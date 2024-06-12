 
الأربعاء 12 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بـ100 مليون يورو.. عرض سعودي لضم نجم مدريد روديغر

أنطونيو روديغر
أنطونيو روديغر

كشفت تقارير إعلامية أن فريق النصر السعودي يجهز عرضا بقيمة 100 مليون يورو، لضم نجم دفاع ريال مدريد الإسباني أنطونيو روديغر خلال الصيف.

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 وكان اللاعب البالغ من العمر 31 عاما بمثابة صخرة في دفاع ريال مدريد هذا الموسم، وكان لاعب الوسط فيدي فالفيردي الوحيد الذي لعب دقائق أكثر منه.


ووفقا لبرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني، فإن نادي النصر يجهز 100 مليون يورو للتوقيع مع اللاعب الألماني لمدة 4 سنوات.


وأضاف أن مسؤولي الفريق السعودي تواصلوا بالفعل مع المقربين من روديغر.


ويرتبط مدافع الـ"مانشافت" بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2026.


وكان روديغر قد انضم إلى النادي الملكي في صيف 2022 في صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع تشلسي الإنجليزي.

 

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