بروزوفيتش إلى النصر رسميا.. وكانسيلو على لائحة اهتمامات برشلونة

اضافة اعلان

مدن - أعلن نادي النصر السعودي مساء أمس، تعاقده مع نجم إنتر ميلان، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.وتمكن "العالمي" من حسم الصفقة، بعد مفوضات عصيبة استمرت لعدة أسابيع، بسبب رغبة برشلونة في التعاقد مع اللاعب.ونشر الحساب الرسمي للنصر على تويتر مقطع فيديو للاعب الكرواتي، بعنوان: "كل الأعين تريده لكنه اختار النصر".وقال بروزوفيتش خلال الفيديو: "لا تقلقوا أنا هنا.. لقد اخترت النصر".ووفقا لجيانلوكا دي مارزيو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن مسؤولي إنتر أعطوا موافقتهم للجانب السعودي على إبرام الصفقة مقابل 18 مليون يورو".وحمل لاعب الارتكاز ألوان إنتر الإيطالي منذ 2015 بعد قدومه من دينامو زغرب، وأحرز في صفوفه لقب الدوري الإيطالي (2021) والكأس مرتين، وحل وصيفا في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.ومع منتخب بلاده الذي حمل ألوانه في 87 مباراة دولية، حل وصيفا في مونديال روسيا 2018 وثالثا في نسخة قطر 2022.ويشهد الدوري السعودي موسم انتقالات ناريا مع ارتباط عدد من الأندية بمفاوضات مع لاعبين ومدربين من نجوم الصف الأول في العالم، للالتحاق برونالدو الذي انضم للنصر مطلع العام الحالي في صفقة مقدرة بنحو 440 مليون يورو حتى حزيران (يونيو) 2025، ولحق به الفرنسيان كريم بنزيمة ونجولو كانتي للدفاع عن ألوان اتحاد جدة بطل الدوري.كما انضم قلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي ولاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش إلى صفوف الهلال، والحارس السنغالي إدوارد مندي إلى الأهلي العائد إلى دوري النخبة.واعلن نادي الاتفاق الإثنين تعاقده مع أسطورة وسط ليفربول الإنجليزي السابق ستيفن جيرارد لتدريب فريقه.واستحوذ في وقت سابق من الشهر صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، على 75 في المئة من أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، الأبرز في البلادبرشلونة يواصلمطاردة كانسيلوأكد تقرير صحفي إسباني أمس، أن برشلونة لم يغلق ملف التعاقد مع لاعب مانشستر سيتي.وحاول برشلونة ضم البرتغالي جواو كانسيلو، قبل إعارته لبايرن ميونخ في كانون الثاني (يناي) الماضي، لكن السيتي رفض نقله للبارسا، وفقا لتصريحات المدرب تشافي هيرنانديز.ويسعى برشلونة لتعزيز الجبهة اليمنى في صفوفه، والتي تعاني من نقص واضح منذ الموسم الماضي.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة سيلجأ لخيار استعارة كانسيلو من مانشستر سيتي لمدة موسم، مع وضع بند بأحقية شراء عقده بشكل كامل عقب نهاية الموسم.وأضافت الصحيفة أن مانشستر سيتي يرغب في التخلص من كانسيلو بشكل نهائي، بعد خروجه من حسابات مدربه بيب جوارديولا.وأشارت إلى أن مانشستر سيتي يسعى في الخيار الأول لبيع كانسيلو بشكل نهائي، لكنه قد يلجأ لإعارته إلى برشلونة، حال عدم وجود عروض أخرى.وسيحاول برشلونة التفاوض مع اللاعب حول تخفيض راتبه، الذي يصل إلى 8 ملايين يورو في الموسم.نيوكاسل يعلن ضم توناليأكد نادي نيوكاسل الإنجليزي تعاقده مع لاعب وسط ميلان الإيطالي ساندرو تونالي حتى 2028 بصفقة مقدرة بستين مليون جنيه استرليني (76 مليون دولار)، ليصبح ابن الثالثة والعشرين أغلى لاعب إيطالي في التاريخ.وكان تونالي القادم إلى ميلان من بريشيا العام 2020 قد ساهم في إحراز ميلان لقب الدوري الإيطالي في كرة القدم في 2022 للمرة الأولى خلال عقد من الزمن، وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم.بيد أن القدرة المالية الضخمة لأندية البرميرليغ ونيوكاسل المملوك سعوديا، كانت مغرية لميلان وتونالي.