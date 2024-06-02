بعد فوزه ببطولة الوزن الخفيف UFC.. ماخاشيف يصلي على علم فلسطين (فيديو)

حافظ إسلام ماخاشيف على لقب بطل الوزن الخفيف في بطولة UFC 302 بعد فوزه في الجولة الخامسة عبر الإخضاع على داستن بويرير. يعد هذا الفوز الثالث على التوالي لماخاشيف في دفاعه عن اللقب، مما يعزز مكانته كواحد من أفضل المصارعين في الوزن الخفيف.

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بهذا الفوز، يقترب ماخاشيف من تحقيق إنجاز تاريخي في فئة الوزن الخفيف، حيث لم يتمكن أحد من الدفاع عن اللقب أربع مرات متتالية من قبل.

وبنهاية القتال، ظهر ماخاشيف وهو يصلي على علم فلسطين، بطريقة منه للتضامن مع غزة.

بطل الوزن الخفيف ببطولة UFC 302، إسلام ماخاشيف، يتضامن مع غزة ويصلي على علم فلسطين في نهاية النزال#الغد pic.twitter.com/VUpgWxPFXg — جريدة الغد (@AlghadNews) June 2, 2024

من هو إسلام رمضانوفيتش

إسلام رمضانوفيتش ماخاشيف من مواليد 27 سبتمبر 1991) هو مقاتل فنون قتالية مختلطة روسي ومنافس سابق في السامبو. يُنافس حاليًا في قسم الوزن الخفيف في يو إف سي،[8] حيث هو بطل يو إف سي للوزن الخفيف الحالي.

كان ماخاشيف بطل العالم في السامبو القتالية بوزن 74 كيلوجرامًا في عام 2016.

اعتبارًا من 7 نوفمبر 2023، يحتل المرتبة الأولى في تصنيف يو إف سي لأفضل المقاتلين في جميع الأوزان.





حياته المبكرة



وُلد ماخاشيف، وهو من عرقية لاك، في محج قلعة ونشأ في قرية بورشي النائية (التي كانت آنذاك جزءًا من داغستان السوفيتية، وهي الآن جزء من جمهورية داغستان الروسية)، حيث تدرب ونافس في قتال السامبو.



في بطولة قتال السامبو للعالم في 2016، فاز بالميدالية الذهبية، وفي المباراة النهائية فاز بنتيجة 7–0 على البلغاري فالنتين بينيشيف.