بلماضي ينهي حقبته مع الجزائر بعد الخروج المبكر على يد موريتانيا

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مدن - أكدت تقارير صحفية أمس، أن مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، قرر الاستقالة من منصبه، عقب الإخفاق في تجاوز الدور الاول من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 لكرة القدم، المقاامة حاليا في ساحل العاج.وذكرت وسائل إعلام جزائرية، أن بلماضي أعلن استقالته للاعبين، عقب الخروج من الدور الأول أول من أمس، إثر الخسارة أمام موريتانيا 0-1، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة.وحلت الجزائر في المركز الأخير بنقطتين، بينما صعدت موريتانيا التي حققت تأهلا تاريخيا لدور الـ16، مرافقة كل من أنجولا (7 نقاط) وبوركينا فاسو (4 نقاط).وكان بلماضي، أكد في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المواجهة أمام موريتانيا، أنه يتحمل كامل مسؤولية خروج الجزائر من الدور الأول لـ" الكان" للمرة الثانية تواليا، موضحا أن مصيره سيحسم بعد العودة إلى الجزائر، علما بأن عقده ينتهي العام 2026.وقال بلماضي خلال المؤتمر الصحفي: "هناك الكثير من الأمور لا أستطيع أن أفهمها، أو أوضحها، لقد صنعنا الكثير من الفرص أمام المرمى، ولكننا لم نسجل".وواصل "عندما لا تستطيع إنهاء الفرص التي تسنح لك، لا يمكنك أن تحقق التأهل، خصوصا وأن كرة القدم الأفريقية تطورت كثيرا، وأصبحت كل المباريات صعبة وتلعب على جزئيات صغيرة. لقد تلقينا أهدافا من وضعيات صعبة، سواء من ركلات جزاء، وكرات ميتة، أو مثلما حدث اليوم عندما تلقينا هدفا من كرة ثابتة".واستطرد: "صراحة غياب بن سبعيني وبن ناصر، أثر علينا كثيرا للأسف، صحيح أننا نمتلك لاعبين جاهزين، ولكن أن تضطر أن تجري الكثير من التغييرات الاضطرارية على التشكيلة، فالنتيجة ستكون قاسية، ورغم ذلك أتحمل مسؤوليتي الكاملة".وختم "أنا أحترم منتخب موريتانيا كثيرا، وقد طلبت من اللاعبين التحلي بالمسؤولية، فأنا إنسان أحب الفوز دائما، وللأسف الحظ خاننا في نهاية المطاف".وأكد بلماضي أنه سيناقش مصيره مع الجهات المسؤولة فور عودته إلى الجزائر، مضيفا: "أتحمل مسؤولية الإقصاء للمرة الثانية على التوالي، والآن لا يمكنني أن أحدد موقفي من المواصلة، وعندما أعود إلى الجزائر، سأتكلم بشأن مستقبلي".وفي رده على سؤال حول الأخطاء التحكيمية ورفض الحكم العودة إلى تقنية الفيديو المساعد، قال "لم أر اللقطات التي حدثت، وبالتالي لا يمكنني التعليق الآن على ما حدث، صحيح أننا في مباراة بوركينا فاسو لم نحصل على ركلة جزاء شرعية، ولكن اليوم لا أعلم".وزاد: "الفار راقب كل الأهداف التي سجلت ضدنا، أما بالنسبة لنا لا وجود للتقنية، ولم يتم استخدامها إطلاقا، وعندما ترى لاعبا كسليماني يحتج، فبالتأكيد هناك أمر حدث".يذكر أن بلماضي، يعد أطول مدرب جزائري استمر في منصبه، حيث عين مدربا لـ"الخضر" في أيلول (سبتمبر) 2018، وقاده للتتويج بكأس أمم أفريقيا 2019، قبل أن يفشل في بلوغ نهائيات كأس العالم قطر 2022.وقاد بلماضي المنتخب الجزائري في 64 مباراة، فاز في 41، وتعادل في 17 وخسر 6 مرات.ولاحق النحس بلماضي حتى في مشواره مع منتخب بلاده في التصفيات الإفريقية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم في قطر 2022، بعد الخسارة القاتلة على أرضه أمام الكاميرون في الدور الفاصل 1-2 بعد التمديد.وعلى الرغم من اختيار الجزائر الدخول في معسكر تدريبي مبكر في توجو، للاعتياد على الأجواء القارية قبل بداية النهائيات في ساحل العاج تفاديا لـ"كارثة" نسخة الكاميرون الأخيرة، وكذلك فوزيها الوديين الإعداديين الصريحين على توجو (3-0) وبوروندي (4-0)، لم ينجح الجيل الذهبي للكرة الجزائرية في تحقيق ولو فوز واحد في ثلاث مباريات في بواكي.وفي غضون خمس سنوات ونصف، كانت النتائج متباينة جدا بالنسبة لابن شامبيني سور مارن (فال دو مارن) جنوب شرق العاصمة باريس. ورداً على السؤال الأول في المؤتمر الصحافي عندما ذكَّره أحد الصحافيين بأنه أصبح أول مدرب جزائري يخرج مرتين من الدور الأول، رد بلماضي بجفاف: "لم تؤكد أنني ثاني مدرب جزائري يفوز بكأس أمم إفريقيا" بعد عبد الحميد كرمالي العام 1990.