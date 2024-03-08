السبت 09 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد تغلبه على الزمالك.. الأهلي بطلاً لكأس مصر

بعد تغلبه على الزمالك.. الأهلي بطلاً لكأس مصر
بعد تغلبه على الزمالك.. الأهلي بطلاً لكأس مصر

تُوج النادي الأهلي بلقب كأس مصر لموسم 2023/2022، بعد فوزه على نظيره الزمالك بهدفين نظيفين، في المباراة النهائية التي أقيمت خارج مصر للمرة الأولى في تاريخ البطولة، على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

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وأحرز الهدف الأول إمام عاشور في الدقيقة 86 من عمر المباراة، في المواجهة الأولى له مع فريقه السابق الزمالك، فيما أحرز محمد مجدي قفشة الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.


تُوج النادي الأهلي بلقب كأس مصر لموسم 2023/2022، بعد فوزه على نظيره الزمالك بهدفين نظيفين، في المباراة النهائية التي أقيمت خارج مصر للمرة الأولى في تاريخ البطولة، على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

وأحرز الهدف الأول إمام عاشور في الدقيقة 86 من عمر المباراة، في المواجهة الأولى له مع فريقه السابق الزمالك، فيما أحرز محمد مجدي قفشة الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.
ويُعد هذا اللقب هو الـ 39 للنادي الأهلي، على مر التاريخ، ليواصل انفراده بالرقم القياسي بكونه أكثر نادٍ تتويجاً بالمسابقة، ثمّ نادي الزمالك بـ28 مرة.

وفاز الأهلي باللقاء رغم الغيابات المؤثرة بين لاعبيه، أبرزها قائده وحارسه محمد الشناوي المصاب في الكتف، والمدافع ياسر إبراهيم المصاب بتمزّق في العضلة الخلفية لفخذه، والمالي أليو ديانغ عقب جراحة في الركبة، وأيضاً المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي المصاب بشدّ في العضلة الخلفية.

يذكر أنه في آخر 5 مواجهات بين الفريقين بمختلف المسابقات، تصب الأفضلية في صالح فريق «المارد الأحمر»، إذ حقق الفوز في 4 مباريات ووقع التعادل في مباراة واحدة.

وكان الأهلي قد تأهل لنهائي كأس مصر بعد فوزه على إنبي بثلاثية دون رد في نصف النهائي، فيما تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعد فوزه على بيراميدز بثلاثية دون رد في نصف النهائي.-(وكالات)

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