ويعود نيوكاسل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في عشرين سنة.وقال مدرب نيوكاسل إدي هاو "هو موهبة استثنائية ويملك الذهنية، القوة الجسدية والسمة الفنية التي تجعله مناسبا لنا".تابع "بعمر الثالثة والعشرين، يملك ساندرو خبرة هامة كلاعب مفتاح في أحد أبرز الدوريات الأوروبية وفي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تمثيل منتخب بلاده".وأصبح تونالي (14 مباراة دولية)، أغلى لاعب يبيعه النادي اللومباردي "أشكر نيوكاسيل يونايتد لأنه يمنحني فرصة هائلة في مسيرتي".تابع لاعب الوسط الدفاعي "أرغب في رد الدين على أرض الملعب، من خلال تقديم كل ما لدي، كما فعلت دوما. أنا متحمس جدا للعب في ملعب سانت جيمس بارك. أتوق للشعور بحرارة المشجعين".وكان مدرب المنتخب الايطالي روبرتو مانشيني اعتبر أن "هناك مشكلة" في رحيل تونالي "هناك أسف قليلا، إذا لاعب جيد ويافع مثل تونالي يغادر ايطاليا، فهذا يعني أن هناك بعض المشاكل".وأردف "لكن من الناحية الفنية، فإن اللعب في الدوري الانجليزي الممتاز سيفيد تونالي، هذا جيد له".برايتون يتعاقد مع فيربروخنأعلن فريق برايتون سادس الدوري الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع حارس المرمى الهولندي الشاب بارت فيربروخن من أندرلخت البلجيكي الإثنين.وكلف الحارس البالغ 20 عاما فريق "سيجالز" 16 مليون جنيه استرليني (20 مليون دولار) حسب تقارير صحافية، ووقع معه عقدا لخمس سنوات.واختير فيربروخن أفضل لاعب مع أندرلخت الموسم الماضي، رغم صعوده إلى الفريق الأول في كانون الأول (ديسمبر).وساعد العملاق البلجيكي على بلوغ ربع نهائي بطولة كونفرنس ليج، الثالثة من حيث الأهمية في أوروبا بعد دوري الأبطال ويوروبا ليغ، واستدعي الى المنتخب الهولندي للمرة الأولى في آذار (مارس).وحل برايتون سادسا في الدوري الموسم الماضي، وتأهل للبطولات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه.واستبعد المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي الحارس الإسباني روبرت سانشيز منتصف الموسم لمصلحة جايسون ستيل القادر على التمرير من الخلف.وقال دي زيربي "أنا سعيد جدا للتوقيع مع بارت. هو معتاد على اللعب بأسلوب يشبهنا، ولن يواجه مشكلة بالتأقلم مع المجموعة".وأصبح فيربروخن رابع لاعب يضمه برايتون هذا الصيف، بعد المهاجم البرازيلي جواو بيدرو، ولاعبي الوسط جيمس ميلنر والألماني من أصل سوري محمود داهود.بوليسيتش يفضلميلان على ليونيضغط أحد اللاعبين البارزين في تشلسي على النادي اللندني كي يوافق على انتقاله إلى ميلان خلال الميركاتو الصيفي الحالي.ووفقا لشبكة "ESPN" الأمريكية، رفض الأميركي كريستيان بوليسيتش عرضا مغريا من ليون، لأنه يرغب في الانتقال إلى ميلان هذا الصيف.وأوضحت الشبكة أن عرض ليون بلغ 21 مليون جنيه إسترليني، مطابقا للسعر الذي طلبه تشلسي للموافقة على بيع اللاعب، وأشارت إلى أن بوليسيتش اتفق بالفعل على الشروط الشخصية لعقده مع النادي الإيطالي الذي يقدم 14 مليونا فقط لشراء اللاعب من البلوز.ويمتلك بوليسيتش عقدا مع تشلسي حتى العام 2024، لكن من غير المرجح أن يستمر في ستامفورد بريدج، بعدما كان مخيبا للآمال في الموسم 2022-2023 مع النادي اللندني، حيث شارك في 30 مباراة وسجل هدفا وصنع اثنين.الجدير بالذكر أن نادي تشلسي كان قد ضم كريستيان بوليسيتش من بوروسيا دورتموند في كانون الثاني (يناير) 2019، ثم أكمل اللاعب الموسم معارا للفريق الألماني، ومن ثم انتقل للبلوز في صيف العام نفسه، بينما كلفت الصفقة النادي اللندني وقتها 64 مليون يورو.بورتو مهتم بلاعب برشلونةأفاد تقرير صحفي إسباني أمس الإثنين، بوجود اهتمام من جانب بورتو، بالتعاقد مع لاعب برشلونة الشاب.