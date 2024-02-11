بعد احتفاله بهدف ضربة الجزاء.. ماذا كان يقصد اللاعب أكرم عفيف بحرف الـ(s)؟

سجل أكرم عفيف لاعب منتخب قطر هدف التقدم في مرمى الأردن بالدقيقة 22، في مباراة نهائي كأس آسيا.



وبعد تسجيل هدف التقدم، احتفل أكرم عفيف بطريقة خاصة، حيث أمسك في يده كارت عليه صورته ثم أصبح عليه حرف "S" بخدعة بصرية.



وبمطالعة حسابه الرسمي عبر منصة "إنستجرام"، وضع اللاعب حرف الـS في النبذة التعريفية "بايو" وبجانبه رمز تعبيري "خاتم زواج".

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ويفضل أكرم عفيف إبقاء حياته الشخصية بعيدة عن الأضواء.

كما قال عفيف خلال المؤتمر الصحفي: "الاحتفال من أجل زوجتي التي تحمل الجنسية الكويتية وكانت تشاهد أول مباراة لي هنا، وحرف S هو الأول من اسمها".





الجدير بالذكر أعلن اللاعب أكرم عفيف عن عقد قرانه في 29 ديسمبر 2022 على فتاة كان قد صرح من قبل أنه وقع في حبها منذ الصغر.





