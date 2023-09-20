بماذا وصف انريكي مبابي و ديميبلي ؟

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جاءت تصريحاته بعد فوز سان جيرمان على بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين من توقع مبابي وحكيمي في اولى جولات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال اوروبا.وبنظر انريكي مبابي هو افضل لاعب في العالم خلال الوقت الحالي وانه بخلاف مهاراته الفنية فان اكثر ما يدهشه هو جودته الإنسانية وابتساته التي لا تفارقه مشددا على اهمية أن يكون لدى باريس سان جيرمان قائدا بهذه المهارة وبهكذا عقلية إيجابية .من ناحية اخرى وصف المدرب الاسباني لاعبه عثمان ديمبيلي بانه يبدو كالساحر في طريقة مراوغته المدافعين بمهارة وحركات وانه رغم اهداره فرصتين أو ثلاثة في كل مباراة، لكنه يستمر في المحاولة وانها مرحلة يمر بها أي مهاجم لكنه سعيد بتواجد لاعب في باريس بهذه القدرات المميزة .وعن المباراة اكد المدرب الاسباني انه سعيد بما تم تقديمه منذ البداية و السرعة والسيطرة معظم الاوقات وانه كان بمكانهم تحقيق نتيجة أكبر.المصدر (السبورت)