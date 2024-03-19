بوكيتينو يساند سترلينج في وجه الانتقادات.. ووالدة راشفورد تدافع عن ابنها

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مدن - سلط مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو، الضوء على الدور المهم الذي يلعبه النجم رحيم سترلينج مع الفريق هذا الموسم، داخل وخارج الملعب.وتلقى سترلينج انتقادات قاسية من الجماهير، بعدما أصر على تنفيذ ركلة جزاء أمام ليستر سيتي (4-2) مساء الأحد، قلب أن يهدرها.لكن سترلينج عوض بصناعته لهدف أحرزه كول بالمر، ليرفع رصيده من الأهداف التي ساهم في تسجيلها هذا الموسم إلى 15.وشدد بوكيتينو على ضرورة دعم اللاعب الدولي الإنجليزي، وقال في تصريحات لموقع تشيلسي: "لم تكن مشاعر جيدة بالنسبة له ولكني سأدعمه وسندعمه، لديه سيرة ذاتية لا تصدق، لعب في فرق كبيرة ويتمتع بخبرة كبيرة".وأضاف: "لقد أهدر ركلة الجزاء وبعض الفرص، لكنني سعيد به وسندعمه. إنها فرصة لإظهار أننا نبني شيئًا بهذا الدعم، وبالتأكيد سيقدم أداءً جيدًا في المباراة التي يحتاجها لمساعدة الفريق".وتابع: "نريد خلق أجواء أفضل. لا أستطيع الكذب. آمل في المباراة المقبلة أن تكون جماهيرنا خلف الفريق لأننا نمثل تشيلسي، اللاعبون يريدون تقديم أفضل ما لديهم للنادي والجماهير، ونحن في عملية نريد أن نجعل جماهيرنا سعيدة فيها.. نأمل أن نتمكن من تكوين تواصل جيد لبقية الموسم".من ناحيته، أوضح لاعب تشيلسي كارني تشوكويميكا، أهمية الدور الذي يقوم به سترلينج خلف الكواليس.وقال: "الجميع بشر، وفي بعض الأحيان لا يمكنك التحكم في عواطفك، لكننا بحاجة إلى الثقة في العملية كفريق، بما في ذلك المشجعين".وأردف: "بالنسبة لنا نحن اللاعبين الشباب، وخاصة أنا ونوني (مادويكي) وكول (بالمر)، فقد ساعدنا رحيم كثيرًا. إنه يرافقنا دائمًا، ويظهر لنا ما يمكننا القيام به بشكل أفضل، وما يمكننا تحسينه خارج كرة القدم وكذلك في كرة القدم. إنه مثل الأخ الأكبر بالنسبة لي".وواصل: "إنه لاعب ذو خبرة ولديه مسيرة مذهلة. نحن نعرف كم هو لاعب عظيم. لقد ساهم في تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة وفاز بالعديد من ركلات الترجيح للفريق هذا الموسم، لكنه بشر واللاعبون يهدرون الفرص".وفي السياق ذاته، انتقد أسطورة كرة القدم الإنجليزية آلان شيرر، سترلينج لتسديده ركلة جزاء بدلاً من كول بالمر، قبل إهدارها.وكان تشيلسي متقدما بهدف نظيف أحرزه مارك كوكوريا، وحصل على ركلة جزاء في منتصف الشوط الأول، عندما تم إسقاط سترلينج في منطقة الجزاء. وبدا بالمر، منفذ ركلات الجزاء الرئيسي لتشيلسي، مستعدًا لوضع الكرة وتنفيذ الركلة، لكن سترلينج انتزع الكرة من يديه، قبل أن ينفذ الركلة ويتصدى لها حارس ليستر سيتي.وسجل بالمر 16 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، خمسة منها عبر ركلات الجزاء دون ان يهدر واحدة. في الوقت نفسه، سجل سترلينج ثمانية أهداف في جميع المسابقات باسمه هذا الموسم، لكنه أضاع ركلات جزاء في مسيرته أكثر مما سجل بواقع 5 ركلات مهدرة و4 ناجحة.وأكد شيرر، أن السجل الضعيف للاعب البالغ من العمر 29 عامًا في ركلات الجزاء، ومعدل نجاح بالمر، جعل قرار سترلينج بتنفيذ ركلة الجزاء أمر يصعب فهمه.وقال شيرر في بودكاست "ذا ريست إيز فوتبول": ما الذي يحدث هناك، شعرت بالغضب ولم أهتم حقًا. كنت أفكر.. لماذا يأخذ الكرة من بالمر؟ سجل بالمر 5 من أصل 5".وأضاف: "لقد كان (بالمر) أفضل لاعب في تشيلسي، ويبدو واثقًا عندما يتعامل مع ركلات الجزاء، لماذا تفكر في أخذ الكرة منه منه؟ لماذا تتقدم بنفسك عندما يكون لديك رقم سلبي كهذا؟".أندية لندن تستهدف تونيأفادت تقارير صحفية يوم الثلاثاء، بأن مهاجم برينتفورد إيفان توني، يحوز على اهتمام 3 أندية لندنية.وأدت سلسلة من النتائج الكارثية، إلى ابتعاد برينتفورد عن منطقة الهبوط بفارق 5 نقاط فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز.وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن أندية توتنهام وتشيلسي ووست هام، أبدت اهتمامًا بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، ويأتي ذلك بعد أن خفّ اهتمام آرسنال بضم اللاعب.وبالنسبة لتشيلسي، يتوجب على النادي بيع اللاعبين قبل أن يتمكن من شراء آخرين، حتى يتجنب المخاطرة بانتهاك قواعد الربح والاستدامة.وقالت مصادر مقربة من اللاعب لصحيفة "ذ صن": "إذا هبط برينتفورد من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يبدو الآن احتمالًا حقيقيًا، فسيكون هناك سباق للتعاقد مع إيفان توني، لهذا السبب تتخذ بعض الأندية بالفعل خطوات لمحاولة الوصول تصدر السباق على ضم اللاعب".وأضاف المصدر: "من المعروف أن تشيلسي وتوتنهام يحتاجان إلى مهاجم رقم 9، وتوني سيكون مناسبًا لكلا الناديين. لكن وست هام مهتم الآن أيضًا، حيث يعتقد النادي أن توني يمكن أن يكون صفقة حقيقية تساعد في الارتقاء بالفريق إلى المستوى التالي".وتابع: "وست هام يلهث من أجل مهاجم يمكن أن يساعد في تحويله من فريق جيد إلى فريق يمكنه التحدي الحقيقي في دوري أبطال أوروبا.. أرسنال الآن أقل اهتمامًا. ميكيل أرتيتا لديه نظام وطريقة لعب ولا يعتقد أن المهاجم رقم 9 التقليدي هو ما يحتاج إليه".من ناحية ثانية، أشارت الصحيفة ذاتها إلى انفتاح توني على البقاء في العاصمة لندن، بعد أن أوضح لمستشاريه أنه لا يريد مغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز.وأردف المصدر: "الأندية في إيطاليا وإسبانيا كانت تتعقب توني منذ زمن طويل. إنه أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في أوروبا، لكن إيفان ليس مهتمًا حقًا بالانتقال إلى الخارج، فهو يرى مستقبله في الدوري الإنجليزي الممتاز، أولويته هي محاولة تسجيل الأهداف التي تنقذ برينتفورد وتعزز طريقه إلى تشكيلة إنجلترا".وواصل: "لكن بعد ذلك، هناك انطباع عام بأنه سيبدأ الموسم المقبل مع نادٍ جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز. ستكون بداية جديدة، وفي عمر 28 عامًا، ستكون أكبر خطوة في مسيرته".والدة راشفورد تكشف متاعبهكشفت والدة نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، عن الصراعات التي خاضها ابنها، في الفترة التي شهدت انخفاضا حادا في مستواه.وفي مقال نُشر أول من أمس، قالت ميلاني ماينارد، إن ابنها ماركوس كافح لتقبل وفاة ابن عمه ناثان العام الماضي، وقبلها تأثر من وفاة صديق العائلة جارف، في العام 2022.وواجه راشفورد انتقادات بسبب أدائه مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، وتعرض لانتقادات بسبب قضائه ليلتين متتاليتين لتناول المشروبات الكحولية في ناد ليلي بالعاصمة الإيرلندية بلفاست.لكن والدة راشفورد دافعت عن نجلها، وأصرت على أن الألم الذي عانى منه، ساهم في مشاكله داخل وخارج الملعب.