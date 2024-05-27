بعد اقتراب رحيله عن مانشستر سيتي.. 4 أسماء مرشحة لخلافة غوارديولا

قالت تقارير إخبارية بريطانية إن الإسباني بيب غوراديولا، المدرب الأسطورة لمانشستر سيتي الإنجليزي، من المرجح أن يغادر النادي في نهاية موسم 2024 ـ 2025 رغم رغبة النادي في بقائه لمواسم أخرى بعد نهاية عقده في الـ30 من يونيو 2025.

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وقاد المدرب، البالغ من العمر 53 عامًا، السيتي خلال الموسم الحالي لإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة تواليًا والسادسة منذ توليه الإشراف على النادي، قبل أن يخسر السبت لقب كأس الاتحاد لفائدة غريمه المتعثر في الدوري مانشستر يونايتد (0 ـ 2).



وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن هناك 4 أسماء مرشحة لخلافة المدرب الأكثر تتويجًا بالألقاب في السنوات العشر الأخيرة على مستوى العالم، بعد أن أصبح رحيلة عن ملعب الاتحاد مسألة وقت لا أكثر.



ويتعلق الأمر بحسب الصحيفة البريطانية بكل من نيغلسمان مدرب منتخب ألمانيا، وميشيل مدرب جيرونا الإسباني وتشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني فضلا عن روبيرتو دي زيربي.

وقالت المصادر ذاتها، إن مخطط مانشستر سيتي للبحث عن خليفة لغوارديولا سيبدأ بمواطنه ميشيل الذي قاد نادي جيرونا لإحراز المركز الثالث في مسابقة الليغا 2023 ـ 2024 وأهله لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى بتاريخه حيث سيكون المرشح المحتمل الأقرب بعد تألقه في الدوري الإسباني.



وبجانب، ميشيل، سيكون الألماني يوليان نيغلسمان واحدًا ممن يهتم مانشستر سيتي بهم رغم أن المدرب الشاب لديه عقد مع منتخب ألمانيا حتى عام 2026، كما يوجد إسباني ثان في مخطط السيتي وهو تشابي ألونسو الذي يحظى بتقدير كبير خصوصًا بعد قيادته ليفركوزن لإحراز الثنائي في ألماني للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وأشارت ديلي ميل إلى أن الإيطالي روبرتو دي زيربي، مدرب برايتون الإنجليزي سيكون واحدًا من المرشحين لتدريب السيتي رغم ارتباط إسمه بشدة بتشيلسي.

ومن المتوقع أن ينهي بيب غوارديولا فترة هيمنة غير مسبوقة لمانشستر سيتي على الدوري الإنجليزي في الصيف المقبل، بعد ما يقارب 9 سنوات عن توليه تدريب الفريق، أحرز خلالها 15 لقبا من بينها خماسية تاريخية في 2023، وهي الدوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.