنية عن توجهه بالشكر لتشافي هرنانديز وباقي الجهاز الفني لالتزامهم وتفانيهم وكرمهم على التسهيلات المقدمة لإنهاء العلاقات التعاقدية".وكان تشافي، استمر لمدة موسمين ونصف على رأس الإدارة الفنية للبرسا قادما من السد القطري. -(وكالات)