ويحظى الإسباني نيكو جونزاليس، لاعب وسط برشلونة، بتقدير مسؤولي بورتو، بعد المستوى الذي ظهر عليه الموسم الماضي، خلال إعارته لفالنسيا.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن بورتو يرغب في استعارة جونزاليس خلال الموسم المقبل.ولم يستقر برشلونة حتى الآن على مصير نيكو جونزاليس، خاصة بعد التعاقد مع الدولي الألماني إلكاي جوندوجان، نجم وسط مانشستر سيتي، والذي يشارك في نفس المركز.وأضافت الصحيفة، أن مسؤولي بورتو تواصلوا مع خورخي مينديز، وكيل نيكو، للتعرف منه عن موقف اللاعب في الموسم المقبل، وختمت: "بورتو لا يعتبر نيكو أولوية، لكنه خيار جيد قد يتم اللجوء إليه".بايرن يوشك على إعلانصفقة مدويةاقترب بايرن ميونخ من حسم التعاقد مع الكوري الجنوبي كيم مين جاي، مدافع نابولي، ليدعم الفريق بداية من الموسم الجديد.وفي هذا الصدد، ذكر فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا أمس الاثنين، أن كيم سيجري الفحوصات الطبية الخاصة ببايرن يوم غد الأربعاء.وأضاف رومانو أن العملاق البافاري قرر دفع الشرط الجزائي في عقد المدافع مع نابولي، عقب الفحوصات مباشرة، وتبلغ قيمته 50 مليون يورو.يشار إلى أن بايرن نجح في التغلب على مانشستر يونايتد في صراع ضم كيم، حيث نجح في التوصل لاتفاق مع اللاعب، على عقد يمتد حتى صيف 2028.وسيتقاضى كيم في أليانز أرينا راتبا سنويا يتراوح بين 10 و12 مليون يورو.ريال يضع شروطه على مينديوضعت إدارة ريال مدريد شرطا مبدئيا للسماح برحيل الظهير الفرنسي فيرلان ميندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.وأعلن ريال مدريد تعاقده مع فران جارسيا من صفوف رايو فاليكانو، في ظل تراجع مستوى ميندي نتيجة كثرة الإصابات.وحاول ريال مدريد بيع ميندي خلال الصيف الماضي، لكن راتب اللاعب الكبير وقف أمام الأندية الراغبة في ضمه.وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ميندي تلقى عرضا سعوديا مؤخرا، لكن دون الكشف عن هوية النادي.وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد يرحب برحيل ميندي، لكن بشرط الحصول على مقابل مادي جيد، لا يقل عن المبلغ الذي دفعه لضمه.وكانت تقارير صحفية، قد أشارت أمس إلى أنه في حالة بقاء ميندي، سيكون بديلا لفران جارسيا الذي سيعتمد عليه المدرب كارلو أنشيلوتي باستمرار في الموسم المقبل.وكان ريال مدريد قد ضم ميندي من نادي ليون الفرنسي بعقد مدته 6 سنوات، في صيف العام 2019، مقابل 48 مليون يورو.نميشا يقترب من دورتموندذكرت تقارير صحفية أمس، أن فيليكس نميشا وصل لمقر نادي بوروسيا دورتموند الألماني للخضوع للفحوص الطبية الإلزامية قبل انتقاله بشكل رسمي للفريق من فولفسبورج.وذكرت صحيفتا "بيلد" و"رور ناخريشتين" أن نميشا وصل، بعد أن ذكرت شبكة "سكاي" التليفزيونية و"فولفسبورجر ألجماينه تسايتونج" في اليوم السابق أن الناديين اتفقا على قيمة انتقال اللاعب، البالغ من العمر 22 عاما، التي تصل تقريبا إلى 30 مليون يورو (32.7 مليون دولار)ولدى نميشا عقد مع فولفسبورج حتى 2025.وذُكر أنه وقع على عقد مدته خمسة أعوام مع دورتموند، حيث سيحل محل الإنجليزي جود بيلينجهام، الذي انتقل لريال مدريد مقابل 103 مليون يورو.وقدم نميشا موسما قويا مع فولفسبورج وتم استدعاؤه للمرة الأولى للانضمام للمنتخب الألماني في آذار (مارس).كازورلا يترك السدأعلن نادي السد القطري، مغادرة نجمه الإسباني سانتي كازورلا (38 عاما) بعد ثلاثة مواسم قضاها نجم أرسنال الإنجليزي السابق في صفوف "الزعيم"، وتوج خلالها بلقب الدوري القطري (مرتين)، كأس الأمير (مرتين) وكأس قطر (مرة واحدة).ونشر السد عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو يلخص أبرز محطات كازورلا مع الفريق، مرفقا بعبارة: "شكرا سانتي على ثلاث سنوات من متعة كرة القدم".