وكتبت ماينارد في صحيفة "تايمز": "منحته الملكة وسام الإمبراطورية البريطانية لعمله، بعد كل هذا، عمل ماركوس بجد للتوصل إلى عقد جديد مع نادي طفولته. إنه يحب يونايتد. قدم ماركوس أداءً لا يصدق الموسم الماضي، حيث سجل 30 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة، ليضمن عقدًا جديدًا".وأضافت: "بعد ذلك، فقد ماركوس شخصًا ثانيًا مهمًا جدًا في حياته.. ابن عمه ناثان في تشرين الثاني (نوفمبر)، بعد وفاة صديق العائلة الجيد جدًا، جارف، قبل عام، ما أعاقه كثيرًا. لقد كان الأمر كثيرًا بالنسبة لشخص صغير جدًا للتعامل مع مثل هذه الأمور".وحذرت ماينارد ابنها من نوايا الناس من حوله بعد تصرفاته الغريبة في بلفاست، وتابعت: "ماركوس إنسان، لذا سيكون لديه صعود وهبوط في حياته مثل أي شخص آخر".وأردفت: "ماركوس في مكان جيد جدًا، ولن يخذل أي شخص أبدًا. لكن عليك دائمًا أن تكون حذرًا من نوايا الأشخاص من حولك، ففي بعض الأحيان يمكن أن يكون الأشخاص من حولك ذئابًا يرتدون ملابس الأغنام".هويلوند: تأثرت بالانتقاداتاعترف نجم مانشستر يونايتد راسموس هويلوند، بأنه تأثر بالانتقادات بشأن صبامه عن التسجيل في الدوري الإنجليزي الممتاز، في بداية مشواره مع الفريق.وخاض الدولي الدنماركي 14 مباراة دون تسجيل أي هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انضمامه من أتالانتا مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، على الرغم من تسجيله 5 أهداف في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.لكنه تمكن لاحقا من هز الشباك في 6 مباريات متتالية في الدوري، أحرز خلالها 7 أهداف، قبل أن يتعرض لإصابة عضلية في أواخر شباط (فبراير) الماضي.وقال هويلوند لشبكة TV2 Sport: "كنت أفكرت.. أخيرًا! كان من الرائع إسكات الناس".وأضاف: "بالطبع، أزعجني بعض الشيء أن الناس استمروا في الحديث عن عدم تسجيلي في الدوري الإنجليزي في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين لم يكن الكثير من الناس يتحدثون عن حقيقة أنني كنت هداف دوري أبطال أوروبا في الوقت نفسه".وتابع: "لم أتمكن من فهم ذلك تمامًا، لذلك كان من الأفضل تغيير ذلك. شعرت بالدعم منذ اليوم الأول، لكن من الواضح أن هناك الكثير ممن يريدون رؤيتك في الأسفل لأنك وصلت إلى المستوى الذي وصلت إليه، وهناك الكثير ممن قد يحسدون".وأردف: "كانت هناك العديد من التعليقات الإيجابية، ولكن كانت هناك أيضًا بعض التعليقات السلبية التي كان علي أن أتعامل معها. في البداية، كان من الصعب بعض الشيء التمييز بين أحدهما والآخر، أنا من جيل يتعامل مع الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل جنوني. لقد أدركت سريعًا أنك نادرًا ما تحصل شيء من ذلك سواء كان جيدًا أو سيئًا، لذلك قررت بسرعة أن أضع الأمر جانبًا قبل المباريات".سيلفا: اللعب في بنفيكا هدفيأثار نجم مانشستر سيتي برناردو سيلفا مخاوف مشجعي مانشستر سيتي، عندما ألمح إلى رغبته في إنهاء مسيرته خارج أسوار النادي.ويعد النجم البرتغالي أحد اللاعبين الأساسيين في مانشستر سيتي منذ انضمامه إليه قادما من موناكو في العام 2017، وينتهي عقده الحالي في العام 2026.وسئل سيلفا عن إمكانية عودته إلى بنفيكا حيث انطلقت مسيرته الاحترافية، فأكد أن ختام مسيرته في البرتغال يعد هدفا له.وقال سيلفا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "كم أنا بعيد عن العودة؟ أعتقد أن الناس سئموا قليلاً من هذا السؤال. لقد مر وقت طويل".