السبت 27 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بشكل نهائي.. حسم مصير أردا غولر مع ريال مدريد

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مهاجم ريال مدريد التركي أردا غولر

حسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، مصير مهاجمه التركي أردا غولر عقب مباراة افتتاح الجولة 33 من الدوري الإسباني، والتي حقق فيها الفريق الملكي انتصاره السادس والعشرين في الدوري لهذا الموسم.

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وقاد أردا غولر ريال مدريد لتحقيق فوز خطا به خطوة جديدة نحو إحراز اللقب، وذلك بفضل هدف غولر، في سان سيباستيان، ليحصل اللاعب على فرصة المشاركة أساسيا بعد أن أثار كثيرا من الجدل حول مستقبله في سان تياغو بيرنابيو.


وإثر نهاية المباراة تحدث المدرب الإيطالي عن لاعبه، قائلا إنه من أحسن العناصر في ريال مدريد، وأنه "لاعب مهم للغاية، ويحتاجه الفريق كثيرا لا فقط خلال الموسم الجاري وإنما أيضا في المواسم المقبلة."

 

وأكد كارلو أنشيلوتي بقاء أردا غولر بصفة رسمية في النادي خلال الموسم المقبل، وأوضح أنه (غولر) لاعب مهم للغاية بالنسبة لمستقبل الفريق الملكي ولن يغادر الفريق.


ووضع أنشيلوتي حدا للجدل الدائر حول إمكانية مغادرة لاعب الوسط الهجومي القادم من فينربشخة التركي في الصيف الماضي.


وبفوزه على سوسيداد رفع ريال مدريد رصيده إلى 84 نقطة متقدما بفارق 14 نقطة على برشلونة صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراة واحدة أقل من الريال.

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