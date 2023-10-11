بريطانيا وإيرلندا تستضيفان "يورو 2028"

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منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، شرف استضافة نسختي كأس أوروبا 2028 و2032 إلى بريطانيا وإيرلندا، وتركيا وإيطاليا، على التوالي.وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان أن "المرشحين المشتركين لاستضافة يورو 2023، قدما 20 ملعبا محتملا لاستضافة البطولة، سيتم اختيار 10 منها، بواقع خمسة في كل دولة، قبل أكتوبر 2026".وعقب رئيس الاتحاد الإيطالي للعبة، جابرييل جرافينا، على قرار يويفا قائلا "إنه تحد طموح"، مبرزا أن الأمر يتعلق بمشاركة "الشغف تجاه رياضة تمثل في بلداننا أكثر من مجرد رياضة. ثم مشاركة التقاليد والثقافات المختلفة للقضاء على التباعد الجسدي بجسر متين من الصداقة".وكان قرار اللجنة التنفيذية متوقعا، حيث كان الملف المشترك لبريطانيا وإيرلندا هو الوحيد المتبقي بعد انسحاب تركيا من السباق لنسخة 2028، وكذلك الأمر بالنسبة للملف المشترك لتركيا وإيطاليا لنسخة 2032.بعد مرور 32 عامًا على استضافة إنجلترا نسخة 1996، وسبع سنوات على استضافتها بعض المباريات في نسخة 2020، ستعود المنافسة القارية إلى الأراضي البريطانية في 2028.أما تركيا فاحتضنت مدينتها إسطنبول نهائي دوري أبطال أوروبا في حزيران (يونيو) الماضي.كانت روسيا قد فاجأت الجميع عندما أعلنت رغبتها في استضافة إحدى النسختين في آذار (مارس) 2022، بعد أيام قليلة من قيامها بغزو أوكرانيا، قبل أن يقوم يويفا باستبعاد أنديتها من مسابقاته وبالتالي رفض تسلم ملف ترشيحها. -(وكالات)يذكر أن ألمانيا تستضيف النسخة المقبلة من البطولة القارية من 14 حزيران (يونيو) إلى 14 تموز (يوليو) المقبلين.-(وكالات)