وأضاف: "أنا متأكد من أنني سأعود، لا أعرف متى، من الصعب تحديد الوقت والقول ما إذا كان ذلك في غضون عامين، أو في غضون ثلاث سنوات، أو إذا كان في العام المقبل مع روجر (شميدت) مدرب بنفيكا الحالي".وتابع: "لكنني قلت ذلك عدة مرات وأعتقد أن الناس سئموا من سماع ذلك.. بلا شك، العودة إلى بنفيكا هي هدف مسيرتي وحياتي".وشارك سيلفا مع بنفيكا في ثلاث مباريات فقط مع الفريق الأول، قبل أن ينتقل إلى موناكو، حيث أمضى صانع الألعاب ثلاثة مواسم، وفاز بلقب الدوري الفرنسي ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في موسمه الأخير مع الفريق.أنتوني: مريت بلحظات عصيبةأكد أنتوني جناح مانشستر يونايتد، إن التسجيل في مرمى ليفربول خلال فوز بنتيجة 4-3 في ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي مساء الأحد، كان لحظة مهمة للغاية بالنسبة له.وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا كبديل في الشوط الثاني، عندما كان يونايتد متخلفا بنتيجة 1-2، ليسجل أنتوني هدف التعادل، قبل 3 دقائق على نهاية الزمن الأصلي.وكان هذا الهدف هو الأول لأنتوني في ملعب "أولد ترافورد" منذ أكثر من عام، وكان بمثابة هدية الذي كافح كثيرا لاستعادة ألقه هذا الموسم، علما بأنه لعب في الشوط الإضافي الثاني كظهير أيسر.وقال أنتوني في تصريحات نقلها موقع مانشستر يونايتد: "لقد كان هدفًا مهمًا للغاية، لقد منحنا الفرصة للذهاب إلى الوقت الإضافي ومحاولة الفوز".وأضاف: "شخصيًا، كانت لحظة مهمة جدًا بالنسبة لي، كنت بحاجة إلى هذا الهدف. لم أتوقف أبدًا عن التفكير في الأمر والعمل. مثل هذه المباريات هي التي تظهر قيمنا وأعتقد أن هذا سيحفز الجميع. لقد كانت مباراة كان علينا أن نفوز بها بكل الطرق وتمكنت من تسجيل هدف التعادل".واعترف أنتوني أنه مر هذا الموسم بوقت عصيب، لكنه أكد رغبته في التحسن وتحقيق النجاح مع مانشستر يونايتد.وأردف: "لقد كانت فترة مليئة بالكثير من التعلم، أحاول أن أتعلم من كل انتقاد، وأن أفهم أين يمكنني التحسن، كنت أعمل بصمت للتطور وتقديم كرة القدم الخاصة بي على أرض الملعب. أعرف إمكاناتي وأعرف لماذا تعاقد معي مانشستر يونايتد. أريد أن أسد له الدين على أرض الملعب".وواصل: "زملائي يمنحونني الكثير من الثقة، وكذلك عائلتي. وهذا أمر مهم، في الفرصة التي منحني إياها المدرب، تمكنت من أن أكون حاسما وأساعد. أنا ممتن لمانشستر يونايتد، لقد كان حلم حياتي أن أكون هنا".رايت ينتقد نونيزوجه أسطورة آرسنال إيان رايت، انتقادا حادا لأحد نجوم ليفربول، بسبب أدائه في الخسارة أمام مانشستر يونايتد 3-4 مساء الأحد، في ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.وانتهى أمل ليفربول في الفوز بأربعة ألقاب هذا الموسم، بعدما سجل البديل أماد ديالو هدف الفوز لمانشستر يونايتد في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني.وكان ليفربول متقدما بنتيجة 3-2 في الشوط الإضافي الثاني، عندما عاد مهاجم ليفربول داروين نونيز إلى الوراء لاستلام الكرة، بيد أنه مررها بطريقة ساذجة، فخطفها لاعب وسط مانشستر يونايتد سكوت ماكتوميناي، الذي هيأها بدوره إلى صاحب هدف التعادل ماركوس راشفورد.وأثار خطأ نونيز في هذا الهدف، رد فعل غاضبًا من رايت، الذي انتقد المهاجم الأوروجوياني لتعامله غير الناضج مع الموقف.وقال رايت في تصريحات لشبكة "أي تي في": "عليك أن تنظر إلى داروين نونيز.. ماذا تفعل هناك؟".وأضاف: "كانت لديه القدرة على لعب الكرة للظهير الأيسر.. لا يمكنك إعادة الكرة إلى تلك المنطقة.. لا يتوجب عليك فعل ذلك إطلاقا". -(وكالات)