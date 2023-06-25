بروزوفيتش قريب من النصر.. ويونايتد يتشجع لضم بيكفورد

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مدن - اقترب النصر السعودي من إتمام صفقة التعاقد مع الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، نجم وسط إنتر.وتلقى بروزوفيتش المرتبط بإنتر حتى العام 2026، عرضين، الأول من النصر، والثاني من برشلونة الذي يراه بديلا للراحل سيرجيو بوسكيتس.وذكر جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن صفقة انتقال بروزوفيتش إلى النصر، من المقرر أن تغلق غدا الاثنين، بعدما توصل الناديان لاتفاق".وأضاف "النيراتزوري سيبيع لاعب الوسط الكرواتي للفريق السعودي بحوالي 23 مليون يورو".وتابع "سيحصل اللاعب على راتب سنوي قدره 20 مليون يورو، وعقد لمدة 3 سنوات، بينما كان يتقاضى في إنتر 12 مليون يورو بالموسم".يشار إلى أن بروزوفيتش خلال 8 سنوات قضاها في إنتر، شارك في 330 مباراة، سجل 31 هدفا، وتوج بـ5 بطولات (الدوري الإيطالي، كأس إيطاليا "2" وكأس السوبر الإيطالي "2").عرض ضخم من سيتي لجفارديوليقترب نادي مانشستر سيتي من إبرام صفقة مميزة في خط الدفاع خلال الميركاتو الصيفي.ووفقا لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، قدم مانشستر سيتي عرضا يبلغ 90 مليون يورو، بالإضافة إلى المتغيرات إلى لايبزيج، من أجل التعاقد مع جوسكو جفارديول، مدافع الفريق الألماني.وأشارت إلى أن هذا العرض قد يواجه رفضا من لايبزج الذي كان يصر على 110 ملايين يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد جفارديول، الذي سيصبح ساريا في 2024.وسبق أن ذكرت تقارير مؤخرا بأن مانشستر سيتي، اتفق بشكل نهائي مع المدافع الكرواتي حول الشروط الشخصية للعقد من أجل الانضمام إلى الفريق هذا الصيف.وإذا وافق لايبزج على عرض مانشستر سيتي، سيصبح جوسكو جفارديول أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم، متفوقا على انتقال هاري ماجواير من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد مقابل 87 مليون يورو.مانشستر يونايتد يبحث عن بدائلحول مانشستر يونايتد أنظاره إلى لاعب وسط آخر، بعدما وصلت محادثاته مع نجم تشلسي مايسون مونت إلى طريق مسدود.وشعر يونايتد بالإحباط من موقف تشلسي بشأن مونت، بعد رفض عرضه البالغ 55 مليون جنيه إسترليني يوم الجمعة، ورد تشلسي بطلب 58 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 7 ملايين جنيه إسترليني على شكل إضافات، كما عرض عقد اجتماع تصالحي.السعر البالغ 65 مليون جنيه إسترليني، هو رقم يعتقد يونايتد أنه مرتفع للغاية بالنسبة لمونت، الذي يتبقى عام واحد على عقده.وأوردت صحيفة "ديلي ميل"، أن مانشستر يونايتد حول أنظاره إلى لاعب وسط برايتون مويسي كايسيدو، الذي يتمتع بأسلوب لعب مختلف، وبطالب ناديه بأكثر من 80 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عنه.وأضافت "ديلي ميل"، أن يونايتد تحرك للمنافسة في خدمات كايسيدو، ويمكنه تقديم لاعبين من صفوفه في المقابل كجزء من المفاوضات مع برايتون.وكان تشلسي قد عرض 60 مليون جنيه إسترليني لشراء كايسيدو، لكن عرضه قوبل بالرفض، بيد أنه ما يزال المرشح الأوفر حظا للتعاقد مع الدولي الإكوادوري البالغ من العمر 21 عاما.دفعة هائلة لمانشستر يونايتدحصل مانشستر يونايتد على دفعة معنوية، ضمن سعيه للتعاقد مع حارس مرمى جديد، حسب ما أكدته تقارير صحفية مساء أمس.وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن إيفرتون قد يضطر لبيع حارس مرماه جوردان بيكفورد بسعر زهيد، للمساعدة في موازنة فواتيره المالية.ويحتاج إيفرتون إلى جمع الأموال من خلال مبيعات اللاعبين، قبل إغلاق حساباته نهاية الشهر الحالي.ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إتاحة بيع بيكفورد، ودومينيك كالفيرت لوين وعبد الله دوكوري وأمادو أونانا، بأسعار رخيصة.وتأتي هذه الأنباء، بعدما بلغت خسائر إيفرتون حوالي 430 مليون جنيه إسترليني خلال السنوات الأربع الماضية.يخضع إيفرتون للجنة مستقلة أنشأها الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب مزاعم بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.سيؤدي بيع النجوم بحلول 30 حزيران (يونيو)، وإظهار الدخل المكتسب في حسابات إيفرتون، إلى تخفيف ضغوط مالية هائلة، لكن القيام بذلك سيكون له ثمن أيضًا.ومانشستر يونايتد مهتم للغاية بضم بيكفورد حارس مرمى المنتخب الإنجليزي البالغ من العمر 29 سنة، ضمن مشعاه لإيجاد خليفة للإسباني دافيد دي خيا.