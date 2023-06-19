الثلاثاء 20 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

بنزيمة يلغي متابعة ريال مدريد ويبقي متابعة "نادي البدايات"

بنزيما
بنزيما
في تصرف "غير متوقع"، قرر النجم الفرنسي كريم بنزيما إلغاء متابعة ناديه السابق ريال مدريد، على تطبيق إنستغرام.

ولفتت اللقطة جماهير "الملكي"، التي عبرت بدورها عن حزنها لتصرف بنزيما، الذي قضى 14 موسما في صفوف ريال مدريد قبل الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي.اضافة اعلان
وبالرغم من إلغائه متابعة ريال مدريد، لم يلغ النجم الفرنسي متابعة نادي ليون الفرنسي، الذي بدأ فيه مشواره في كرة القدم قبل الانتقال إلى ريال مدريد.

وقبل أسابيع، أعلن اتحاد جدة التوقيع مع بنزيما الذي فاز بـ25 بطولة مع ريال مدريد آخرها كأس الملك في الموسم الماضي، بعقد يمتد حتى 2026.

وحسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بنزيما سيحصل على 100 مليون يورو (ما يعادل 107 ملايين دولار تقريبا) عن كل موسم يلعبه مع الفريق السعودي.
بنزيمة

السجن يلاحق بنزيمة 17 حزيران 2023

فريق الحرس الملكي

مباراتان لتحديد هوية الفائز ببطولة القوات المسلحة الاردنية لخماسي الكرة اليوم 14 حزيران 2023

الأهلي يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه - (من المصدر)

الأهلي يخطف لقب "الأميرة السمراء" من عقر دار الوداد 12 حزيران 2023

Untitled-1

كيبا يتمنى عدم انتقال هافيرتز إلى ريال مدريد 12 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
بنزيما

بنزيما يتبرأ من مدريد على إنستغرام

منذ16 ساعة
ميسي

ميسي يكشف في خطاب حزين: لهذا لم أنتقل إلى برشلونة

08 حزيران 2023
لاعب ريال مدريد رورديجو يحتفل بهدف له في مرمى اشبيلية أول من أمس -(من المصدر)

أنشيلوني: رودريجو يرفض التبديل لرغبته في إحراز "هاتريك"

28 أيار 2023
لاعب برشلونة رافينيا بعد انتهاء مباراة فريقه امام بلد الوليد أول من أمس -(من المصدر)

رافينيا يدعم فينيسيوس.. وتشافي مندهش من إلغاء البطاقة الحمراء

24 أيار 2023
اقرأ أيضا
المنتخب الوطني لكرة القدم

منتخب الكرة يفوز على نظيره الجامايكي وديا

منذ11 ساعة
تسحب عند الثانية ظهر غدٍ الثلاثاء في مقر اتحاد كرة القدم، قرعة بطولة دوري الناشئات

سحب قرعة دوري الناشئات تحت 14 عاما غدا

منذ11 ساعة
اللاعب محمد صلاح

تراجع قيمة صلاح 40 بالمئة خلال عام.. لماذا "الهبوط الحر"؟

منذ15 ساعة
بنزيما

بنزيما يتبرأ من مدريد على إنستغرام

منذ16 ساعة
الزي الأسود للمنتخب البرازيلي

لماذا ارتدى المنتخب البرازيلي زيّا أسود؟

18 حزيران 2023
WhatsApp Image 2023-06-17 at 11.39.40 PM

الفيصلي يتخطى الحسين ويوسع صدارته بدرع "المئوية"

17 حزيران 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إلى متى ستحتمل الضفة الغربية؟

ماهر أبو طير |اليوم

تشوهات الطرق!

محمود الخطاطبة |اليوم

جنين.. وأسئلة "وحدة الساحات"

د.أحمد جميل عزم |اليوم
سلامة الدرعاوي

وهم "اقتصاديات الكازينو"

سلامة الدرعاوي |اليوم

نفاق رياضي!

خالد خطاطبة |اليوم

المواقيت الدستورية لانتخاب الرئيس اللبناني

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات | منذ5 ساعة
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
الرئيس جورج دبليو بوش في مخبأ قيادة قاعدة أفوت الجوية، 11 أيلول (سبتمبر) 2001 – (المصدر)

الولايات المتحدة في خضم انحدار إمبريالي غير استثنائي‏

ترجمات |17 حزيران 2023
لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

ترجمات |14 حزيران 2023
محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي

ماذا بعد بالنسبة لـ"حميدتي"؟‏

ترجمات |13 حزيران 2023
 