وفاز اللاعب الذي وقع للسد قادما في فياريال الإسباني في آب (أغسطس) 2020، أيضا بجائزة أفضل لاعب في الموسم 2020/2021.وتنقل الدولي الإسباني خلال مسيرة امتدت لعشرين عاما في أندية فياريال وريكرياتيفو وملقة في إسبانيا، وآرسنال في إنجلترا، وأخيرا السد في قطر.ودشن السد معسكره الخارجي للموسم الجديد في النمسا، والذي يستمر حتى 19 تموز (يوليو) الحالي بمشاركة أبرز لاعبي الفريق مثل أكرم عفيف، حسن الهيدوس، وخوخي بوعلام، فيما يغيب نجوم آخرون لتواجدهم مع المنتخب القطري في بطولة كأس كونكاكاف الذهبية في الولايات المتحدة وكندا.وضمت بعثة السد، الذي حل ثالثا في الدوري الموسم الماضي، نجميه المستمرين من الموسم الماضي، الجزائري بغداد بونجاح، والبرازيلي جيليرمي توريس، فضلا عن المحترفين الجدد، البرازيلي باولو أوتافيو القادم من فولفسبورغ الألماني، الكولومبي ماتيوس أوريبي من بورتو البرتغالي، البرازيلي جيوفاني هنريكي من بالميراس البرازيلي، وأمين حزباوي من فولاذ خوزستان الإيراني.وتتصدر بطولة كأس الملك سلمان، التي ستقام من 27 الحالي وحتى 12 آب (أغسطس) المقبل في السعودية، اهتمامات الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني خوان مانويل ليو.وأوقعت القرعة السد (بطل الدوري 16 مرة) في مجموعة قوية ضمته إلى الوداد البيضاوي المغربي (وصيف بطل أفريقيا)، والهلال السعودي (وصيف بطل آسيا) وأهلي طرابلس الليبي.قرار مصيري ينتظر بواتينجيخطط كيفين برينس بواتينج خلال الأسبوعين المقبلين لاتخاذ قراره النهائي فيما يتعلق بمواصلة مسيرته كلاعب أو الاعتزال، وذلك عقب نهاية تعاقده مع فريق هيرتا برلين، الذي هبط من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).وبدأ بواتينج، المولود في برلين، مسيرته الاحترافية في 2005 في هيرتا برلين وعاد للفريق في العام 2021، بعد أن لعب لعدة أندية منها توتنهام الإنجليزي وميلان وفيورنتينا الإيطاليين وبرشلونة الإسباني، وشالكه وآينتراخت فرانكفورت الألمانيين.ونادرا ما لعب بواتينج (36 عاما) في الموسم المنقضي بسبب الإصابات ولكنه كان قائدا للفريق.وهناك شائعات تفيد بأن اللاعب الغاني الدولي السابق، قد يواصل اللعب خارج ألمانيا، أو قد يظل في هيرتا في وظيفة خارج الملعب.وقال بواتينج في حدث قبل انطلاق منافسات يورو 2024 في ألمانيا، حيث يعمل كسفير لبرلين، إنه سيعلن عن قراره خلال الأسبوعين المقبلين، وصرح: "يجب أن أرى ما هو الأفضل بالنسبة لي، ما الذي يمكن لجسدي أن يقدمه. ما أزال في مرحلة حيث أفكر كيف ستسير الأمور".وأضاف: "كانت أسابيع وأشهر صعبة بعد الهبوط. لذلك قلت لجميع الجهات أنني بحاجة للراحة، إجازة قصيرة. ولكن القرار سأتخذه خلال الأسبوعين المقبلين، وبعد ذلك سأعلن عنه".جالان على عتبة أتلتيكوخضع الإسباني خابي جالان، الظهير الأيسر لسيلتا فيجو خلال الموسمين الماضيين لفحص طبي مع أتلتيكو مدريد، قبل إضفاء الطابع الرسمي على الصفقة والإعلان عن انتقاله إلى نادي "الروخيبلانكوس".وتوجه اللاعب البالغ من العمر 28 عاما إلى مركز طبي في مدريد لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، بعد الاتفاق بين أتلتيكو وسيلتا على صفقة انتقاله، التي تتضمن انتقال مانو سانشيز، المشارك حاليا في بطولة أوروبا تحت 21 عاما، بفريق فيجو.وفي انتظار سيزار أزبيليكويتا، القريب جدا من الانتقال للأتلتيكو لتعزيز مركز الظهير الأيمن، سيكون جالان ثالث صفقة انتقال إلى أتلتيكو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالإضافة إلى تشالار سويونجو وسانتياجو مورينيو.ولعب الظهير الأيسر الجديد لأتلتيكو 79 مباراة ، 75 منها أساسيا، سجل خلالها هدفا واحدا وقام بسبع تمريرات حاسمة، خلال موسمين قضاهما في سيلتا. وسبق أن لعب بصفوف كل من ويسكا وقرطبة وباداخوز. -(وكالات)