وقيّم إيفرتون ثمن بيكفورد عند 45 مليون جنيه إسترليني، ولكنه قد يضطر إلى تخفيض السعر خلال الأيام القليلة المقبلة.وهذا من شأنه أن يناسب مدرب مانشستر يونايتد إريك تن هاج، لأن دي خيا سيصبح لاعبا حرا في نهاية الشهر الحالي.بيكفورد ليس لاعب إيفرتون الوحيد الذي يمكنه الرحيل قبل يوم الجمعة بقيمة أقل من المطلوب، حيث يريد ماركو سيلفا مدرب فولهام أن يعمل مرة أخرى مع دوكوري (30 عاما)، بعد عملهما معا في السابق مع واتفورد.آرسنال يحدد ثمن مهاجمهحدد آرسنال ثمنا للتخلي عن مهاجمه الدولي الأميركي فولارين بالوجون، حسب ما أوردته تقارير صحفية أمس.وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن آرسنال فرض سعرًا قدره 35 مليون جنيه إسترليني، للتخلي عن بالوجون، الذي يحظى باهتمام لايبزج.والثمن المرتفع، دفع لايبزج إلى البحث عن بدائل أخرى، بعدما مان مرشخا للحصول على المهاجم الذي سبق له تمثيل منتخب انجلترا تحت 21 سنة.ويحظى بالوجون أيضا باهتمام كريستال بالاس، لكن الأخير قد يبتعد عن الصفقة في حال أصر آرسنال على طلبه.وقدم بالوجون مستويات مميزة مع المنتخب الأميركي في كأس دوري أمم الكونكاكاف، حيث سجل ثنائية في مرمى كندا (2-0)، في مباراة كانت الثانية له فقط مع الفريق.وتألق بالوجون الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع ريمس في الدوري الفرنسي، لكنه سيواجه صعوبة في اقتحام تشكيلة آرسنال في الموسم المقبل، بوجود كل من جابرييل جيسوس وإيدي نكيتياه، في وقت يقترب فيه النادي اللندني من ضم مهاجم تشيلسي كاي هافيرتز.بوليسيتش على رادار ناد فرنسييبدو كريستيان بوليسيتش جاهزًا لمغادرة تشلسي هذا الصيف، وقد يكون في طريقه إلى الدوري الفرنسي، وفقا لما أكدته تقارير صحفية مساء أمس.وكافح بوليسيتش للحصول على وقت في الملعب، منذ انتقاله بقيمة 58 مليون جنيه إسترليني إلى "ستامفورد بريدج" قبل أربع سنوات من بوروسيا دورتموند.وذكرت صحيفة "ليكيب"، أن نادي ليون مهتم بشدة ضم الجناح الدولي الأميركي.تمتلك شركة "إيجل فوتبول هولدنجز" بقيادة رجل الأعمال الأميركي جون تيكستور، أغلب أسهم نادي ليون، إضافة إلى 45 في المائة من الأسهم في كريستال بالاس، ويمكنها محاولة جذب نجم تشلسي إلى الاخير كخيار بديل، وفقًا للصحيفة ذاتها.يبدو أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا يمثل أولوية انتقالية للشركة، لكن ليون هو الوجهة الاكثر احتملال للاعب الأميركي.وجرت المناقشات مع اللاعب، بعد نهاية موسم تشلسي الكارثي، حيث أكدت "ليكيب"، أن بوليسيتش خرج بمشاعر إيجابية من المحادثات.ويريد اللاعب الأميركي البقاء في الدوري الإنجليزي، لكنه يواجه مشكلة احتمال الحاجة إلى خفض راتبه، حيث يكسب حاليا أكثر من 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.رابيو غير مهتم بالعروض السعوديةكشف الفرنسي أدريان رابيو، لاعب وسط يوفنتوس، موقفه من الانتقال واللعب بالدوري السعودي في الموسم المقبل.رابيو ينتهي تعاقده مع نادي يوفنتوس، بنهاية شهر حزيران (يونيو) الحالي، ليصبح لاعبا حرا قادرا على الانتقال لأي ناد يريده هذا الصيف.وبحسب ما ذكرته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن رابيو تلقى بعض من العروض القادمة من أندية السعودية إلا أن النجم الفرنسي غير مهتم بها.وأضافت أن رابيو رد على العروض المقدمة له بالرفض القاطع، موضحة أن يوفنتوس هو العرض الملموس الوحيد أمامه حتى الآن.كانت عدة تقارير قد ربطت رابيو بالانتقال إلى مانشستر يونايتد وبرشلونة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا أنه لا توجد أي تحركات بالوقت الحالي من الثنائي.برشلونة يكشف حيلة توتنهامكشف نادي برشلونة، حيلة توتنهام هوتسبير خلال المفاوضات المشتركة بين الناديين في الميركاتو الصيفي الحالي.ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يتفاوض برشلونة وتوتنهام بشأن صفقة كليمنت لينجليت، مدافع البارسا، الذي خاض الموسم المنقضي معارا إلى السبيرز.وقدم توتنهام عرضا لشراء لينجليت مقابل 5 ملايين يورو، لكن برشلونة رفضه وطلب الحصول على 15 مليونا.وعقب ذلك، أصدر نادي توتنهام بيانا يعلن فيه انتهاء إعارة لينجليت وعودته إلى برشلونة، في إشارة إلى فشل المفاوضات.وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة يدرك أن هذه مجرد حيلة من توتنهام لخفض سعر لينجليت، وأنهم مستمرون في التمسك بالسعر المطلوب وسيخوضون مفاوضات جديدة.وذكرت "سبورت" أن لينجليت خارج حسابات تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، لذا يسعى البارسا لبيعه كي يساعد في حل الأزمة الاقتصادية للنادي الكتالوني.. -(وكالات)