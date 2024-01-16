"بعد الاستبعاد المفاجىء".. حارس مرمى السعودية يرد على مدرب المنتخب

أكد حارس مرمى النصر، نواف العقيدي، أن تصريحات المدرب الإيطالي، روبرتو مانشيني، بشأن عدم مشاركته مع المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا "غير صحيحة".

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وأجاب مانشيني على سؤال خلال مؤتمر صحفي عقد، الاثنين، عن سبب غياب الحارس السعودي، وقال: "العقيدي ذهب لمدرب الحراس قبل 3 أيام، وقال إنه لو لم يلعب أساسيا فلا يريد البقاء في المعسكر"، وفقا لما نقله موقع "كورة".

قرأت تصريحات مدرب منتخبنا السعودي السيد مانشيني وبصفتنا وكلاء الحارس نواف العقيدي

فإننا و قبل كل شيء نتمنى التوفيق لمنتخبنا السعودي في مشواره في البطولة والذي سيبدأ غداً بإذن الله. فالمنتخب يستحق من الجميع الدعم والمؤازرة في هذا الوقت المهم. لم أتمنى أن يتم وضعي في هذا الموقف الصعب حيث أصبحت ملزم بالدفاع عن نفسي أو تغليب المصلحة العامة لمنتخبنا و لهذا أود توضيح أمر مهم وقبل كل شي ليعلم الجميع أن أي لاعب في العالم يتشرف بأن يمثل منتخب بلاده فمابالك بمن يكون له ذلك بمثابة الحلم الذي يسعى لتحقيقه وأنا رهن إشارة المنتخب… — NAWAF ALAQIDI (@NAlaqidi) January 15, 2024



وأما عن تصريحات المدرب فإننا نؤكد… — جراح الظفيري🇸🇦 (@drjaara7) January 15, 2024



وقال العقيدي في منشور على أكس، الاثنين، "لم أتمنى أن يتم وضعي في هذا الموقف الصعب حيث أصبحت ملزم بالدفاع عن نفسي أو تغليب المصلحة العامة لمنتخبنا".



وأضاف "أود توضيح أمر مهم وقبل كل شي ليعلم الجميع أن أي لاعب في العالم يتشرف بأن يمثل منتخب بلاده، فما بالك بمن يكون له ذلك بمثابة الحلم الذي يسعى لتحقيقه، وأنا رهن إشارة المنتخب السعودي وسأظل كذلك مهما حدث".



وشدد على أن المعلومات التي ذكرها مانشيني "غير صحيحة"، مشيرا إلى أن المدرب لم يتحدث معه من بعد مباراة لبنان الودية.



وتابع "لأنني لاعب سعودي وتهمني مصلحة منتخب بلادي الذي لديه مباراة مهمة غدا (الثلاثاء) فإنني سأتحدث بالتفاصيل بعد نهاية مشاركتنا الآسيوية التي أتمنى أن تنتهي بتحقيق لقب غاب عنا طويلا".

من جهته قام، جراح الظفيري، وكيل أعمال العقيدي، بالرد على تصريحات مانشيني.

وقال الظفيري في منشور على أكس، الاثنين، "قرأت تصريحات مدرب منتخبنا السعودي (...) ونحترم قرارات مانشيني الفنية، ولكن تصريحاته التي خرجت للإعلام لم تكن روايتها مكتملة وفيها حلقة مفقودة. وسيتم إيضاح ذلك في بيان رسمي لاحقا".



وقبل أيام قام مانشيني "بخطوة مفاجئة باستبعاد حارس مرمى النصر نواف العقيدي من التشكيلة الرسمية المشاركة في نهائيات كأس آسيا المقامة حاليا في قطر"، وفقا لفرانس برس.



وقرر مانشيني أيضا استبعاد لاعبين آخرين هما، أيمن يحيى، وعباس حسن، واستبدل اللاعبين الثلاثة بضم، محمد البريك، وطلال حاجي، ومحمد اليامي، بحسب الوكالة.



كما سمح مانشيني للاعب، ريان حامد، بمغادرة معسكر الأخضر والانضمام مجددا في معسكر المنتخب تحت 23 عاما.



ويستعد الأخضر لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس أمم آسيا 2023، وذلك عندما يواجه منتخب عمان، الثلاثاء.



واختلفت أسباب استبعاد ثلاثي الأخضر، حيث جاء استبعاد، نواف العقيدي، من صفوف الأخضر بمثابة المفاجأة للوسط الرياضي السعودي، بسبب اعتماد مانشيني عليه بصفة أساسية خلال فترة المعسكر الماضية وكان الحارس الأساسي خلال المباريات الودية في المعسكر، وفقا لفرانس برس.



واستبعاد العقيدي واستبداله بالحارس، محمد الربيعي، كان بمثابة المفاجأة، خاصة وأن الحارس الأساسي للأخضر، محمد العويس، سيغيب بسبب الإصابة.



ويشارك العقيدي بشكل أساسي مع النصر ويقدم مستويات مميزة خلال النصف الأول من الموسم، نقلا عن الحرة.

