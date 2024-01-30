الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
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بعد خروجه من كأس آسيا.. جماهير "العنابي" تحيي ”الفدائي” (فيديو)

نهاية مشوار منتخب فلسطين في كأس آسيا بتحية قطرية (رويترز)
نهاية مشوار منتخب فلسطين في كأس آسيا بتحية قطرية (رويترز)

حرصت جماهير منتخب قطر على تحية لاعبي منتخب فلسطين والهتاف لهم بحرارة، عقب انتهاء مباراة البلدين في دور الـ16 لبطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقامة في الدوحة.

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 نهاية مشوار منتخب فلسطين في كأس آسيا

وحسم "العنابي" القطري المباراة بفوزه على نظيره "الفدائي" 2-1 في المباراة التي أقيمت الإثنين 29 يناير/كانون الثاني 2024، على استاد البيت، ليواصل رحلة الدفاع عن اللقب الذي حصده في النسخة الماضية.

وتحت أنظار ما يقرب من 64 ألف مشجع، افتتح عدي الدباغ التسجيل لمنتخب فلسطين في الدقيقة الـ37 بعدما استغل خطأ بسام الراوي في التمرير، لينطلق بالكرة نحو منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة منخفضة سكنت الزاوية اليسرى لمرمى قطر.

 

وأدرك القائد حسن الهيدوس التعادل لقطر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعد ركلة ركنية نفذها أكرم عفيف بتمريرة عرضية منخفضة وصلت إلى مهاجم السد الذي أطلق تسديدة ارتطمت بالدفاع وسكنت الشباك.

 


وبعد أربع دقائق من انطلاق الشوط الثاني قلب عفيف الطاولة بتسجيل الهدف الثاني لقطر من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر تدخل من محمد صالح، مدافع فلسطين، على المعز علي.


جماهير قطر تحيي لاعبي فلسطين

ونشر الاتحاد القطري لكرة القدم على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مقطع فيديو لتحية جماهيره للاعبي المنتخب الفلسطيني عقب نهاية المباراة، والشد من أزرهم بعد خروجهم من البطولة.


وردد مشجعو "العنابي" هتاف "أوه فلسطين" و"بالروح والدم نفديك يا فلسطين"، رافعين أعلام قطر وفلسطين، فيما اتجه لاعبو المنتخب الفلسطيني نحو المشجعين وبادلوهم التحية.

وحظي منتخب فلسطين بدعم كبير من الجماهير القطرية والعربية الموجودة بالدوحة، خلال مشواره في البطولة، حيث تقام المباريات بالتزامن مع الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.


وحقق "الفدائي" تأهلاً تاريخياً للدور الثاني بكأس آسيا في مشاركته الثالثة بعدما فاز على هونغ كونغ برباعية نظيفة وتعادل مع الإمارات 1-1 بعد الخسارة في الجولة الافتتاحية أمام إيران 1-4، ليتأهل كأحد أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في البطولة. -عربي بوست

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