كما أكد لاعب مرسيليا السابق: "عندما استلمت مهامي (العام 2018) كنا في المركز 14 في أفريقيا و60 في تصنيف فيفا (الاتحاد الدولي للعبة)، واليوم نحن في المراكز الخمسة الأولى قاريا وبين المركزين 28 و30 عالميا ومعنا كأس أمم أفريقيا في الحقيبة".وحاول بلماضي تجديد دماء مجموعته قليلاً من أجل كأس أمم إفريقيا في ساحل العاج، لكن الأمر لم يأتِ بثماره.وحده بغداد بونجاح، من بين القدامى، وبدرجة أقل حارس المرمى أنتوني ماندريا، من بين الجدد، كانا في المستوى في صفوف منتخب كان مرشحا للفوز باللقب.وحملت الأهداف الثلاثة التي سجلتها الجزائر في نسخة ساحل العاج، توقيع بونجاح، مسجل هدف الفوز في مرمى السنغال (1-0) في المباراة النهائية لنسخة 2019 في مصر، فيما أظهر حارس مرمى كاين الفرنسي أنه يستحق عن جدارة خلافة رايس مبولحي.لكن مستوى القائد رياض محرز كان مخيبا للآمال جدا. بعدما كان "شبحا" في الجولتين الأولى والثانية أمام أنجولا (1-1) وبوركينا فاسو (2-2)، أبقاه بلماضي على دكة البدلاء في الثالثة ضد موريتانيا، لكنه دفع به مطلع الشوط الثاني دون أن يكون له أي تأثير على خط هجوم "محاربي الصحراء".حتى محمد عمورة، الأمل الكبير للهجوم الجزائري وهداف فريق أونيون سان جيلواز البلجيكي، كان عادياً، والمدافع محمد توجاي الذي من المفترض أنه يجسد المستقبل في مركز قطب الدفاع، عانى من سرعة المهاجمين الموريتانيين المتواضعين.ولم يضع كل شيء بالنسبة للجزائر التي بدأت مشوارها في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026 بانتصارين في مباراتين (على الصومال 3-1، وموزمبيق 2-0) مع المنتخب ذاته الذي يبدو في طور التحول بين جيلين. لكن ليس مؤكدا أن بلماضي هو الذي سينهي المهمة. وأكد أحمد توبة، مدافع المنتخب الجزائري، أن الجميع يتحمل مسؤولية الخروج من الدور الأول.وقال توبة، في تصريحات لوسائل الإعلام بعد المباراة: "نشعر بحزن كبير، كانت لدينا الكثير من الطموحات في هذه البطولة، لكن للأسف لم نتمكن من تحقيق ما كنا نصبو إليه".وأضاف "المسؤولية يتحملها الجميع، نحن هنا بمثابة عائلة، وعندما نتعرض لهزيمة نتحملها جميعا".واختتم "أعتقد أن المدرب جمال بلماضي اختار أفضل اللاعبين في هذه البطولة، وكل اللاعبين الجاهزين حضروا هنا، لكن للأسف النتيجة كانت مخيبة".من جانبه، عبر عيسى مندي، مدافع المنتخب الجزائري، عن حزنه بعد فشل فريقه في التأهل، وقال: "الأمور لم تسر معنا بالشكل المطلوب، كنا نحاول أن نعود في النتيجة، ونحقق على الأقل التعادل لضمان التأهل إلى الدور المقبل، ولكن للأسف حدث ما لم نكن نتوقعه".وأردف: "نحن جميعا نتحمل مسؤولية هذا الإخفاق، صحيح أن النتيجة لم تكن إيجابية، لكن أؤكد أننا قدمنا كل ما لدينا من أجل إسعاد الشعب الجزائري".وأكمل: "لا يمكنني أن أشرح ماذا حدث، وما الذي تعرضنا له، كل ما يمكنني تقديمه هو الاعتذار للشعب الجزائري، وكل الجماهير التي سافرت معنا إلى ساحل العاج لمؤازرتنا".في الجهة المقابلة، عبر أمير عبدو، مدرب منتخب موريتانيا عن سعادته الكبيرة، عقب تأهل فريقه إلى ثمن النهائي لأول مرة في تاريخه.وقال عبدو خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "قلت للاعبين، خذوا كل ما هو إيجابي من المباراتين الماضيتين، وتحلوا بالانضباط الذي التزمنا به أمام بوركينا فاسو خلال مباراة الجزائر، وستكون النهاية سعيدة، وذلك ما حدث". وأضاف: "بداية المباراة كانت صعبة للغاية، لكننا درسنا أسلوب المنتخب الجزائري بعدها، وطالبنا اللاعبين بعدها بالتقدم إلى الأمام، واستغللنا الخلل الموجود في خط الدفاع، ونجحنا في تسجيل الهدف".وواصل: "لقد أحرجنا المنتخب الجزائري، خصوصا عندما يحاول التقدم إلى الأمام، وأرغمناه على ارتكاب الأخطاء، ونجحنا في صنع الكثير من الفرص خاصة في الشوط الثاني".وأكمل في تصريحات أخرى "منذ البداية كان هدفنا التأهل لثمن النهائي، وعملنا من أجل تحقيق هذا الهدف ونجحنا في ذلك اليوم، هذه هي المرة الثانية التي أتواجد فيها بالدور ثمن النهائي للكان، بعد المشاركة الماضية مع منتخب جزر القمر، أنا سعيد للغاية بهذا الأمر". وأتم: "الآن سنستمتع بهذا الإنجاز والتأهل للأدوار الإقصائية، ثم نبدأ بعد ذلك الاستعداد للمواجهات المقبلة". -(وكالات)