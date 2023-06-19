بنزيما يتبرأ من مدريد على إنستغرام

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وأعلن ريال مدريد رحيل بنزيما عن جنبات ملعب سانتياغو بيرنابيو بعد علاقة استمرت 14 عاماً مع الميرينغي، شهدت تحوله لثاني أفضل الهدافين في تاريخ النادي برصيد 354 هدفاً.لكن جماهير نادي ريال مدريد فوجئت بخبر نشره حساب "مدريد زون" الشهير، المتخصص في أخبار الميرينغي، عن قيام بنزيما بإلغاء متابعته حساب فريق العاصمة الإسبانية على موقع إنستغرام، بعد الانتقال إلى الاتحاد.وما أثار الدهشة بشأن فعل بنزيما أن رحيله عن ريال مدريد لم تصحبه أي مشاكل أو أزمات من أي نوع، سواء مع إدارة رئيس النادي فلورنتينو بيريز أو المشجعين، بل على العكس فقد رحل وهو متوج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في أوروبا بفضل توهجه مع النادي آخر عامين.وجاءت رودود فعل جماهير ريال مدريد متباينة، ولكن أغلبها كان هجومياً، فكتب أحدهم: "خوسيلو أفضل منه"، في إشارة لمهاجم إسبانيول الإسباني الذي اقترب الميرينغي من التوقيع معه لخلافة المهاجم الفرنسي المخضرم. -وكالات