 
السبت 01 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بكاء رونالدو يتصدر الصحف العالمية بعد خسارة لقب الكأس

البرتغالي كريستيانو رونالدو يجهش بالبكاء بعد خسارة لقب الكأس أمام الهلال - (من المصدر)
البرتغالي كريستيانو رونالدو يجهش بالبكاء بعد خسارة لقب الكأس أمام الهلال - (من المصدر)
مدن- كشف نادي النصر السعودي عن مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد الليلة العصيبة التي عاشها "الدون" إثر خسارة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال بركلات الترجيح 5-4 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.اضافة اعلان
وظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو في حالة حزن كبيرة بعد المباراة، حيث أجهش بالبكاء وألقى بنفسه على الأرض في مشهد تصدر عناوين الصحف العربية والعالمية.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بونو يجعل كريستيانو يبكي في كأس الملك.. رونالدو شعر بالإحباط التام بعد المباراة". فيما كتبت صحيفة "ريكورد" البرتغالية: "في عمر 39 عاما، يواصل كريستيانو رونالدو عيش كرة القدم بطريقة غير طبيعية".
وقال الإيطالي جويدو فينجا الرئيس التنفيذي لنادي النصر السعودي: "كريستيانو سيستمر معنا، لقد أصبح دمه أصفر"، فيما أكد المدير الفني للفريق لويس كاسترو استمرارية "الدون البرتغالي" مع "العالمي".
وتابع: "لقد خسرنا المباراة بركلات الترجيح، وكنا نستحق الفوز في المباراة، لقد وصل المدير الرياضي الجديد هييرو، وسنعمل معه على تحسين وضع الفريق في الموسم المقبل".
وانضم رونالدو إلى النصر في كانون الثاني "يناير" من العام 2023 بعقد يمتد لموسمين ونصف.
في المقابل، أعرب لاعبو الهلال السعودي ورئيس النادي، عن سعادتهم في تتويجهم بلقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليكون اللقب المحلي الثالث الذي يحرزه الهلال في الموسم، حيث سبق له التتويج بلقب دوري روشن وكأس الدرعية للسوبر السعودي.
وأشاد رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، بالمستوى الكبير الذي خرجت به المباراة النهائية والتي عكست ما وصلت له الكرة السعودية، فيما أعرب المغربي ياسين بونو حارس الهلال عن سعادته بقيادة فريقه للتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين، مشددا أن جميع اللاعبين قدموا أفضل ما لديهم رغم صعوبة اللقاء. (وكالات) 
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