الأربعاء 20 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

بماذا وصف انريكي مبابي و ديميبلي ؟

124-154041-barcelona-luis-enrique-mbappe-dembele_700x400
الاسباني ​لويس انريكي​ و اللاعب ​كيليان مبابي​
اشاد الاسباني لويس انريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان الفرنسي بثنائي هجوم الفريق كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي .

جاءت تصريحاته بعد فوز سان جيرمان على بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين من توقع مبابي وحكيمي في اولى جولات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال اوروبا.اضافة اعلان

وبنظر انريكي مبابي هو افضل لاعب في العالم خلال الوقت الحالي وانه بخلاف مهاراته الفنية فان اكثر ما يدهشه هو جودته الإنسانية وابتساته التي لا تفارقه مشددا على اهمية أن يكون لدى باريس سان جيرمان قائدا بهذه المهارة وبهكذا عقلية إيجابية .

من ناحية اخرى وصف المدرب الاسباني لاعبه عثمان ديمبيلي بانه يبدو كالساحر في طريقة مراوغته المدافعين بمهارة وحركات وانه رغم اهداره فرصتين أو ثلاثة في كل مباراة، لكنه يستمر في المحاولة وانها مرحلة يمر بها أي مهاجم لكنه سعيد بتواجد لاعب في باريس بهذه القدرات المميزة .

وعن المباراة اكد المدرب الاسباني انه سعيد بما تم تقديمه منذ البداية و السرعة والسيطرة معظم الاوقات وانه كان بمكانهم تحقيق نتيجة أكبر.

المصدر (السبورت)
منتخب سيدات اسبانيا

منتخب سيدات اسبانيا امام خطر العقوبات منذ23 ساعة

1911157_1695101433

رونالدو يحقق حلم طفل ايراني منذ23 ساعة

بي

حقيقة الشجار بين لاعبي مانشستر يونايتد بعد الخسارة امام برايتون منذ23 ساعة

نجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند و مهاجم بوروسيا دورتموند سيباستيان هالر -(من المصدر)

موقعة صعبة لسان جيرمان أمام دورتموند.. ومهمة سهلة لحامل اللقب 18 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
منتخب سيدات اسبانيا

منتخب سيدات اسبانيا امام خطر العقوبات

منذ23 ساعة
بي

حقيقة الشجار بين لاعبي مانشستر يونايتد بعد الخسارة امام برايتون

منذ23 ساعة
البرتغالي كريستيانو رونالدو

"طالب بـ20 مليون دولار".. رونالدو يلاحق يوفنتوس قضائيا

17 أيلول 2023
Nolito-Man-City-1

الاسباني نوليتو يعتزل كرة القدم

14 أيلول 2023
اقرأ أيضا
249852

رونالدو يشيد بفوز النصر.. ويوجه رسالة للشعب الإيراني

منذ 56 دقيقة
2023920119257513U-780x470

رئيس توتنهام يفجر مفاجأة حول عقد انتقال هاري كاين الى البايرن

منذ1 ساعة
Captu

اتحاد جدة يفقد بنزيما وحمدالله.. ماالسبب؟

منذ1 ساعة
ayman2_n

هل سيدخل رونالدو إلى عالم المصارعة؟

منذ1 ساعة
64d93109423604387522ad27

رونالدو يصاب في المباراة الأولى من دوري أبطال آسيا.. ما حجم إصابته؟ (فيديو)

منذ1 ساعة
مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد -(من المصدر)

قمة مبكرة بين بايرن ومانشستر يونايتد.. وريال يستهل مشواره أمام ضيف ألماني جديد

منذ15 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

صوت الأردن الواضح

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

المخمليون والحياد الإداري والأحزاب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

ما لا نعرفه عن حرب الحدود

ماهر أبو طير |اليوم

الإعلام لا ينقرض بل يتغير

تهاني روحي |اليوم

برنامج جديد للتصحيح الاقتصادي.. ماذا ننتظر؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات |18 أيلول 2023
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
 