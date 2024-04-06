بنزيما : تجربتي مع ريال مدريد تختلف عن الاتحاد

قلل الفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي من أهمية عدم تسجيله للأهداف مؤكدا ان فوز فريقه في المباريات هو الاهم .



جاءت تصريحاته بعد تعادل الاتحاد السلبي مع التعاون في مباراة أهدر خلالها القائد السابق لريال مدريد فرصاً كثيرة للتسجيل.



وبرر بنزيما مستواه المتواضع الى حاجته إلى مساعدة في الملعب ويقول انه لا يستطيع تحقيق الفوز بمفرده .

و عن مواجهة الفريق في "كأس الدرعية للسوبر السعودي" يؤكد بنزيما انهم سيقاتلون حتى النهاية ويحاولون الفوز والتأهل للنهائي رغم صعوبة ذلك خلال فترة نهاية الموسم بسبب عدم وجود لاعبين كثر لديهم .

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واشار النجم الفرنسي الى ان تجربته مع ريال مدريد تختلف عن الاتحاد لأنها ليست المباريات ذاتها ولا اللاعبين ذاتهم وانه يحتاج إلى مساعدة في الملعب والى لاعبين آخرين وأمور كثيرة أخرى .



وتجنب بنزيما الحديث عن مستقبله مع الفريق ويقول انه سينتظر ويترك الأمور للمستقبل.