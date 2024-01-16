الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"بعد الاستبعاد المفاجىء".. حارس مرمى السعودية يرد على مدرب المنتخب

نواف-العقيدي-3-scaled
نواف العقيدي حارس مرمى النصر

أكد حارس مرمى النصر، نواف العقيدي، أن تصريحات المدرب الإيطالي، روبرتو مانشيني، بشأن عدم مشاركته مع المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا "غير صحيحة".

اضافة اعلان


وأجاب مانشيني على سؤال خلال مؤتمر صحفي عقد، الاثنين، عن سبب غياب الحارس السعودي، وقال: "العقيدي ذهب لمدرب الحراس قبل 3 أيام، وقال إنه لو لم يلعب أساسيا فلا يريد البقاء في المعسكر"، وفقا لما نقله موقع "كورة".

 


وقال العقيدي في منشور على أكس، الاثنين، "لم أتمنى أن يتم وضعي في هذا الموقف الصعب حيث أصبحت ملزم بالدفاع عن نفسي أو تغليب المصلحة العامة لمنتخبنا".


وأضاف "أود توضيح أمر مهم وقبل كل شي ليعلم الجميع أن أي لاعب في العالم يتشرف بأن يمثل منتخب بلاده، فما بالك بمن يكون له ذلك بمثابة الحلم الذي يسعى لتحقيقه، وأنا رهن إشارة المنتخب السعودي وسأظل كذلك مهما حدث".


وشدد على أن المعلومات التي ذكرها مانشيني "غير صحيحة"، مشيرا إلى أن المدرب لم يتحدث معه من بعد مباراة لبنان الودية.


وتابع "لأنني لاعب سعودي وتهمني مصلحة منتخب بلادي الذي لديه مباراة مهمة غدا (الثلاثاء) فإنني سأتحدث بالتفاصيل بعد نهاية مشاركتنا الآسيوية التي أتمنى أن تنتهي بتحقيق لقب غاب عنا طويلا".
من جهته قام، جراح الظفيري، وكيل أعمال العقيدي، بالرد على تصريحات مانشيني.
وقال الظفيري في منشور على أكس، الاثنين، "قرأت تصريحات مدرب منتخبنا السعودي (...) ونحترم قرارات مانشيني الفنية، ولكن تصريحاته التي خرجت للإعلام لم تكن روايتها مكتملة وفيها حلقة مفقودة. وسيتم إيضاح ذلك في بيان رسمي لاحقا".

وقبل أيام قام مانشيني "بخطوة مفاجئة باستبعاد حارس مرمى النصر نواف العقيدي من التشكيلة الرسمية المشاركة في نهائيات كأس آسيا المقامة حاليا في قطر"، وفقا لفرانس برس.


وقرر مانشيني أيضا استبعاد لاعبين آخرين هما، أيمن يحيى، وعباس حسن، واستبدل اللاعبين الثلاثة بضم، محمد البريك، وطلال حاجي، ومحمد اليامي، بحسب الوكالة.


كما سمح مانشيني للاعب، ريان حامد، بمغادرة معسكر الأخضر والانضمام مجددا في معسكر المنتخب تحت 23 عاما.


ويستعد الأخضر لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس أمم آسيا 2023، وذلك عندما يواجه منتخب عمان، الثلاثاء.


واختلفت أسباب استبعاد ثلاثي الأخضر، حيث جاء استبعاد، نواف العقيدي، من صفوف الأخضر بمثابة المفاجأة للوسط الرياضي السعودي، بسبب اعتماد مانشيني عليه بصفة أساسية خلال فترة المعسكر الماضية وكان الحارس الأساسي خلال المباريات الودية في المعسكر، وفقا لفرانس برس.


واستبعاد العقيدي واستبداله بالحارس، محمد الربيعي، كان بمثابة المفاجأة، خاصة وأن الحارس الأساسي للأخضر، محمد العويس، سيغيب بسبب الإصابة.


ويشارك العقيدي بشكل أساسي مع النصر ويقدم مستويات مميزة خلال النصف الأول من الموسم، نقلا عن الحرة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
303557

نيمار يبدأ المرحلة الثانية من برنامجه التاهيلي

10 كانون الثاني 2024
كيليان مبابي

مبابي يحدد موعدا لحسم مستقبله

06 كانون الثاني 2024
غف6

بعد الخماسية ..تصرف مفاجئ من نجمي اتحاد جدة تجاه رونالدو (فيديو)

27 كانون الأول 2023
thumbs_b_c_508cbc32273a534ddbe06c090262187f

رونالدو يفعلها بعمر ال39 ويهزم نجوم المستقبل في 2023

27 كانون الأول 2023
اقرأ أيضا
imago1025082754h

ميسي "الأفضل".. جائزة دولية جديدة تضاف لجعبته

منذ1 ساعة
لاعبو ريال مدريد على منصة التتويج بعد الفوز بلقب كأس السوبر الإسباني -(من المصدر)

ريال مدريد يحتفل برباعيته أمام برشلونة في ليلة تألق "فيني"

منذ17 ساعة
اللاعب الصهيوني ساجيف جيهزقيل

بعد احتفاله بدعم إسرائيل.. لاعب نادي أنطاليا: “نادم وأعتذر للشعب التركي”

منذ21 ساعة
اللاعب الصهيوني ساجيف جيهزقيل

لهذه الأسباب.. احتجاز لاعب "إسرائيلي" بالدوري التركي وناديه يعلن فسخ عقده

15 كانون الثاني 2024
نجم المنتخب الياباني تاكومي مينامينو يحتفل بهدف له في مرمى فيتنام أمس -(من المصدر)

اليابان تفتتح رصيد انتصاراتها أمام فيتنام.. والعراق يسعى لتجاوز إندونيسيا

14 كانون الثاني 2024
192-231922-f4ubsbwxyael6wo_700x400

بنزيما يفقد شارة القيادة بعد تغيبه عن تدريبات فريقه

14 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

نجاة مؤقتة

ماهر أبو طير |اليوم

حرب واحدة في ساحات مختلفة

محمود الخطاطبة |اليوم

مجزرة غزة في الأمس تتكرر اليوم

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

فجوة بين التخطيط والتنفيذ

سلامة الدرعاوي |اليوم

الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

سكون داخلي غير مبرر

سميح المعايطة |اليوم

أميركا غارقة هنا

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية يطالبون بوقف تمويل إسرائيل - (أرشيفية)

ما النصر في غزة؟‏

ترجمات | منذ16 ساعة
غيرت فيلدرز حقق فوزاً غير متوقع في هولندا بعد حملته على "تسونامي اللجوء" - (المصدر)

كان على "أوروبا الجديدة" توقع قدوم اليمين المتطرف

ترجمات | منذ16 ساعة
بنيامين نتنياهو، في الوسط، مع عسكريين في شمال قطاع غزة، 25 كانون الأول (ديسمبر) – (من المصدر)

حديث إسرائيل عن توسيع الحرب إلى لبنان يثير قلق أميركا

ترجمات |14 كانون الثاني 2024
أجهزة طرد مركزي في مرفق نووي إيراني - (أرشيفية)

إيران تسرع مساعيها لصنع القنبلة النووية

ترجمات |14 كانون الثاني 2024
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

قضية جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية‏

ترجمات |13 كانون الثاني 2024
003

تداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي (2-1)

ترجمات |12 كانون الثاني 2024
 