 
الخميس 27 حزيران 2024
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بزيادة ألفي دولار.. نجوم المنتخب يتسلمون مستحقاتهم

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لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم

تسلم كل لاعب من لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، مبلغ 11 ألف دولار، وهي مكافآت الفوز في منافسات الدور الثاني بتصفيات كأس العالم.

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ووضع اتحاد الكرة هذا المبلغ في رصيد كل لاعب أول من أمس، حيث تضمن هذا المبلغ ألفي دولار زيادة على قيمة المكافأة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية، وذلك تقديرا لجهود اللاعبين.


ووفق اللائحة الداخلية، فإن ما تبقى للاعبين من مباريات باكستان وطاجكيستان والسعودية 9 آلاف دولار، ولكن الاتحاد رفع المكافأة إلى 11 ألف دولار، خاصة وأن لاعبين تمنوا في وقت سابق على الاتحاد رفع قيمة المكافأة، خاصة بعد الفوز على طاجيكستان والسعودية في آخر مباراتين بالدور الثاني.

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