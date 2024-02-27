بوكيتينو يؤكد حصوله على دعم تشيلسي.. وتين هاج يرد على المنتقدين

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مدن - أكد مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو، أنه يحظى بالدعم الكامل من مالكي تشيلسي على الرغم من هزيمة الفريق في نهائي كأس الرابطة أمام ليفربول 0-1 مساء الأحد.وأضاع تشيلسي على نفسه فرصة إحراز اللقب، بعدما واجه فريقا بعاني من إصابات عديدة واضطر لإشراك عدد من اللاعبين الشبان.وطالب بوكيتينو بالصبر على مشروعه في تشيلسي، مؤكدا أنه يحتفظ بدعم مجلس إدارة تشيلسي.وفي مؤتمر صحفي مساء أمس، قبل المباراة أمام ليدز يونايتد ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم، قال بوكيتينو: "أظهر الملاك دعمهم بعد المباراة النهائية.. أرسل لي تود بويلي أيضا رسالة لطيفة".وأضاف: "بعد المباراة النهائية، خلال الليل، التقيت بهداد إقبالي (المالك الشريك لتشيلسي) وكنا نتحدث. كنا نشارك آراءنا حول المباراة والفرصة التي أهدرناها.. بالطبع نشعر بخيبة الأمل. تشيلسي يدور حول الفوز".وتابع: "أمضى ليفربول أربع سنوات، ولم يفز كلوب بأي لقب، لكنه حصل على دعم النادي للاستمرار. أنظر، إنهم الآن يحصلون على ما يستحقونه.. كان الوصول إلى النهائي إنجازا هائلا في هذا المشروع".وفي الوقت نفسه، رد بوكيتينو أيضا على الادعاءات بأن تشيلسي خطط لخوض بركلات الترجيح أمام ليفربول مساء الأحد، وقال: "لم نجهز الفريق أبدًا لركلات الترجيح".وأردف: "قبل الشوطين الإضافيين، قلنا.. هيا، علينا أن نحسم، ولهذا السبب قمنا بإشراك مهاجمين للفوز بالمباراة، لم نكن حاسمين بما فيه الكفاية. تحتاج دائمًا إلى بعض الحظ للتسجيل والفوز بالمباراة. لو فزنا في 90 دقيقة، ربما سيتحدث الناس بطريقة مختلفة.إلى ذلك، يتوجب على تشيلسي حل مشكلة مستعصية هذا الصيف، إذا ما أراد تجنب العقوبات، حسب ما أكدته تقارير صحفية أمس.وذكرت صحيفة "تيليجراف"، أن أندية البريميرليج، تعتقد أن على تشيلسي تحقيق أرباح قدرها 100 مليون جنيه استرليني من مبيعات اللاعبين قبل 30 حزيران (يونيو) المقبل، من أجل تجنب التعرض لعقوبات اللعب المالي النظيف.وأضافت الصحيفة، أن تشيلسي مصمم على أنه غير معرض لانتهاك القوانين، وأنه سيعمل على بيع اللاعبين، فقط من أجل إجراء صفقات جديدة في الصيف المقبل.ووفقا لقوانين الربح والاستدامة في البريميرليج، يسمح للأندية بخسارة 105 ملايين جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات، مع نهاية كل سنة "محاسبية" في 30 حزيران (يونيو).ومنذ أن استحوذ ائتلاف بقيادة تود بويلي على تشيلسي في أيار (مايو) 2022، أنفق البلوز أكثر من مليار جنيه إسترليني في سوق الانتقالات، وقام النادي بتخفيف عبء هذه الصفقات من خلال عقود طويلة للاعبين، يتم من خلالها تقسيط المبالغ على سنوات.وعلى الرغم من إنفاق أكثر من مليار جنيه إسترليني، فقد استعاد تشيلسي ما يقرب من 400 مليون جنيه إسترليني من المبيعات، إلا أن مهمته في بيع اللاعبين هذا الصيف ستتأثر ببطولة "يورو 2024"، لأنه من غير المرجح أن يقوم اللاعبون باتخاذ قرار بشأن مستقبلهم قبل البطولة.روبرتسون على رادار بايرنأكدت تقارير صحفية أمس، أن بايرن ميونيخ يفكر بتعويض الرحيل المحتمل لاعبه ألفونسو ديفيز، من خلال ضم أحد لاعبي ليفربول.وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن بايرن وضع الظهير الأيسر أندي روبرتسون، كهدف محتمل لتعويض رحيل ديفيز الذي اتفق شفهيا على الانضمام إلى ريال مدريد.ويدرك بايرن أن إبعاد روبرتسون عن ليفربول سيكون صعبا، خصوصا وأن اللاعب الأسكتلندي الذي انضم من هال سيتي مقابل صفقة بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني في العام 2017، يحظى بشعبية كبيرة في النادي.وسيبلغ روبرتسون 30 عامًا الشهر المقبل، لكن بايرن يعتقد أنه سيمنح الفريق طاقة وتوازنًا مماثلين في الجهة اليسرى لديفيز.روبرتسون، الذي شارك في أكثر من 280 مباراة مع ليفربول وفاز بكل الألقاب الكبرى، ما يزال أمامه عامين متبقيين في عقده، ولكن كما هو الحال مع عدد آخر اللاعبين، يقترب من مرحلة المحادثات حول مستقبلتين هاج يرد على الانتقاداترد مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج على انتقادات لاعب ليفربول السابق جيمي كاراجر، التي وجهها الأخير بعد خسارة "الشياطين الحمر" أمام فولهام 1-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز.