الإثنين 16 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد ما خسر أكثر من مليون متابع بسبب "صمته".. محمد صلاح يتبرع لأهل غزة

اللاعب المصري العالمي محمد صلاح
اللاعب المصري العالمي محمد صلاح
أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري تبرّع محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنكليزي، لتوفير مساعدات للشعب الفلسطيني في غزة.
اضافة اعلان
جاء ذلك بحسب تصريحات إعلامية لرامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، الجمعية المعنية حالياً بتلقي المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة.

وجاء الموقف غير المعلن من صلاح حتى صباح الإثنين، بعد أيام من موجة ضغط على صلاح لإبداء موقفه من الأحداث في غزة، مثل لاعبين غيره، في مقدمتهم مواطنه محمد النني، والجزائري رياض محرز، والفرنسي- الجزائري كريم بنزيما.

وقال الناظر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه “الحكاية” بقناة “إم بي سي مصر”، مساء الأحد: “تبرعَ محمد صلاح للشعب الفلسطيني”.

وأضاف: “هذا ليس غريباً على محمد صلاح، وليست هذه أول مرة يفعلها، سواء داخل وخارج مصر”، مؤكداً تواصل رامي عباس، مدير أعمال صلاح مع الجمعية، وإتمام التبرع”، دون توضيح مقداره.

وأوضح الناظر، في تصريحات لصحيفة “اليوم السابع” المحلية، أن عدم الكشف عن قيمة ما تبرع به محمد صلاح للهلال الأحمر جاء بناءً على رغبة اللاعب.

ولليوم العاشر، تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق، ما أسفر عن استشهاد 2750 شخصاً، وإصابة 9700 آخرين، ونزوح جماعي، فضلاً عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن القطاع، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
نجم ليفربول المصري محمد صلاح

مدير الدوري السعودي: صلاح مرحب به في اي وقت دون اي ضغوطات

11 تشرين الأول 2023
20231010121213856QJ-780x470

انسحاب المنتخب الفلسطيني من بطولة ودية في ماليزيا

10 تشرين الأول 2023
F72WtPaXoAEDB2Q

التضامن مع الشعب الفلسطيني يجتاح عالم كرة القدم

09 تشرين الأول 2023
محمد صلاح

محمد صلاح: بات من الصعب البقاء في ليفربول

01 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
large

نيمار وفينيسيوس وزميلهم في فضيحة مدوية!!!

14 تشرين الأول 2023
غوارديلا

ابنة غوارديولا تجسد تعاطفها مع الفلسطينيين

14 تشرين الأول 2023
الأرجنتيني ليونيل ميسي في تدريبات المنتخب الأرجنتيني - (من المصدر)

الأرجنتين والبرازيل يتأهبان لجولة مثالية

12 تشرين الأول 2023
جانب من تدريبات المنتخب الفرنسي لكرة القدم - (من المصدر)

فرنسا والبرتغال تقتربان من حسم التأهل.. وقمة بين النمسا وبلجيكا

12 تشرين الأول 2023
من إعلان المملكة العربية السعودية إعلان الترشح لاستضافة كأس العالم - (من المصدر)

إندونيسيا وأستراليا تنافسان السعودية على استضافة مونديال 2034

12 تشرين الأول 2023
WhatsApp Image 2023-10-12 at 1.46.32 PM

اتفاقية تعاون بين اتحاد الكرة مع "كباتن"

12 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

تغير وجه المنطقة.. حرب شاملة أم سلام شامل؟

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

هل ستمتد الحرب إلى دول ثانية؟

ماهر أبو طير |اليوم

الغرب وغزة... جذور الفكر العنصري

موفق ملكاوي |اليوم

مرآة غزة تعري العالم

جهاد المنسي |اليوم

الاحتلال يعطل مسارات التنمية الفلسطينية والإقليمية

أحمد عوض |اليوم

العودة إلى العنوان

يعقوب ناصر الدين |اليوم
ترجمات
الرئيس المصري أنور السادات مع وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنغر في القاهرة، 1973 - (أرشيفية)

كيف وضعت "حرب أكتوبر" 1973 العالم على شفير الهاوية النووية

ترجمات |13 تشرين الأول 2023
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات |11 تشرين الأول 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
 