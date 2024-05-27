 
الإثنين 27 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد اقتراب رحيله عن مانشستر سيتي.. 4 أسماء مرشحة لخلافة غوارديولا

بيب غوارديولا
بيب غوارديولا

قالت تقارير إخبارية بريطانية إن الإسباني بيب غوراديولا، المدرب الأسطورة لمانشستر سيتي الإنجليزي، من المرجح أن يغادر النادي في نهاية موسم 2024 ـ 2025 رغم رغبة النادي في بقائه لمواسم أخرى بعد نهاية عقده في الـ30 من يونيو 2025.

اضافة اعلان


وقاد المدرب، البالغ من العمر 53 عامًا، السيتي خلال الموسم الحالي لإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة تواليًا والسادسة منذ توليه الإشراف على النادي، قبل أن يخسر السبت لقب كأس الاتحاد لفائدة غريمه المتعثر في الدوري مانشستر يونايتد (0 ـ 2).


وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن هناك 4 أسماء مرشحة لخلافة المدرب الأكثر تتويجًا بالألقاب في السنوات العشر الأخيرة على مستوى العالم، بعد أن أصبح رحيلة عن ملعب الاتحاد مسألة وقت لا أكثر.


ويتعلق الأمر بحسب الصحيفة البريطانية بكل من نيغلسمان مدرب منتخب ألمانيا، وميشيل مدرب جيرونا الإسباني وتشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني فضلا عن روبيرتو دي زيربي.

 

وقالت المصادر ذاتها، إن مخطط مانشستر سيتي للبحث عن خليفة لغوارديولا سيبدأ بمواطنه ميشيل الذي قاد نادي جيرونا لإحراز المركز الثالث في مسابقة الليغا 2023 ـ 2024 وأهله لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى بتاريخه حيث سيكون المرشح المحتمل الأقرب بعد تألقه في الدوري الإسباني.


وبجانب، ميشيل، سيكون الألماني يوليان نيغلسمان واحدًا ممن يهتم مانشستر سيتي بهم رغم أن المدرب الشاب لديه عقد مع منتخب ألمانيا حتى عام 2026، كما يوجد إسباني ثان في مخطط السيتي وهو تشابي ألونسو الذي يحظى بتقدير كبير خصوصًا بعد قيادته ليفركوزن لإحراز الثنائي في ألماني للمرة الأولى في تاريخ النادي.
وأشارت ديلي ميل إلى أن الإيطالي روبرتو دي زيربي، مدرب برايتون الإنجليزي سيكون واحدًا من المرشحين لتدريب السيتي رغم ارتباط إسمه بشدة بتشيلسي.
ومن المتوقع أن ينهي بيب غوارديولا فترة هيمنة غير مسبوقة لمانشستر سيتي على الدوري الإنجليزي في الصيف المقبل، بعد ما يقارب 9 سنوات عن توليه تدريب الفريق، أحرز خلالها 15 لقبا من بينها خماسية تاريخية في 2023، وهي الدوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​

سرّ إصرار رونالدو على المشاركة في مباراة الاتحاد

منذ1 ساعة
كريستيانو رونالدو

ما حقيقة اعتناق عم كريستيانو رونالدو الإسلام؟ (فيديو)

26 أيار 2024
ششش

بعد اهتمام الاتحاد والنصر.. نجم مانشستر يونايتد يعلن موقفه من الرحيل

26 أيار 2024
ضصض

اصابة اندريك مهاجم بالميراس يثير قلق ريال مدريد (فيديو)

16 أيار 2024
اقرأ أيضا
443821741_460442336528330_7565965422718996677_n

رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ الحسين اربد بفوزه بلقب دوري المحترفين

منذ 39 دقيقة
من

مثيرات للجدل.. 6 جميلات يحكمن ريال مدريد الموسم المقبل

منذ 58 دقيقة
النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​

سرّ إصرار رونالدو على المشاركة في مباراة الاتحاد

منذ1 ساعة
كريستيانو رونالدو

ما حقيقة اعتناق عم كريستيانو رونالدو الإسلام؟ (فيديو)

26 أيار 2024
ششش

بعد اهتمام الاتحاد والنصر.. نجم مانشستر يونايتد يعلن موقفه من الرحيل

26 أيار 2024
مبابي

حفل أسطوري.. تفاصيل حفل تقديم كيليان مبابي لاعبا لريال مدريد

26 أيار 2024
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الأردن والتحديات والمستقبل.. هكذا تكلم الأمير

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

"الأردن وجد ليبقى" في كلام الأمير

ماهر أبو طير |اليوم

بين انتخابات الطلبة والانتخابات النيابية

جهاد المنسي |اليوم

لا تمت مرة أخرى يا زياد

نادر رنتيسي |اليوم

الاستقلال والاستقرار

يعقوب ناصر الدين |اليوم

هيمنة الصين الاقتصادية

رعد التل |اليوم

دوري صعب والقادم أصعب

خالد خطاطبة |اليوم

الفكرة المرعبة عن الإنسان الأخير

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
"إسرائيل تقتل الأطفال بقنابل أميركية.. أوقفوا الإبادة الجماعية" - (المصدر)

‏إسرائيل تنحدر إلى البربرية‏

ترجمات | منذ20 ساعة
مخيم للطلاب المناصرين للفلسطينيين في جامعة أميركية - (المصدر)

غزة والعصيان في الجامعات الأميركية

ترجمات | منذ20 ساعة
سفينة شحن تعبر قناة بنما، أيار (مايو) 2024 - (المصدر)

البنى التحتية تعيد صياغة المشهد الجيوسياسي

ترجمات |25 أيار 2024
موقع بناء محطة تشانغجيانغ للطاقة النووية، مقاطعة هاينان الصينية، 28 حزيران (يونيو) 2023 - (أرشيفية)

الدوافع الحقيقية وراء التوسع النووي الصيني

ترجمات |24 أيار 2024
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات |22 أيار 2024
متظاهرون في برلين يحملون يافطة تقول: معاداة الصهيوني لا تساوي معاهدة السامية - (أرشيفية)

‏إسرائيل كدولة قومية يهودية ومعاداة السامية‏

ترجمات |21 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj

عطلة

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

1946 23 أيار 2024

357d9064-45d5-48e2-a175-11ae3be899c4 (1)

يعشقون الأرض أكثر 22 أيار 2024

hajjaj
 