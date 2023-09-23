السبت 23 أيلول 2023
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بماذا شتم ميسي كاراغر عبر الهاتف؟

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النجم السابق لفريق ليفربول، ​جيمي كاراغر و ميسي
كشف النجم السابق لفريق ليفربول، جيمي كاراغر، عن شتيمة وجهها إليه نجم فريق إنتر ميامي الأميركي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك خلال الموسم الماضي، حين كان ميسي يلعب لصالح فريق باريس سان جرمان الفرنسي.اضافة اعلان

وأكدت صحيفة "أس" الإسبانية أن كاراغر وخلال مشاركته في تحليل مباريات دوري أبطال أوروبا أمس لصالح قناة "سي بي إس" سبورت، قال إنه كان في الموسم الماضي ينتقد بشدة مستوى باريس سان جرمان، وقال في مرة إن الفريق الفرنسي لن يحقق لقب دوري الأبطال بوجود الثلاثي ميسي ونيمار ومبابي، ما دفع ميسي إلى توجيه رسالة خاصة إليه في هاتفه يشتمه فيها بلفظ بذيء، حيث قال له "أيها الحمار"، لكنه لم ينتبه لها، واعتقد أنها من أحد ينتحل شخصية ميسي، لكنه تأكد منها لاحقا، بعد أن حاول التواصل مع ميسي وتهنئته على فوزه بأحد الألقاب الشخصية، لكنه لم يحصل على أي رد منه.
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