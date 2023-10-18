الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بسبب دعمه لغزة.. مطالبات حكومية فرنسية بسحب الجنسية من بنزيما

"صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذه القصف الظالم"، يقول بنزيما
"صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذه القصف الظالم"، يقول بنزيما
اتهم وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانين، النجم الفرنسي كريم بنزيما بالارتباط بجماعة الإخوان لترتفع مطالب في الحكومة الفرنسية بسحب الجنسية من أفضل لاعب في العالم 2022.اضافة اعلان

وقال دارمانين: "نعلم جميعا عن علاقات السيد كريم بنزيمة سيئة السمعة مع جماعة الإخوان".

وهاجم دارمانين النجم الفرنسي، خلال ظهوره ضيفا على برنامج "L'heure des Pros" في محطة CNews، حيث أشار إلى ارتباط بنزيمة بجماعة الإخوان .

وقال دارمانين: "منذ عدة أسابيع، كنت مهتما بشكل خاص بقضية السيد بنزيما ونعلم جميعا بعلاقته مع الإخوان".

ومن جهتها، طلبت السيناتور الفرنسية فاليري بوير، تجريد كريم بنزيما من جائزة الكرة الذهبية والجنسية الفرنسية، إذا تم التحقق من ادعاءات وزير الداخلية دارمانين بشأن وجود "علاقات بين بنزيمة وجماعة الإخوان".

جاء ذلك في بيان نشرته على حسابها الرسمي بمنصة "إكس".




وتأتي حملة الهجوم الفرنسية على بنزيما، بعد أيام قليلة من إعلان النجم الفرنسي دعمه للقطاع.

وأظهر بنزيما تعاطفا مع سكان القطاع، في تغريدة على موقع "إكس"، لاقت تفاعلا هائلا من متابعيه.

وكان بنزيما كتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي (صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذه القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال). -وكالات

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