ووجه كاراجر انتفادات لاذعة لأسلوب مانشستر يونايتد في الضغط، مستشهدا ببعض اللقطات عبر شبكة "سكاي سبورتس".لكن تين هاج لم يتقبل هذه الانتقادات، واتهم لاعب ليفربول السابق بأنه ليس عادلا في تحليلاته.وقال تين هاج في مؤتمر صحفي قبل مواجهة نوتنجهام فورست مساء الأربعاء: "بعض المحللين موضوعيون للغاية في تعليقاتهم، يقدمون نصيحة جيدة للغاية، وبعضهم ذاتي للغاية".وأضاف: "جيمي كاراجر انتقد منذ اللحظة الأولى، وهو الآن يريد توضيح وجهة نظره، ربما في النصف ساعة الأولى، نعم، كان لديه نقطة. فولهام فاجأنا بخط وسطه بعض الشيء ومن ثم تعين علينا إيجاد الحلول.. وبعد نصف ساعة وجدنا الحلول".وتابع: "لم أكن سعيدًا بأداء الدفاع، خاصة على الجانب الأيسر، وكيف قمنا بالضغط لأنهم تخلصوا منه، خاصة في النصف ساعة الأولى، عدة مرات على الجانب الأيسر وهذا لا يمكن أن يحدث".وأردف: "أعلم أن لاعبي كرة القدم ليسوا روبوتات، في بعض الأحيان يمرون بأيام سيئة. لكن لا يمكن أن يكون الأمر كذلك، إنه أمر غير مقبول، علينا أن نقدم أداءً أفضل غدًا ولكن في الأسابيع التي سبقت ذلك قمنا بعمل جيد للغاية".نيفيل: راتكليف اتخذ قرارهادعى لاعب مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل، أن السير جيم راتكليف وشركة "إنيوس" التي تملك خصة في النادي، اتخذا بالفعل قرارًا بشأن مستقبل المدرب إريك تين هاج.وبدأ راتكليف إدارة عمليات كرة القدم الأسبوع الماضي، بعد تأكيد شرائه نسبة 27.7 في المائة من أسهم النادي.وصرح راتكليف بأنه لن يتعجل في تقييم تين هاج، حيث يحرص على أن يحصل المدرب الهولندي على معاملة عادلة، نظرا لأن ظروف النادي في الفترة الاخيرة، لم تساعده على النجاح.وعانى تين هاج هذا الموسم كمدرب ليونايتد، حيث فاز فقط بنصف مبارياته الـ36 في كافة المسابقات حتى الآن، ويتأخر "الشياطين الحمر" حاليًا بثماني نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.وأشار نيفيل إلى أن هذا ليس جيدًا بما فيه الكفاية، وقال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "إذا نظرت إلى عمر براده الذي جاء من سيتي كرئيس تنفيذي، ومن الواضح أنهم يتطلعون إلى تعيين دان أشوورث من نيوكاسل.. أعتقد أننا سنتخذ قرارًا بشأن مستقبل تين هاج بسرعة كبيرة، هذا إذا لم يكن قد تم اتخاذ القرار بالفعل".وأضاف: "أعتقد أن جيم راتكليف وديف برايلسفورد يعرفان بالفعل ما إذا كانا سيحتفظان بإريك تن هاج كمدرب الموسم المقبل. لا أستطيع أن أصدق أنهم سينتظران حتى شهر مايو/أيار لاتخاذ هذا القرار".وتابع: "لقد اكتشف مانشستر يونايتد في السنوات العشر الماضية أنه يتخذون قرارت سيئة ومتأخرة داخل وخارج الملعب، لا أعتقد أنهم سيفعلون ذلك مجددا".وأنهى الظهير الأيمن السابق حديثه بالقول: "بالنسبة لي، أظن أنهم ربما توصلوا إلى نتيجة بالفعل. وسواء كان الأمر يتعلق بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا أم لا، فسوف يلتزمون بهذا القرار".البيانات تفضح دفاع يونايتدكشف بيانات إحصائية جديدة، عن أوجه القصور الدفاعية في مانشستر يونايتد هذا الموسم.ويمر مانشستر يونايتد بموسم فوضوي، حيث خسر 10 من 26 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل حاليا المركز السادس على سلم الترتيب.وتلقى فريق المدرب إريك تين هاج أهدافًا أكثر من أي فريق آخر في المراكز الستة الأولى (36 هدفا) وسجل أقل من أي فريق في النصف العلوي من الجدول (36 هدفا).وحافظ مانشستر يونايتد على نظافة شباكه 7 مرات فقط في الدوري هذا الموسم، واستقبل مرماه 15 هدفًا في 6 مباريات بدور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.وفي بيانات جديدة لشبكة "أوبتا"، نشرتها صحيفة "ديلي ميل" الثلاثاء، واجه يونايتد 16 تسديدة أو أكثر في 14 مباراة، أي أكثر من أي فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.ويتساوى يونايتد مع لوتون وشيفيلد يونايتد في هذا الرقم، وهما فريقان يقعان في المراكز الثلاثة الأخيرة، واستقبلت شباكهما 51 و66 هدفا على التوالي.وضمن الإحصائية ذاتها، يأتي وست هام وبيرنلي، في المركز الثاني بعدما تعرضا لـ16 تسديدة أو أكثر في 13 مباراة، مقابل 10 مباريات لكل من برينتفورد وفولهام وبورنموث. -(وكالات)