بكاء سوري مصري بعد التأهل لدور الـ16 للمرة الأولى (فيديو)

عبّر مراسل قنوات "بي إن سبورت" الإعلامي السوري، وائل البرزة، ومساعد مدرب سوريا المصري، محمود فايز، ومدرب منتخب سوريا، هيكتور كوبر، بعد تأهل منتخب سوريا إلى الدور القادم ببطولة كأس آسيا قطر 2023 بالبكاء الشديد.

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ووثقت عدسات الكاميرا لحظات مؤثرة بين البرزة وفايز، خلال مقابلة صحفية بعد فوز المنتخب السوري على نظيره الهندي، اليوم الثلاثاء، وتأهله للدور الـ 16 من بطولة كأس آسيا المقامة في قطر.





ونجح منتخب سوريا في بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته الـ7 بكأس آسيا، حيث يتأهل كأفضل ثالث عن المجموعة الثانية.



والتقت سوريا مع الهند، اليوم الثلاثاء، على ملعب البيت في مدينة الخور القطرية، ضمن منافسات المجموعة الثانية، وسجّل اللاعب السوري عمر خريبين هدف التأهل للمنتخب السوري في مرمى الهند في الدقيقة 76.

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